Piero Pelù si separa dalla moglie Gianna Fratta: la verità inattesa dietro l’addio che scuote i fan

Annuncio della separazione

Piero Pelù ha comunicato la fine del matrimonio con Gianna Fratta tramite una storia su Instagram, precisando che la separazione è avvenuta in modo definitivo, legale e rispettoso. Nel messaggio, il rocker fiorentino ha spiegato di voler prevenire indiscrezioni e ricostruzioni infondate, dichiarando esplicitamente di non tollerare gossip o voci di corridoio sulla propria vita privata. L’annuncio, diretto e privo di ambiguità, mira a evitare equivoci e a fissare una versione unica dei fatti, confermando la conclusione della loro unione nel segno della chiarezza e della correttezza reciproca.

Storia della relazione

La relazione tra Piero Pelù e Gianna Fratta ha preso forma nel 2016, rimanendo inizialmente lontana dai riflettori. La coppia ha scelto di renderla pubblica soltanto nel 2018, quando il legame era ormai consolidato. Il matrimonio è stato celebrato nel 2019 a Palazzo Vecchio, con l’allora sindaco di Firenze Dario Nardella a unirli civilmente. Un’unione costruita nel tempo, segnata da una dimensione privata e da un profilo istituzionale legato ai rispettivi percorsi artistici e professionali.

Nel corso degli anni insieme, i due hanno mantenuto una comunicazione misurata verso l’esterno, preservando la loro vita personale da esposizioni superflue. La conclusione del rapporto, oggi formalizzata, si inserisce in un quadro di rispetto e riconoscimento reciproco per il cammino condiviso. Parallelamente, il percorso artistico di Piero Pelù — cofondatore dei Litfiba — è proseguito con continuità, mentre Gianna Fratta ha consolidato la propria attività come direttrice d’orchestra.

Dal punto di vista personale, Piero Pelù è padre di tre figlie: Greta (1990) e Linda (1995), nate dalla relazione con l’attrice Rosella Testa, e Zoe (2004), avuta da Antonella Bundu. Un profilo familiare intrecciato a una lunga carriera musicale, che ha accompagnato anche le tappe principali della storia con Gianna Fratta.

Appello al rispetto e alla privacy

Nel suo messaggio, Piero Pelù ha chiesto espressamente di evitare qualsiasi speculazione, sottolineando che non ammetterà interferenze esterne in una vicenda definita “personalissima”. Ha ribadito la volontà di proteggere il percorso condiviso con Gianna Fratta, parlando di un “bagaglio umano” da preservare con il massimo rispetto reciproco. L’invito è a non alimentare gossip né interpretazioni tendenziose, in linea con una gestione sobria e trasparente della sfera privata.

Il rocker ha collegato il suo appello a una riflessione più ampia sul contesto sociale, richiamando l’attenzione sulla necessità di concentrarsi su ciò che conta davvero in un’epoca segnata da conflitti e violenze. Ha invitato a “volerci bene” e a unirsi per la pace, definendo il chiacchiericcio mediatico una “distrazione di massa”. Un messaggio che pone al centro responsabilità, misura e tutela della dignità personale, nel rispetto delle persone coinvolte.

La riservatezza richiesta da Piero Pelù si accompagna alla scelta di rendere pubblica solo l’informazione essenziale: la fine del matrimonio con Gianna Fratta avvenuta in modo definitivo e legale. Oltre questa cornice, nessun ulteriore dettaglio viene offerto o sollecitato, a conferma di una linea comunicativa coerente con i principi dichiarati e con l’obiettivo di disinnescare narrazioni non verificate.

FAQ