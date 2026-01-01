Rincari a catena travolgono il portafoglio: autostrade più care, sigarette alle stelle, stangata in arrivo

Rincari sui pedaggi autostradali

Dal 1° gennaio 2026 scatta l’adeguamento dei pedaggi autostradali all’inflazione con un incremento medio dell’1,5% applicato alla quasi totalità delle concessioni. Restano escluse le tratte gestite da Concessioni del Tirreno (A10 e A12), Ivrea–Torino–Piacenza (A5 e A21) e Strada dei Parchi (A24–A25, compresa la diramazione Torano–Pescara), dove non sono previsti aumenti a carico degli automobilisti.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Sulle tratte della concessionaria Salerno–Pompei–Napoli l’adeguamento sarà superiore alla media e raggiungerà l’1,925%, mentre sull’Autostrada del Brennero – in regime di concessione scaduta e con gara di riaffidamento in corso – i pedaggi cresceranno dell’1,46%. L’aggiornamento tariffario recepisce l’andamento dei prezzi e gli impegni contrattuali tra Stato e concessionari, con impatti differenziati in base alle singole reti.

Per gli utenti abituali, l’incremento si tradurrà in un aumento proporzionale dei costi di spostamento, con effetti più evidenti sulle tratte a maggiore percorrenza. Restano invariate le condizioni per le reti escluse dall’adeguamento, che garantiranno tariffe stabili almeno per l’anno in corso.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Aumenti su sigarette ed e-cig

La legge di bilancio 2026 introduce un percorso di rialzo dell’accisa minima su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato valido per il triennio 2026–2028. L’adeguamento comporta rincari diffusi su tutte le fasce di prezzo: nel 2026 l’incremento medio atteso è di circa 15 centesimi a pacchetto, che saliranno attorno ai 25 centesimi nel 2027 e a circa 40 centesimi dal 2028. La misura colpisce l’intero comparto del tabacco lavorato, riducendo lo spazio per le politiche promozionali sui listini più bassi e uniformando la pressione fiscale tra i diversi segmenti.

L’inasprimento tocca anche i prodotti a ridotto contenuto di combustione: gli aumenti scatteranno per le sigarette elettroniche, con adeguamenti che rispecchiano l’impianto della fiscalità sui consumi. Per i rivenditori l’effetto sarà un aggiornamento dei prezzi al dettaglio, con impatti progressivi sulla domanda e sul mix di prodotto. Per i consumatori, il costo extra per ogni confezione crescerà in modo graduale anno su anno, in linea con la calendarizzazione definita dalla manovra.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

L’intervento rientra nel riordino del prelievo indiretto sui tabacchi e sui sostituti del fumo, con l’obiettivo di garantire gettito stabile e maggiore prevedibilità per la filiera. Non sono previste esenzioni di categoria: l’aumento del minimo fiscale si applica trasversalmente, determinando rincari anche per i marchi collocati nelle fasce economiche.

Parificazione accise e carburanti più cari

La manovra 2026 introduce la parificazione delle accise tra benzina e gasolio impiegato come carburante. L’intervento si traduce da gennaio in una riduzione dell’accisa sulla benzina di 4,05 centesimi/litro e in un analogo aumento dell’accisa sul gasolio. Considerando anche l’Iva, l’effetto netto sui listini al consumo stimato da Staffetta Quotidiana è di circa 5 centesimi/litro, con prezzi indicativi a 1,73 €/l per la benzina e 1,784 €/l per il gasolio.

La rimodulazione allinea la pressione fiscale sui due carburanti, correggendo il differenziale storico a favore del gasolio. Per gli automobilisti a benzina l’impatto è un alleggerimento contenuto alla pompa; per chi utilizza veicoli diesel, soprattutto ad alta percorrenza, l’effetto è un aggravio proporzionale ai consumi. La misura ha ricadute dirette anche su autotrasporto e logistica, con possibili adeguamenti dei listini nel medio periodo a cascata sulla distribuzione delle merci.

Il nuovo quadro fiscale si inserisce in una strategia di gettito stabile e semplificazione del prelievo indiretto, senza introdurre esenzioni settoriali. La variazione delle accise opera in modo lineare sull’intera rete distributiva, dal rifornimento in self ai servizi servito, con riallineamenti dei prezzi che riflettono l’evoluzione delle quotazioni e i tempi tecnici di smaltimento delle scorte.

FAQ

  • Quando entrano in vigore gli aumenti dei pedaggi autostradali?
    Dal 1° gennaio 2026, con un adeguamento medio dell’1,5% e variazioni specifiche per alcune concessioni.
  • Quali tratte autostradali sono escluse dagli aumenti?
    Le reti gestite da Concessioni del Tirreno (A10, A12), Ivrea–Torino–Piacenza (A5, A21) e Strada dei Parchi (A24–A25, dir. Torano–Pescara).
  • Di quanto aumentano i prezzi delle sigarette nel triennio 2026–2028?
    Circa 15 centesimi per pacchetto nel 2026, 25 centesimi nel 2027 e 40 centesimi dal 2028, per tutte le fasce di prezzo.
  • Gli aumenti riguardano anche le sigarette elettroniche?
    Sì, è previsto un adeguamento della fiscalità anche per i prodotti a vapore e a ridotta combustione.
  • Cosa comporta la parificazione delle accise tra benzina e gasolio?
    Una riduzione di 4,05 centesimi/litro sull’accisa della benzina e un aumento equivalente sul gasolio, con impatto finale di circa 5 centesimi/litro considerando l’Iva.
  • Quali sono i prezzi indicativi alla pompa dopo la rimodulazione?
    Valori stimati a 1,73 €/l per la benzina e 1,784 €/l per il gasolio, secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com