Home / FINTECH / Reddito di libertà aumenta a 530 euro mensili, ecco i beneficiari

Reddito di Libertà 2026, importi più alti e nuove regole Inps

Il Reddito di Libertà, sostegno economico per le donne vittime di violenza in difficoltà, aumenta dal 2026 in tutta Italia.

Come chiarisce la circolare Inps n. 44 del 9 aprile 2026, l’incremento riguarda sia le domande già liquidate nel 2025 sia quelle presentate nel 2026.

Il contributo, riconosciuto tramite i Comuni alle beneficiarie seguite da centri antiviolenza o servizi sociali, sale da 500 a 530 euro mensili, fino a 12 mensilità, con un importo massimo complessivo di 6.360 euro.

La misura, resa strutturale negli ultimi anni, viene rifinanziata e ridefinita nelle tempistiche di domanda: dal 2026 le richieste saranno presentabili continuativamente dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma rimane il limite delle risorse disponibili, distribuite tra le Regioni con un riparto nazionale dettagliato.

In sintesi:

Contributo mensile innalzato a 530 euro, fino a un massimo di 12 mensilità.

Aumento valido per domande 2025 già liquidate e per le nuove richieste 2026.

Domande presentate solo tramite il Comune di residenza, non direttamente all’Inps.

Risorse 2026 ripartite per Regione con gestione Inps centralizzata nazionale.

Importi aggiornati, requisiti e iter per ottenere il Reddito di Libertà

L’Inps conferma che l’incremento da 500 a 530 euro al mese vale per tutte le richieste di Reddito di Libertà accolte nel 2025 e per quelle che saranno presentate nel 2026, nei limiti delle risorse statali e regionali.

Le beneficiarie che avevano già ricevuto importi calcolati sui 500 euro non devono ripresentare domanda: l’adeguamento viene riconosciuto in automatico come integrazione, se i fondi lo consentono.

Il contributo, fino a un massimo di 6.360 euro annui (12 mensilità), è destinato a donne vittime di violenza in condizione di povertà o grave difficoltà economica, seguite da centri antiviolenza o dai servizi sociali comunali, e inserite in un percorso formalizzato di autonomia e fuoriuscita dalla violenza.

La domanda non si presenta sul portale Inps ma tramite il Comune di residenza, usando il modulo “SR208 – Domanda Reddito di Libertà”. Il Comune verifica i requisiti, accerta la presa in carico da un centro antiviolenza e trasmette la richiesta all’Inps attraverso il portale istituzionale, con accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Le domande vengono istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo e sono accolte fino a esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna Regione, con pagamento Inps in un’unica soluzione per un massimo di 12 mensilità, gestito in modo centralizzato a livello nazionale.

Calendario, fondi regionali 2026 e prospettive della misura

Dal 2026 le richieste di Reddito di Libertà possono essere presentate ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Le istanze respinte per sola mancanza di fondi non restano valide automaticamente: è necessario riproporle l’anno successivo, anche se i Comuni possono riutilizzare, previa verifica, la documentazione già acquisita.

Per il 2026, il riparto fondi assegna, tra le principali Regioni, Lombardia 171.714 euro, Lazio 101.051 euro, Campania 99.889 euro, Sicilia 83.640 euro, Veneto 83.153 euro, Emilia-Romagna 76.368 euro, Piemonte 71.729 euro, Puglia 67.988 euro, Toscana 62.544 euro e, a seguire, tutte le altre Regioni fino alla Valle d’Aosta con 2.099 euro.

La distribuzione evidenzia una forte correlazione con la popolazione residente e con i potenziali fabbisogni, ma lascia inalterato il vincolo di risorse limitate rispetto alla domanda.

In prospettiva, l’aggiornamento degli importi e del calendario di presentazione punta a rafforzare la capacità del Reddito di Libertà di sostenere concretamente i percorsi di uscita dalla violenza, ma rende decisivo presentare le domande in tempi rapidi e con documentazione completa, affidandosi al supporto operativo dei centri antiviolenza e dei servizi sociali territoriali.

FAQ

Qual è l’importo 2026 del Reddito di Libertà per le beneficiarie?

Nel 2026 l’importo del Reddito di Libertà è pari a 530 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità, quindi fino a 6.360 euro.

Le domande 2025 già liquidate ricevono automaticamente l’aumento?

Sì, l’Inps riconosce automaticamente l’integrazione da 500 a 530 euro mensili, nei limiti dei fondi disponibili, senza necessità di una nuova domanda da parte della beneficiaria.

Come si presenta correttamente la domanda di Reddito di Libertà?

La domanda si presenta esclusivamente al Comune di residenza, utilizzando il modulo Inps SR208. Il Comune verifica requisiti, presa in carico e trasmette telematicamente all’Inps con credenziali digitali.

Quando decorrono i termini annuali per richiedere il contributo?

Dal 2026 le richieste sono possibili ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le domande vengono valutate in ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse regionali assegnate.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sul Reddito di Libertà?

Questa analisi è stata elaborata congiuntamente a partire da informazioni ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.