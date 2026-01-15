Rai taglia senza precedenti, addii eccellenti e programmi storici cancellati: ecco i volti fuori scena

Cancellazioni improvvise e proteste degli ascoltatori

Rai Radio 2 ha avviato un repentino riassetto che ha colto di sorpresa pubblico e addetti ai lavori. La cancellazione di Rock And Roll Circus, condotto per tredici anni da Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico, è arrivata con un preavviso di una settimana, nonostante l’annuncio del ritorno in onda dopo le festività. I conduttori hanno informato gli ascoltatori via Instagram, generando una valanga di messaggi e richieste di chiarimenti.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nel post, la coppia ha ringraziato per “13 anni meravigliosi” e riferito la comunicazione del 7 gennaio sulla chiusura improvvisa. La decisione ha alimentato critiche verso il nuovo direttore Giovanni Alibrandi, in carica da giugno 2025, indicato da molti come regista del riposizionamento della rete. L’effetto è stato immediato: community in fermento, petizioni spontanee e thread social in cui si chiede trasparenza sui criteri editoriali.

Il caso non è isolato: anche Le lunatiche, programma notturno del weekend, ha subito uno stop, con il saluto social della storica voce Barbara Venditti alla collega Jodie Alivernini. In parallelo, cambi di conduzione e ridimensionamenti in altre fasce orarie hanno alimentato la percezione di una ristrutturazione a tappeto. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della Rai ha amplificato il malcontento, spostando la discussione sulle piattaforme digitali dove il pubblico chiede motivazioni puntuali e tempi certi.

Volti noti fuori dal palinsesto: reazioni e addii eccellenti

Fiorello ha acceso i riflettori sul caso durante “La Pennicanza”, denunciando che “stanno licenziando tutti” su Rai Radio 2 e rimarcando l’intoccabilità del suo team. Il commento, rimbalzato online, ha amplificato l’attenzione sullo strappo con alcune storiche voci della rete e sul clima di incertezza interno.

L’addio di Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico a Rock And Roll Circus resta il caso simbolo: la chiusura comunicata a ridosso della ripartenza ha scatenato solidarietà e critiche alle scelte editoriali. Il racconto social dei conduttori ha fatto emergere l’assenza di un percorso di transizione e la sorpresa degli stessi protagonisti.

Fuori palinsesto anche Elenoire Casalegno, sostituita in “Good Morning Radio 2” da Sarah Jane Ranieri insieme a Max B-nario, Giuseppe Ninno Mandrake e Luca de “Il Milanese Imbruttito”, segnale di un reset mirato sulle fasce mattutine. Nel weekend notturno si fermano “Le lunatiche”: l’addio di Barbara Venditti alla collega Jodie Alivernini è arrivato con messaggi carichi di emozione. I cambi, ravvicinati e senza spiegazioni ufficiali, consolidano l’idea di un riassetto profondo e di una gestione comunicativa opaca.

Strategia e silenzi della dirigenza: quale futuro per rai radio 2?

Il riposizionamento di Rai Radio 2 procede su più fronti: riduzione degli spazi per Radio2 Social Club con il venerdì in versione “best of”, slittamento di “A qualcuno piace Radio 2” al weekend e lancio del pomeriggio feriale con “Il pomeriggio di Radio2” affidato a Nicol Angelozzi e Pippo Lorusso. L’obiettivo apparente è riallineare target e orari strategici, rafforzando mattina e pomeriggio con format di intrattenimento più trasversali.

In questo quadro, il progetto “Radio2 matti da legare” con Belen Rodriguez risulta in stand-by, segnale di una cautela operativa che congela le novità mentre si completano i tagli. L’assenza di un calendario pubblico alimenta l’incertezza tra inserzionisti e pubblico, con rischi su fidelizzazione e continuità editoriale.

La linea del silenzio della Rai resta il nodo critico: nessuna nota ufficiale sul perché dei fermi o sui criteri di selezione. La percezione diffusa è quella di un reset senza narrazione, che espone la rete a un logoramento reputazionale. Per invertire la rotta servono trasparenza, tempi chiari e una roadmap editoriale condivisa, capace di spiegare il nuovo posizionamento e di dare certezze a conduttori e ascoltatori.

FAQ