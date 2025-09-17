Poste Italiane protezione dati clienti nel dark web senza cedere a cyber attacchi al Gruppo ufficiale

Origine e natura del data leak

Il recente allarme legato alla diffusione nel dark web di dati riconducibili ad alcuni clienti di Poste Italiane richiede una disamina accurata sulle origini e la natura di questo data leak. Non si tratta di un cyberattacco diretto ai sistemi aziendali, come chiarito anche dall’azienda, ma di un fenomeno legato presumibilmente all’uso di credenziali rubate attraverso malware esterni. Un threat actor ha infatti pubblicato su un forum specializzato un campione di 16 record che includono dati sensibili come nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, email e password in chiaro, sostenendo di possedere un database molto più esteso, fino a un milione di profili.

Questi dati non deriverebbero quindi da un’intrusione nei server di Poste Italiane, quanto piuttosto da una raccolta di informazioni provenienti da fonti terze, quali malware installati su dispositivi degli utenti o da altri attacchi informatici precedentemente condotti su differenti piattaforme. La composizione dei dati e il numero contenuto di record disponibili suggeriscono che il leak sia frutto di accumuli di informazioni aggregate e non di una violazione diretta dell’infrastruttura Poste Italiane.

Restano tuttavia da verificare la reale consistenza e vastità del dataset dichiarato dal criminale informatico, il quale al momento è una mera affermazione non corroborata da evidenze accessibili. Le investigazioni in corso potranno chiarire ulteriormente l’entità di questo episodio e determinare eventuali responsabilità esterne o vulnerabilità altrimenti non emerse sino a ora.

Analisi delle dichiarazioni di Poste Italiane

Poste Italiane ha tempestivamente smentito qualsiasi compromissione diretta dei propri sistemi informatici, precisando che non vi è stata alcuna sottrazione o trasferimento illecito di dati dalle infrastrutture aziendali. La comunicazione ufficiale del Gruppo sottolinea che l’operatività e la sicurezza dei servizi digitali sono rimaste integre e funzionanti senza alcuna interruzione o infiltrazione.

In relazione alle affermazioni del threat actor che ha messo in vendita presunte credenziali di clienti, Poste Italiane ha chiarito che tali informazioni non risultano ottenute attraverso una violazione dei propri sistemi. L’azienda sta collaborando attivamente con le autorità competenti per approfondire e monitorare costantemente l’accaduto, assicurando un impegno totale nella tutela dei propri utenti.

Il messaggio principale veicolato da Poste Italiane è un richiamo alla responsabilità individuale degli utenti, invitandoli a non divulgare le proprie credenziali, a modificare periodicamente le password e a evitare l’utilizzo degli stessi dati di accesso su più piattaforme. Questa linea di condotta conferma la consapevolezza del Gruppo sull’importanza della sicurezza informatica come fattore condiviso tra azienda e clienti, specialmente in un contesto di crescente sofisticazione delle minacce digitali.

Consigli per la sicurezza degli utenti

La protezione dei dati personali in un contesto digitale sempre più esposto a rischi di furto e abuso è un imperativo imprescindibile per gli utenti dei servizi online, Poste Italiane inclusa. Per minimizzare le possibilità di compromissione, è essenziale adottare misure preventive solide e consapevoli.

In primo luogo, si raccomanda vivamente di non utilizzare mai la stessa password per account differenti, riducendo così il rischio che una singola fuga di credenziali possa esporre più servizi contemporaneamente. Le password devono essere complesse, uniche e aggiornate regolarmente, preferibilmente con l’impiego di un gestore di password affidabile che consenta di memorizzare in sicurezza combinazioni robuste.

È fondamentale inoltre mantenere aggiornati i software e i sistemi operativi dei dispositivi utilizzati per accedere ai servizi online, poiché molti malware sfruttano vulnerabilità note per sottrarre dati. L’attivazione dell’autenticazione a due fattori (2FA) ove possibile rappresenta un ulteriore livello di difesa, in quanto richiede un secondo metodo di verifica oltre alla sola password.

Poste Italiane stesso invita gli utenti a una costante vigilanza contro tentativi di phishing e truffe informatiche, mai divulgando credenziali o dati sensibili via email o telefonate non verificate, e a segnalare tempestivamente qualunque attività sospetta attraverso i canali ufficiali.