Reddit profilo pubblico: strategie cruciali per curarlo, proteggere la privacy e conquistare nuovi follower

Gestisci profilo e avatar

Per intervenire sui contenuti visibili del tuo profilo pubblico accedi alle impostazioni e seleziona uno dei pulsanti Update sul lato destro. Dalla sezione Profile puoi modificare il display name mostrato agli altri utenti, aggiornare l’immagine profilo e gestire i link social presenti sulla tua pagina. Le stesse opzioni sono disponibili in Avatar, dove puoi curare l’identità visiva e definire come Reddit ti invia le notifiche relative a menzioni, risposte e attività rilevanti sulla piattaforma.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Se preferisci operare da mobile, apri l’app ufficiale di Reddit su Android o iOS, tocca l’avatar in alto a destra e scegli Settings per configurare ogni aspetto dell’esperienza, inclusi nome visualizzato e foto profilo. Dallo stesso menu puoi accedere rapidamente a Curate your profile per interventi mirati sulla presenza pubblica senza modificare i contenuti originali di post e commenti.

Ricorda che gli aggiornamenti in Profile e Avatar incidono esclusivamente su elementi come identità, immagine, link esterni e preferenze di notifica. La modifica di questi parametri non altera i tuoi contenuti pubblicati, ma determina come vengono presentati a chi visita il tuo profilo.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Imposta privacy e visibilità

Apri la scheda Privacy nelle impostazioni per definire in modo puntuale quanto del tuo profilo pubblico è individuabile e da chi. Qui puoi nascondere il profilo dalle ricerche, limitando l’indicizzazione e rendendo più difficile l’accesso alla tua pagina tramite motori interni o esterni. Puoi inoltre stabilire se altri utenti possono seguire la tua attività su Reddit, disattivando il tracciamento pubblico di post e commenti mostrati nel feed dei follower.

La sezione consente anche di controllare le richieste di chat: scegli chi può contattarti, oppure disattiva completamente le richieste per ridurre il rumore e prevenire contatti indesiderati. Queste impostazioni incidono sulla visibilità del profilo e sulle modalità di interazione con gli altri, senza modificare i contenuti originari di post e commenti già pubblicati.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Tutte le opzioni sono raggiungibili anche dall’app ufficiale su Android e iOS: tocca l’avatar in alto a destra, entra in Settings e apri Privacy per applicare le stesse regole di visibilità da mobile con identico livello di controllo.

Curate il tuo profilo

Dalla pagina del tuo profilo, seleziona Update accanto a Curate your profile per accedere alle nuove opzioni di curation. In alternativa, apri la scheda Profile nelle impostazioni e scorri fino a Curate your profile. Queste preferenze regolano esclusivamente ciò che è visibile sul profilo pubblico e non intervengono sul contenuto dei post e dei commenti nelle community.

All’interno delle impostazioni di curation sono presenti due interruttori principali. L’opzione NSFW, se attivata, nasconde dal profilo tutti i contenuti classificati non adatti al lavoro a cui hai contribuito: include i post pubblicati e i commenti lasciati in subreddit contrassegnati come per adulti. La funzione non riguarda le visualizzazioni dei subreddit NSFW, che non compaiono comunque sulla pagina profilo. La seconda impostazione consente di escludere attività provenienti da specifici subreddit, così da rendere invisibili selettivamente contributi legati a community che preferisci non esporre, mantenendo invece visibili le interazioni ritenute più rappresentative.

Le stesse opzioni sono disponibili su Android e iOS: tocca l’avatar in alto a destra, scegli Curate your profile per gestire rapidamente la visibilità dei tuoi contributi, oppure entra in Settings per un controllo completo, inclusi nome visualizzato e immagine profilo. L’aggiornamento delle preferenze è immediato e si riflette su come utenti e motori di ricerca vedono la tua presenza pubblica, senza alterare lo storico delle tue attività all’interno delle singole community.

FAQ

  • Come si accede alle opzioni “Curate your profile”?
    Dalla pagina profilo clicca su Update accanto a Curate your profile, oppure vai in Settings > Profile e scorri fino alla sezione dedicata.
  • Cosa cambia attivando l’interruttore NSFW?
    I post e i commenti in subreddit contrassegnati come NSFW vengono nascosti dal tuo profilo pubblico; le semplici visualizzazioni di subreddit NSFW non sono esposte.
  • Posso nascondere attività solo di alcuni subreddit?
    Sì, puoi escludere selettivamente i contributi provenienti da specifiche community mantenendo visibili le altre attività.
  • Le impostazioni di curation modificano post e commenti originali?
    No, incidono soltanto su ciò che appare sul profilo pubblico e non alterano i contenuti nelle community.
  • Le opzioni sono disponibili anche su smartphone?
    Sì, su Android e iOS tocca l’avatar e seleziona Curate your profile per intervenire rapidamente, oppure apri Settings per la configurazione completa.
  • Le modifiche influiscono sulla visibilità nei motori di ricerca?
    Sì, ciò che decidi di mostrare o nascondere nel profilo condiziona come la tua pagina appare agli utenti e ai motori di ricerca, senza cambiare i contenuti originali.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com