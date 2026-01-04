Piero Pelù si separa dalla moglie Gianna Fratta: la verità inattesa dietro l’addio che scuote i fan

Annuncio della separazione

Piero Pelù ha comunicato la fine del matrimonio con Gianna Fratta tramite una storia su Instagram, precisando che la separazione è avvenuta in modo definitivo, legale e rispettoso. Nel messaggio, il rocker fiorentino ha spiegato di voler prevenire indiscrezioni e ricostruzioni infondate, dichiarando esplicitamente di non tollerare gossip o voci di corridoio sulla propria vita privata. L’annuncio, diretto e privo di ambiguità, mira a evitare equivoci e a fissare una versione unica dei fatti, confermando la conclusione della loro unione nel segno della chiarezza e della correttezza reciproca.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Storia della relazione

La relazione tra Piero Pelù e Gianna Fratta ha preso forma nel 2016, rimanendo inizialmente lontana dai riflettori. La coppia ha scelto di renderla pubblica soltanto nel 2018, quando il legame era ormai consolidato. Il matrimonio è stato celebrato nel 2019 a Palazzo Vecchio, con l’allora sindaco di Firenze Dario Nardella a unirli civilmente. Un’unione costruita nel tempo, segnata da una dimensione privata e da un profilo istituzionale legato ai rispettivi percorsi artistici e professionali.

Nel corso degli anni insieme, i due hanno mantenuto una comunicazione misurata verso l’esterno, preservando la loro vita personale da esposizioni superflue. La conclusione del rapporto, oggi formalizzata, si inserisce in un quadro di rispetto e riconoscimento reciproco per il cammino condiviso. Parallelamente, il percorso artistico di Piero Pelù — cofondatore dei Litfiba — è proseguito con continuità, mentre Gianna Fratta ha consolidato la propria attività come direttrice d’orchestra.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Dal punto di vista personale, Piero Pelù è padre di tre figlie: Greta (1990) e Linda (1995), nate dalla relazione con l’attrice Rosella Testa, e Zoe (2004), avuta da Antonella Bundu. Un profilo familiare intrecciato a una lunga carriera musicale, che ha accompagnato anche le tappe principali della storia con Gianna Fratta.

Appello al rispetto e alla privacy

Nel suo messaggio, Piero Pelù ha chiesto espressamente di evitare qualsiasi speculazione, sottolineando che non ammetterà interferenze esterne in una vicenda definita “personalissima”. Ha ribadito la volontà di proteggere il percorso condiviso con Gianna Fratta, parlando di un “bagaglio umano” da preservare con il massimo rispetto reciproco. L’invito è a non alimentare gossip né interpretazioni tendenziose, in linea con una gestione sobria e trasparente della sfera privata.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Il rocker ha collegato il suo appello a una riflessione più ampia sul contesto sociale, richiamando l’attenzione sulla necessità di concentrarsi su ciò che conta davvero in un’epoca segnata da conflitti e violenze. Ha invitato a “volerci bene” e a unirsi per la pace, definendo il chiacchiericcio mediatico una “distrazione di massa”. Un messaggio che pone al centro responsabilità, misura e tutela della dignità personale, nel rispetto delle persone coinvolte.

La riservatezza richiesta da Piero Pelù si accompagna alla scelta di rendere pubblica solo l’informazione essenziale: la fine del matrimonio con Gianna Fratta avvenuta in modo definitivo e legale. Oltre questa cornice, nessun ulteriore dettaglio viene offerto o sollecitato, a conferma di una linea comunicativa coerente con i principi dichiarati e con l’obiettivo di disinnescare narrazioni non verificate.

FAQ

  • Quando è stata annunciata la separazione?

    La separazione è stata annunciata da Piero Pelù tramite una storia su Instagram.

  • Qual è il motivo principale del messaggio pubblico?

    Evitare gossip, speculazioni e notizie infondate, fornendo un’informazione chiara e verificabile.

  • La separazione è definitiva dal punto di vista legale?

    Sì, è stata definita come definitiva, legale e rispettosa.

  • Quando è iniziata la relazione tra Piero Pelù e Gianna Fratta?

    La relazione è iniziata nel 2016 ed è stata resa pubblica nel 2018.

  • Dove si sono sposati e da chi sono stati uniti civilmente?

    Si sono sposati nel 2019 a Palazzo Vecchio, con Dario Nardella, allora sindaco di Firenze, a celebrarli.

  • Qual è l’appello finale di Piero Pelù?

    Richiamare al rispetto della privacy e a concentrarsi su valori come il rispetto reciproco e la pace, evitando interferenze esterne.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com