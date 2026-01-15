Rai taglia senza precedenti, addii eccellenti e programmi storici cancellati: ecco i volti fuori scena

Cancellazioni improvvise e proteste degli ascoltatori

Rai Radio 2 ha avviato un repentino riassetto che ha colto di sorpresa pubblico e addetti ai lavori. La cancellazione di Rock And Roll Circus, condotto per tredici anni da Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico, è arrivata con un preavviso di una settimana, nonostante l’annuncio del ritorno in onda dopo le festività. I conduttori hanno informato gli ascoltatori via Instagram, generando una valanga di messaggi e richieste di chiarimenti.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nel post, la coppia ha ringraziato per “13 anni meravigliosi” e riferito la comunicazione del 7 gennaio sulla chiusura improvvisa. La decisione ha alimentato critiche verso il nuovo direttore Giovanni Alibrandi, in carica da giugno 2025, indicato da molti come regista del riposizionamento della rete. L’effetto è stato immediato: community in fermento, petizioni spontanee e thread social in cui si chiede trasparenza sui criteri editoriali.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il caso non è isolato: anche Le lunatiche, programma notturno del weekend, ha subito uno stop, con il saluto social della storica voce Barbara Venditti alla collega Jodie Alivernini. In parallelo, cambi di conduzione e ridimensionamenti in altre fasce orarie hanno alimentato la percezione di una ristrutturazione a tappeto. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della Rai ha amplificato il malcontento, spostando la discussione sulle piattaforme digitali dove il pubblico chiede motivazioni puntuali e tempi certi.

Volti noti fuori dal palinsesto: reazioni e addii eccellenti

Fiorello ha acceso i riflettori sul caso durante “La Pennicanza”, denunciando che “stanno licenziando tutti” su Rai Radio 2 e rimarcando l’intoccabilità del suo team. Il commento, rimbalzato online, ha amplificato l’attenzione sullo strappo con alcune storiche voci della rete e sul clima di incertezza interno.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

L’addio di Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico a Rock And Roll Circus resta il caso simbolo: la chiusura comunicata a ridosso della ripartenza ha scatenato solidarietà e critiche alle scelte editoriali. Il racconto social dei conduttori ha fatto emergere l’assenza di un percorso di transizione e la sorpresa degli stessi protagonisti.

Fuori palinsesto anche Elenoire Casalegno, sostituita in “Good Morning Radio 2” da Sarah Jane Ranieri insieme a Max B-nario, Giuseppe Ninno Mandrake e Luca de “Il Milanese Imbruttito”, segnale di un reset mirato sulle fasce mattutine. Nel weekend notturno si fermano “Le lunatiche”: l’addio di Barbara Venditti alla collega Jodie Alivernini è arrivato con messaggi carichi di emozione. I cambi, ravvicinati e senza spiegazioni ufficiali, consolidano l’idea di un riassetto profondo e di una gestione comunicativa opaca.

Strategia e silenzi della dirigenza: quale futuro per rai radio 2?

Il riposizionamento di Rai Radio 2 procede su più fronti: riduzione degli spazi per Radio2 Social Club con il venerdì in versione “best of”, slittamento di “A qualcuno piace Radio 2” al weekend e lancio del pomeriggio feriale con “Il pomeriggio di Radio2” affidato a Nicol Angelozzi e Pippo Lorusso. L’obiettivo apparente è riallineare target e orari strategici, rafforzando mattina e pomeriggio con format di intrattenimento più trasversali.

In questo quadro, il progetto “Radio2 matti da legare” con Belen Rodriguez risulta in stand-by, segnale di una cautela operativa che congela le novità mentre si completano i tagli. L’assenza di un calendario pubblico alimenta l’incertezza tra inserzionisti e pubblico, con rischi su fidelizzazione e continuità editoriale.

La linea del silenzio della Rai resta il nodo critico: nessuna nota ufficiale sul perché dei fermi o sui criteri di selezione. La percezione diffusa è quella di un reset senza narrazione, che espone la rete a un logoramento reputazionale. Per invertire la rotta servono trasparenza, tempi chiari e una roadmap editoriale condivisa, capace di spiegare il nuovo posizionamento e di dare certezze a conduttori e ascoltatori.

FAQ

  • Quali programmi sono stati ridimensionati?
    Radio2 Social Club passa a quattro puntate con il venerdì “best of”.
  • Quali trasmissioni sono state spostate nel weekend?
    A qualcuno piace Radio 2 è stato ricollocato nelle fasce del fine settimana.
  • Chi conduce il nuovo pomeriggio feriale?
    Il pomeriggio di Radio2 è affidato a Nicol Angelozzi e Pippo Lorusso.
  • Cosa succede a “Radio2 matti da legare”?
    Il progetto con Belen Rodriguez è attualmente in stand-by.
  • Perché il silenzio della dirigenza pesa sul pubblico?
    Mancano criteri dichiarati e tempistiche, generando sfiducia e disaffezione.
  • Qual è il rischio principale del riassetto?
    Perdita di identità di rete e calo della fidelizzazione nelle fasce storiche.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Le informazioni riprendono i dettagli riportati da testate online sul caso Rai Radio 2, con riferimento al dibattito pubblico generato sui social e alle dichiarazioni dei conduttori coinvolti.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com