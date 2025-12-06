“Piatti Chiari”: la guida gastronomica di iliad che porta in tavola la trasparenza

Un progetto editoriale che nasce dal territorio e dal lavoro quotidiano

iliad presenta Piatti Chiari, la prima guida gastronomica ideata da un operatore telefonico. Un’iniziativa sorprendente, che unisce tecnologia e cucina attraverso un filo conduttore: la trasparenza, valore fondante del brand sin dal suo arrivo in Italia.

Il progetto nasce dalla quotidianità delle migliaia di persone che lavorano in iliad ogni giorno sul territorio, impegnate a costruire la rete, potenziarla e raccontarla. E che, prima o poi, devono — come chiunque — fermarsi a mangiare. Da queste esperienze spontanee prende forma un racconto collettivo che si trasforma in una guida gastronomica con oltre 1.000 locali selezionati.

I protagonisti sono i “Palati Sinceri”, ovvero tecnici, commerciali, addetti customer care e team aziendali che, durante il loro lavoro, hanno scoperto luoghi autentici capaci di offrire qualità, accoglienza e un conto sempre chiaro.

Il contributo curatoriale di Passione Gourmet assicura rigore gastronomico, trasformando le segnalazioni spontanee in una selezione coerente e professionale.

Il risultato è un progetto editoriale in cui il mondo della connettività incontra quello della cucina, dimostrando che sincerità e trasparenza sono valori trasversali, validi tanto in una rete mobile quanto a tavola.

Un viaggio nell’Italia autentica: ristoranti, osterie e luoghi che raccontano persone

“Piatti Chiari” è concepita come un viaggio che attraversa l’Italia da nord a sud, ripercorrendo idealmente la rete iliad che collega ogni giorno milioni di persone e territori.

Nella guida trovano spazio ristoranti, trattorie, wine bar, osterie, pizzerie, cucine dal mondo, panetterie e pasticcerie. L’obiettivo comune è uno solo: offrire un’esperienza gastronomica autentica, onesta e accessibile, con uno scontrino medio attorno ai 35 euro.

Tra i locali selezionati non mancano luoghi simbolo dell’inclusione sociale, dove la ristorazione diventa strumento di crescita e autonomia:

– PizzAut a Monza,

– Il Tortellante a Modena,

– Roots, anch’esso a Modena, dedicato all’emancipazione femminile.

Qui, la trasparenza non è solo un principio: è una scelta culturale, un modo di guardare il mondo e di accogliere le persone.

La guida non si limita a elencare indirizzi: racconta storie. Ogni locale diventa lo specchio di un’Italia genuina, fatta di chi lavora con passione, cura e rispetto. Un’Italia che somiglia alla filosofia iliad: niente trucchi, nessuna sorpresa, solo qualità dichiarata e mantenuta.

I Palati Sinceri, Passione Gourmet e il “Premio Piatti Chiari”

Gli autori della guida sono i Palati Sinceri, una rappresentanza trasversale dei professionisti iliad: tecnici sul campo, addetti alla relazione con il pubblico, specialisti commerciali, figure HR e comunicazione.

Ognuno contribuisce con il proprio sguardo, raccontando come il lavoro lo porti a conoscere il territorio e perché ha scelto proprio quei locali. I profili personali, distribuiti nella guida, aggiungono autenticità e calore umano a un progetto che non resta confinato alla gastronomia, ma parla di comunità.

Accanto a loro, Passione Gourmet garantisce il rigore critico necessario: raccoglie, verifica e valuta le segnalazioni, assicurando che la guida sia affidabile e coerente. Questa collaborazione ricorda da vicino lo spirito originario delle guide Zagat, fondate negli anni ’70 da Tim e Nina Zagat, basate sul contributo diretto dei lettori.

In questo contesto nasce anche il “Premio Piatti Chiari”, dedicato ai locali che più rappresentano la filosofia del brand. I criteri sono chiari e immediati:

– dettaglio dei piatti e dei prezzi nello scontrino,

– menù semplice e comprensibile, con allergeni indicati correttamente,

– disponibilità al dialogo e alla trasparenza sugli ingredienti,

– costo dell’acqua proporzionato al conto.

La premiazione non valuta solo la qualità del piatto, ma l’esperienza complessiva: servizio, atmosfera, correttezza e coerenza.

Oltre 130 locali sono stati premiati nella prima edizione, segnando un forte messaggio culturale: la trasparenza è un atto di fiducia e di rispetto verso le persone.

Come afferma Alberto Cauzzi, founder di Passione Gourmet e curatore della guida:

“Il Premio Piatti Chiari vuole riconoscere quei luoghi che scelgono la strada della sincerità in ogni dettaglio: dalla qualità dei piatti all’ambiente, dal servizio al conto finale. Premiare la trasparenza significa premiare la coerenza e il rispetto verso il cliente”.

La guida come manifesto culturale: dove trovarla e cosa rappresenta per iliad

“Piatti Chiari” non è solo una guida gastronomica: è un manifesto culturale, un racconto della filosofia iliad attraverso luoghi, persone e sapori. In un settore — quello della telefonia — spesso percepito come complesso e poco trasparente, iliad sceglie il linguaggio universale del cibo per ribadire chi è e cosa rappresenta.

La guida è disponibile nelle principali librerie italiane e online:

– Feltrinelli

– IBS

– Libreria Universitaria

– Mondadori Store

– Maretti Editore

– Amazon

Il prezzo è di 15 euro, un importo volutamente accessibile, coerente con la visione del progetto.

Un’idea regalo perfetta per chi ama scoprire nuovi posti e apprezza la cucina genuina, lontana dai formalismi e dalle mode passeggere.

Come ricorda iliad nel comunicato, il legame tra rete e gastronomia è meno distante di quanto possa sembrare: entrambe richiedono semplicità, chiarezza e rispetto. La scelta di includere nella guida luoghi accoglienti, inclusivi e autentici conferma il posizionamento dell’operatore come attore che vive il territorio, lo ascolta e lo valorizza.

Una sintonia che si traduce in una nuova forma di storytelling aziendale, che unisce cultura, comunità e valori condivisi.

FAQ

Che cos’è “Piatti Chiari”?

La prima guida gastronomica realizzata da iliad, con oltre 1.000 locali selezionati in tutta Italia.

Chi sono i “Palati Sinceri”?

I professionisti iliad che hanno segnalato i locali sulla base della loro esperienza quotidiana sul territorio.

Qual è il criterio principale della guida?

La trasparenza: menù chiari, prezzi corretti, accoglienza autentica e qualità costante.

Che cos’è il “Premio Piatti Chiari”?

Un riconoscimento ai locali che incarnano al meglio i valori di chiarezza, coerenza e rispetto verso il cliente.

Quanto costa la guida e dove si trova?

Costa 15 euro ed è disponibile nelle principali librerie e store online, inclusi Amazon e Maretti Editore.

Perché iliad ha creato una guida gastronomica?

Per raccontare il valore della trasparenza attraverso il linguaggio universale del cibo, collegando territorio, persone e filosofia aziendale.