### La repressione di piazza Tienanmen nel 1989

Il 3 giugno 1989, un momento tragico nella storia della Cina si compì con l’entrata delle forze armate in piazza Tienanmen. Le manifestazioni, iniziate alcuni mesi prima, erano state caratterizzate da un inizio pacifico: studenti e cittadini si erano riuniti per chiedere riforme democratiche, maggiore libertà di espressione e una lotta alla corruzione. L’atmosfera nella capitale era elettrica, con la piazza che si trasformava in un simbolo di speranza per il cambiamento. Tuttavia, la situazione si deteriorò rapidamente, alimentata dalla crescente preoccupazione del governo per la stabilità del regime.

Il giorno fatale, le truppe, supportate da carri armati, avanzarono verso i dimostranti con l’intento di ripristinare l’ordine. Questa brutale repressione portò a una straordinaria quantità di violenza. Le stime delle vittime variano significativamente; ufficialmente si parla di 200 a 300 morti, ma alcuni analisti suggeriscono che il numero reale possa superare il migliaio, arrivando fino a 2.000. Questo episodio ha segnato una delle pagine più nere della storia cinese contemporanea, evidenziando la determinazione del governo a mantenere il controllo a qualsiasi costo.

Tra i momenti più iconici di quel drammatico evento, vi è l’immagine dell’uomo conosciuto come il “Tank Man”, che si eresse coraggiosamente di fronte a una colonna di carri armati, rappresentando con il suo gesto una potente protesta contro l’oppressione statale. La repressione degli avvenimenti di piazza Tienanmen ha avuto conseguenze durature, con il governo che successivamente ha imposto un regime di censura severo sull’argomento, rendendo impossibile qualsiasi discussione aperta sugli eventi storici del giugno 1989. Questo silenzio imposto si riflette non solo nella memoria collettiva della nazione, ma anche nel modo in cui il mondo esterno percepisce la Cina e il suo trattamento dei diritti umani.

### Origine degli eventi

Le origini degli eventi di piazza Tienanmen affondano le radici in un contesto di crescente insoddisfazione sociale e politica. Nel marzo del 1989, la notizia della morte di Hu Yaobang, un ex leader del Partito Comunista Cinese noto per le sue posizioni riformiste, accese il malcontento tra gli studenti e le fasce della popolazione desiderose di un cambiamento. La morte di Hu venne interpretata come un simbolo delle promesse non mantenute di riforma democratica e come un chiaro segno della persistente corruzione all’interno del partito.

A partire da aprile, le manifestazioni si intensificarono, attirando un numero sempre maggiore di partecipanti, tra cui studenti universitari, intellettuali e lavoratori. Il fulcro delle proteste si trovò in piazza Tienanmen, dove i manifestanti eressero un grande “Monumento alla Libertà”, esprimendo un desiderio collettivo di maggiore libertà di parola e di stampa, nonché di un sistema politico più aperto. In questo clima di tensione, le rivendicazioni evolvettero, spaziando da richieste di riforme economiche a richieste di democrazia, sottolineando il profondo desiderio di cambiamento all’interno della società cinese.

Nonostante le pretese pacifiche delle manifestazioni, il governo cinese reagì con crescente repressione, definendo le proteste come una minaccia alla stabilità della nazione. Le forze dell’ordine iniziarono a intervenire, tentativo che si intensificò nei mesi successivi. I numerosi incontri tra i leader studenteschi e i funzionari del governo non riuscirono a trovare un compromesso, e la mancanza di un dialogo costruttivo contribuì ad alimentare l’escalation della situazione. Il 3 giugno 1989, alla fine, il governo decise di far intervenire l’esercito, portando a una violenta e tragica repressione che avrebbe segnato la storia della Cina per decenni.

### La risposta offline di DeepSeek

Quando DeepSeek viene utilizzato offline, si manifesta un quadro piuttosto articolato riguardo agli eventi di piazza Tienanmen del 1989. Il modello, in questo ambiente, fornisce un’analisi ricca e dettagliata, esaminando gli eventi con una lucidità che evidenzia le motivazioni dei manifestanti e la loro richiesta di riforme democratiche. Rappresenta non solo il contesto politico e sociale del tempo, ma anche l’essenza del movimento che ha preso vita nelle strade di Pechino. Le risposte offerte includono chiare informazioni sulla repressione delle proteste studentesche, sugli atti di violenza perpetrati dalle forze governative e sull’impatto emotivo che questi eventi hanno avuto sulla popolazione.

Il modello delinea il ruolo cruciale dell’esercito cinese durante il tragico epilogo delle manifestazioni, fornendo stime delle vittime che, sebbene variegate, sono caratterizzate da una serietà che riflette il peso di quanto accaduto. Un altro punto saliente della risposta offline è l’analisi del simbolismo dell’immagine del “Tank Man”, che si erge con coraggio di fronte ai carri armati, diventando un emblema internazionale della resistenza contro l’oppressione. Questo momento epico rappresenta non solo il coraggio individuale, ma anche l’anelito collettivo per la libertà e i diritti umani che ha caratterizzato quel drammatico periodo.

