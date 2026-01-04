Reddit profilo pubblico: strategie cruciali per curarlo, proteggere la privacy e conquistare nuovi follower

Gestisci profilo e avatar

Per intervenire sui contenuti visibili del tuo profilo pubblico accedi alle impostazioni e seleziona uno dei pulsanti Update sul lato destro. Dalla sezione Profile puoi modificare il display name mostrato agli altri utenti, aggiornare l’immagine profilo e gestire i link social presenti sulla tua pagina. Le stesse opzioni sono disponibili in Avatar, dove puoi curare l’identità visiva e definire come Reddit ti invia le notifiche relative a menzioni, risposte e attività rilevanti sulla piattaforma.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Se preferisci operare da mobile, apri l’app ufficiale di Reddit su Android o iOS, tocca l’avatar in alto a destra e scegli Settings per configurare ogni aspetto dell’esperienza, inclusi nome visualizzato e foto profilo. Dallo stesso menu puoi accedere rapidamente a Curate your profile per interventi mirati sulla presenza pubblica senza modificare i contenuti originali di post e commenti.

Ricorda che gli aggiornamenti in Profile e Avatar incidono esclusivamente su elementi come identità, immagine, link esterni e preferenze di notifica. La modifica di questi parametri non altera i tuoi contenuti pubblicati, ma determina come vengono presentati a chi visita il tuo profilo.

Imposta privacy e visibilità

Apri la scheda Privacy nelle impostazioni per definire in modo puntuale quanto del tuo profilo pubblico è individuabile e da chi. Qui puoi nascondere il profilo dalle ricerche, limitando l’indicizzazione e rendendo più difficile l’accesso alla tua pagina tramite motori interni o esterni. Puoi inoltre stabilire se altri utenti possono seguire la tua attività su Reddit, disattivando il tracciamento pubblico di post e commenti mostrati nel feed dei follower.

La sezione consente anche di controllare le richieste di chat: scegli chi può contattarti, oppure disattiva completamente le richieste per ridurre il rumore e prevenire contatti indesiderati. Queste impostazioni incidono sulla visibilità del profilo e sulle modalità di interazione con gli altri, senza modificare i contenuti originari di post e commenti già pubblicati.

Tutte le opzioni sono raggiungibili anche dall’app ufficiale su Android e iOS: tocca l’avatar in alto a destra, entra in Settings e apri Privacy per applicare le stesse regole di visibilità da mobile con identico livello di controllo.

Curate il tuo profilo

Dalla pagina del tuo profilo, seleziona Update accanto a Curate your profile per accedere alle nuove opzioni di curation. In alternativa, apri la scheda Profile nelle impostazioni e scorri fino a Curate your profile. Queste preferenze regolano esclusivamente ciò che è visibile sul profilo pubblico e non intervengono sul contenuto dei post e dei commenti nelle community.

All’interno delle impostazioni di curation sono presenti due interruttori principali. L’opzione NSFW, se attivata, nasconde dal profilo tutti i contenuti classificati non adatti al lavoro a cui hai contribuito: include i post pubblicati e i commenti lasciati in subreddit contrassegnati come per adulti. La funzione non riguarda le visualizzazioni dei subreddit NSFW, che non compaiono comunque sulla pagina profilo. La seconda impostazione consente di escludere attività provenienti da specifici subreddit, così da rendere invisibili selettivamente contributi legati a community che preferisci non esporre, mantenendo invece visibili le interazioni ritenute più rappresentative.

Le stesse opzioni sono disponibili su Android e iOS: tocca l’avatar in alto a destra, scegli Curate your profile per gestire rapidamente la visibilità dei tuoi contributi, oppure entra in Settings per un controllo completo, inclusi nome visualizzato e immagine profilo. L’aggiornamento delle preferenze è immediato e si riflette su come utenti e motori di ricerca vedono la tua presenza pubblica, senza alterare lo storico delle tue attività all’interno delle singole community.

FAQ