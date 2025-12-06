“Piatti Chiari”: la guida gastronomica di iliad che porta in tavola la trasparenza

Un progetto editoriale che nasce dal territorio e dal lavoro quotidiano

iliad presenta Piatti Chiari, la prima guida gastronomica ideata da un operatore telefonico. Un’iniziativa sorprendente, che unisce tecnologia e cucina attraverso un filo conduttore: la trasparenza, valore fondante del brand sin dal suo arrivo in Italia.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il progetto nasce dalla quotidianità delle migliaia di persone che lavorano in iliad ogni giorno sul territorio, impegnate a costruire la rete, potenziarla e raccontarla. E che, prima o poi, devono — come chiunque — fermarsi a mangiare. Da queste esperienze spontanee prende forma un racconto collettivo che si trasforma in una guida gastronomica con oltre 1.000 locali selezionati

I protagonisti sono i “Palati Sinceri”, ovvero tecnici, commerciali, addetti customer care e team aziendali che, durante il loro lavoro, hanno scoperto luoghi autentici capaci di offrire qualità, accoglienza e un conto sempre chiaro.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il contributo curatoriale di Passione Gourmet assicura rigore gastronomico, trasformando le segnalazioni spontanee in una selezione coerente e professionale.

Il risultato è un progetto editoriale in cui il mondo della connettività incontra quello della cucina, dimostrando che sincerità e trasparenza sono valori trasversali, validi tanto in una rete mobile quanto a tavola.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Un viaggio nell’Italia autentica: ristoranti, osterie e luoghi che raccontano persone

“Piatti Chiari” è concepita come un viaggio che attraversa l’Italia da nord a sud, ripercorrendo idealmente la rete iliad che collega ogni giorno milioni di persone e territori.

Nella guida trovano spazio ristoranti, trattorie, wine bar, osterie, pizzerie, cucine dal mondo, panetterie e pasticcerie. L’obiettivo comune è uno solo: offrire un’esperienza gastronomica autentica, onesta e accessibile, con uno scontrino medio attorno ai 35 euro.

Tra i locali selezionati non mancano luoghi simbolo dell’inclusione sociale, dove la ristorazione diventa strumento di crescita e autonomia:

PizzAut a Monza,

Il Tortellante a Modena,

Roots, anch’esso a Modena, dedicato all’emancipazione femminile.

Qui, la trasparenza non è solo un principio: è una scelta culturale, un modo di guardare il mondo e di accogliere le persone. 

La guida non si limita a elencare indirizzi: racconta storie. Ogni locale diventa lo specchio di un’Italia genuina, fatta di chi lavora con passione, cura e rispetto. Un’Italia che somiglia alla filosofia iliad: niente trucchi, nessuna sorpresa, solo qualità dichiarata e mantenuta.

I Palati Sinceri, Passione Gourmet e il “Premio Piatti Chiari”

Gli autori della guida sono i Palati Sinceri, una rappresentanza trasversale dei professionisti iliad: tecnici sul campo, addetti alla relazione con il pubblico, specialisti commerciali, figure HR e comunicazione.

Ognuno contribuisce con il proprio sguardo, raccontando come il lavoro lo porti a conoscere il territorio e perché ha scelto proprio quei locali. I profili personali, distribuiti nella guida, aggiungono autenticità e calore umano a un progetto che non resta confinato alla gastronomia, ma parla di comunità.

Accanto a loro, Passione Gourmet garantisce il rigore critico necessario: raccoglie, verifica e valuta le segnalazioni, assicurando che la guida sia affidabile e coerente. Questa collaborazione ricorda da vicino lo spirito originario delle guide Zagat, fondate negli anni ’70 da Tim e Nina Zagat, basate sul contributo diretto dei lettori.

In questo contesto nasce anche il “Premio Piatti Chiari”, dedicato ai locali che più rappresentano la filosofia del brand. I criteri sono chiari e immediati:

– dettaglio dei piatti e dei prezzi nello scontrino,

– menù semplice e comprensibile, con allergeni indicati correttamente,

– disponibilità al dialogo e alla trasparenza sugli ingredienti,

– costo dell’acqua proporzionato al conto.

La premiazione non valuta solo la qualità del piatto, ma l’esperienza complessiva: servizio, atmosfera, correttezza e coerenza.

Oltre 130 locali sono stati premiati nella prima edizione, segnando un forte messaggio culturale: la trasparenza è un atto di fiducia e di rispetto verso le persone.

Come afferma Alberto Cauzzi, founder di Passione Gourmet e curatore della guida:

“Il Premio Piatti Chiari vuole riconoscere quei luoghi che scelgono la strada della sincerità in ogni dettaglio: dalla qualità dei piatti all’ambiente, dal servizio al conto finale. Premiare la trasparenza significa premiare la coerenza e il rispetto verso il cliente”. 

La guida come manifesto culturale: dove trovarla e cosa rappresenta per iliad

“Piatti Chiari” non è solo una guida gastronomica: è un manifesto culturale, un racconto della filosofia iliad attraverso luoghi, persone e sapori. In un settore — quello della telefonia — spesso percepito come complesso e poco trasparente, iliad sceglie il linguaggio universale del cibo per ribadire chi è e cosa rappresenta.

La guida è disponibile nelle principali librerie italiane e online:

– Feltrinelli

– IBS

– Libreria Universitaria

– Mondadori Store

– Maretti Editore

– Amazon

Il prezzo è di 15 euro, un importo volutamente accessibile, coerente con la visione del progetto.

Un’idea regalo perfetta per chi ama scoprire nuovi posti e apprezza la cucina genuina, lontana dai formalismi e dalle mode passeggere.

Come ricorda iliad nel comunicato, il legame tra rete e gastronomia è meno distante di quanto possa sembrare: entrambe richiedono semplicità, chiarezza e rispetto. La scelta di includere nella guida luoghi accoglienti, inclusivi e autentici conferma il posizionamento dell’operatore come attore che vive il territorio, lo ascolta e lo valorizza.

Una sintonia che si traduce in una nuova forma di storytelling aziendale, che unisce cultura, comunità e valori condivisi. 

FAQ

Che cos’è “Piatti Chiari”?

La prima guida gastronomica realizzata da iliad, con oltre 1.000 locali selezionati in tutta Italia.

Chi sono i “Palati Sinceri”?

I professionisti iliad che hanno segnalato i locali sulla base della loro esperienza quotidiana sul territorio.

Qual è il criterio principale della guida?

La trasparenza: menù chiari, prezzi corretti, accoglienza autentica e qualità costante.

Che cos’è il “Premio Piatti Chiari”?

Un riconoscimento ai locali che incarnano al meglio i valori di chiarezza, coerenza e rispetto verso il cliente.

Quanto costa la guida e dove si trova?

Costa 15 euro ed è disponibile nelle principali librerie e store online, inclusi Amazon e Maretti Editore.

Perché iliad ha creato una guida gastronomica?

Per raccontare il valore della trasparenza attraverso il linguaggio universale del cibo, collegando territorio, persone e filosofia aziendale.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 