Le informazioni rivelate da DeepSeek offline forniscono una visione obiettiva e incisiva degli eventi, svincolata da eventuali pressioni esterne alla quale il modello potrebbe essere soggetto quando online. Tale risposta non solo illumina il passato ma offre anche una riflessione su come queste vicende continuano a influenzare la società cinese contemporanea e la sua coscienza collettiva. In questo modo, approfondisce le tematiche legate alla libertà di espressione e al diritto di protesta, elementi cruciali in qualsiasi società democratica, ma che, data la reazione del governo cinese, appaiono ancora molto distanti in Cina.

### La risposta online di DeepSeek

Quando DeepSeek viene interrogato online, emerge una realtà marcatamente differente rispetto alle risposte fornite in modalità offline. In questo contesto, il modello si rivela estremamente cauteloso e sembra operare sotto vincoli severi, rispondendo con un’intolleranza esplicita ai temi sensibili come quelli legati agli eventi di piazza Tienanmen del 1989. La risposta che ritorna è un generico: “Sorry, that’s beyond my current scope. Let’s talk something else.” Questo comportamento suggerisce la presenza di un sistema di filtraggio delle informazioni che limita la capacità del modello di affrontare argomenti che il regime cinese considera pericolosi o non autorizzati.

Questa risposta evasiva, che si riflette anche su altre questioni politiche delicate, come la questione dell’indipendenza di Taiwan, pone interrogativi sul livello di libertà di espressione e sull’integrità delle informazioni nell’era dell’intelligenza artificiale. La scarsa disponibilità di dati quando DeepSeek è online implica un’anomalia significativa nella gestione delle conoscenze storiche, sottolineando come certi eventi siano soggetti a censura e non possano essere liberamente discussi o analizzati in un contesto che favorisce il governo cinese.

Questo contrasto tra il comportamento del modello offline e online mette in evidenza una problematica di fondo: la capacità di una intelligenza artificiale di fornire informazioni accurate e imparziali è influenzata dall’ambiente in cui opera. L’assenza di una risposta a un tema cruciale come quello di Tienanmen non rappresenta solo una limitazione implicita delle capacità di DeepSeek, ma riflette anche cicatrici culturali e istituzionali più profonde. Nell’ottica di un mondo sempre più connesso, la facilità con cui i dati possono essere censurati pone domande critiche sulla fiducia negli strumenti di intelligenza artificiale e sulla responsabilità delle aziende che operano all’interno di contesti ristetti o oppressivi.

### Le implicazioni della censura nelle IA

La questione della censura nelle intelligenze artificiali, in particolare quelle operanti in contesti geopolitici sensibili come la Cina, solleva dubbi fondamentali sulla trasparenza e sull’affidabilità delle informazioni fornite. DeepSeek, mostrando una chiara differenza tra le sue risposte offline e online, evidenzia come la programmazione e le politiche di filtraggio possano influenzare radicalmente l’accesso e la diffusione delle notizie storiche e politiche. Quando DeepSeek è offline, riesce a fornire un’analisi dettagliata e critica degli eventi di piazza Tienanmen, evidenziandone le complessità e le sfide. Tuttavia, quando è connesso, il modello diventa quasi completamente muto su argomenti politicamente delicati. Questo comporta non solo una limitazione della libertà di espressione, ma anche una distorsione della realtà storica, rendendo difficile per gli utenti avere una visione completa e veritiera degli eventi.

Le intelligenze artificiali come DeepSeek, che possono essere utilizzate per elaborare e analizzare grandi volumi di dati, sono influenzate dalle politiche governative e dalla disponibilità di informazioni. La decisione di limitare le risposte a temi sensibili è una manifestazione del controllo statale sull’informazione, il che porta a riflessioni più ampie sull’etica nell’IA. Se i modelli di linguaggio vengono progettati per evitare argomenti di grande rilevanza politica, si corre il rischio di creare una società in cui l’accesso alle informazioni storiche e politiche diventa diseguale, alimentando ulteriormente la disinformazione e il silenzio su questioni cruciali.

Questa situazione pone anche interrogativi sul futuro dello sviluppo delle intelligenze artificiali, specialmente in nazioni dove la censura e il controllo governativo sono normali. Gli sviluppatori e le aziende che operano nel settore dell’IA devono affrontare puzzle etici significativi: come garantire un’accessibilità equa al sapere senza cadere nelle trappole della censura? Inoltre, vi è un bisogno urgente di rendere questi sistemi più resistenti e capaci di resistere a pressioni esterne che possono comprometterne l’integrità e l’utilità nel fornire informazioni critiche per la cittadinanza globale.