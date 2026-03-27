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Ragazza influencer denuncia la dipendenza da social e mette sotto accusa i colossi Meta e Google

Ragazza influencer denuncia la dipendenza da social e mette sotto accusa i colossi Meta e Google

Giovane vince causa contro Google e Meta per dipendenza dai social

Una ventenne statunitense, Kaley, ha ottenuto in tribunale un risarcimento di 3 milioni di dollari da Google e Meta, accusati di averle causato una grave dipendenza dai social media.
Il caso, deciso il 25 marzo 2026 negli Stati Uniti, riguarda un utilizzo iniziato all’età di sei anni con YouTube e proseguito nell’adolescenza con Instagram, TikTok e Snapchat, fino a sedici ore al giorno online.

I giudici hanno riconosciuto un nesso tra design delle piattaforme, algoritmi di raccomandazione e danni psicologici: isolamento, depressione, autolesionismo e ideazione suicidaria.
La vicenda è diventata il caso pilota di una maxi class action che coinvolge circa 1.600 querelanti, tra famiglie e distretti scolastici, e rappresenta uno dei precedenti più rilevanti nel contenzioso globale sui rischi dei social per i minori.

In sintesi:

  • Ventenne ottiene 3 milioni di dollari da Google e Meta per dipendenza da social.
  • Uso iniziato a 6 anni con YouTube, fino a 16 ore al giorno online.
  • Tribunale riconosce ruolo degli algoritmi in depressione, autolesionismo, isolamento.
  • Caso pilota di una class action con circa 1.600 querelanti negli Stati Uniti.

Dipendenza, algoritmi e responsabilità dei colossi digitali

Secondo gli atti processuali, l’adolescenza di Kaley è stata scandita da giornate intere online: fino a sedici ore davanti al pc, aprendo Instagram appena sveglia e addormentandosi con il telefono in mano.
I giudici hanno valutato in particolare il ruolo di YouTube: il sistema di riproduzione automatica dei video e le raccomandazioni algoritmiche sono stati descritti come fattori in grado di innescare una dipendenza comportamentale paragonabile, per intensità, a quella da sostanze stupefacenti.

Meta è stata ritenuta responsabile del 70% del danno complessivo, e quindi chiamata a versare la quota maggiore dei 3 milioni di dollari riconosciuti a titolo di risarcimento.
Le testimonianze hanno documentato la progressiva rottura dei legami familiari, il crollo del rendimento scolastico e l’insorgere di disturbi d’ansia, depressione clinica, autolesionismo e pensieri suicidari, diagnosticati durante l’adolescenza.

La storia di Kaley inizia però molto prima: YouTube a sei anni, Instagram a nove, TikTok a dieci, Snapchat a undici.
Nel corso del processo, la giovane ha spiegato di aver vissuto costantemente sotto la pressione della Fear of Missing Out (FOMO): “Sentivo che se non ci fossi stata, mi sarei persa qualcosa”, ha dichiarato, descrivendo la paura di rimanere esclusa dal flusso sociale digitale.

La dipendenza da like e conferme esterne l’ha condotta a un disturbo dismorfico dell’immagine corporea; la mancanza di reazioni alle sue foto la faceva sentire invisibile e inadeguata.
Su questa base si è innestata la maxi class action, che vede coinvolti circa 1.600 querelanti, inclusi interi distretti scolastici americani, preoccupati per l’impatto dei social sulla salute mentale degli studenti e sui risultati educativi.

Un precedente che può ridisegnare regole e tutele per i minori

Il verdetto ottenuto da Kaley crea un precedente pesante per l’industria tecnologica, aprendo la strada a nuove richieste di risarcimento e a possibili interventi normativi più severi sulla progettazione delle piattaforme rivolte ai minori.

La pressione legale potrebbe tradursi in limiti stringenti ai meccanismi di raccomandazione, all’autoplay, alle notifiche e ai sistemi di ricompensa basati su like e visualizzazioni, con impatti diretti sui modelli di business di colossi come Meta e Google.
Per famiglie e scuole, il caso rappresenta un campanello d’allarme sulla necessità di educazione digitale precoce, monitoraggio dei tempi di utilizzo e supporto psicologico strutturato per gli adolescenti più vulnerabili.

FAQ

Perché il tribunale ha condannato Google e Meta nel caso Kaley?

Il tribunale ha ritenuto dimostrato che design e algoritmi delle piattaforme hanno contribuito in modo sostanziale a causare dipendenza e gravi danni psicologici alla giovane utente.

Che ruolo hanno avuto gli algoritmi di YouTube e Instagram nel caso?

Gli algoritmi, inclusa la riproduzione automatica di YouTube, sono stati considerati strumenti capaci di prolungare artificialmente il tempo online, alimentando dipendenza comportamentale e isolamento sociale.

Quali conseguenze può avere questa sentenza per altri utenti minorenni?

La sentenza può favorire nuove cause collettive, spingere le piattaforme a introdurre controlli più rigidi per i minori e rafforzare l’obbligo di valutare i rischi psicologici.

Cosa possono fare le famiglie per limitare la dipendenza dei figli dai social?

Le famiglie possono stabilire limiti orari chiari, usare controlli parentali, parlare apertamente di FOMO e autostima, coinvolgendo psicologi se emergono segnali di isolamento o autolesionismo.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questa vicenda giudiziaria?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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