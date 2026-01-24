Piantedosi gela Milano Cortina, allarme su Ice in Italia accende sospetti improvvisi e domande senza risposta

Piantedosi gela Milano Cortina, allarme su Ice in Italia accende sospetti improvvisi e domande senza risposta

Milano Cortina: Piantedosi, Ice in Italia Al momento non ci risulta

Sicurezza olimpica sotto i riflettori

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, allo stato attuale, non risulta alcun coinvolgimento operativo di agenti dell’agenzia americana Ice sul territorio italiano in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La precisazione è arrivata a margine del forum internazionale del turismo a Milano, in risposta a domande su possibili supporti esteri alla sicurezza dei Giochi.

Secondo il titolare del Viminale, eventuali contatti di delegazioni straniere con proprie agenzie di sicurezza rientrano nelle prerogative dei rispettivi ordinamenti nazionali e non intaccano la piena titolarità italiana sul coordinamento complessivo. L’attenzione resta alta sullo scenario internazionale, ma il governo ribadisce la centralità del modello di sicurezza nazionale.

La macchina organizzativa per Milano Cortina si sta muovendo in un quadro di cooperazione multilivello, che include intelligence, forze di polizia e amministrazioni locali, con l’obiettivo di garantire standard di protezione adeguati a un grande evento globale.

Ruolo delle delegazioni straniere

Le delegazioni sportive e istituzionali dei Paesi partecipanti, ha ricordato Piantedosi, sono libere di rivolgersi ai propri apparati di sicurezza per la tutela interna delle missioni, nel rispetto delle norme italiane. Questa facoltà è prassi consolidata nei grandi appuntamenti internazionali e non rappresenta di per sé una novità per il quadro normativo nazionale.

L’eventuale presenza di personale di sicurezza straniero si collocherebbe comunque in un perimetro rigoroso di cooperazione e non di sostituzione rispetto alle funzioni delle autorità italiane. Il principio cardine resta la piena sovranità dello Stato ospitante sulla gestione dell’ordine pubblico.

Il tema assume particolare rilievo alla luce della crescente sensibilità su terrorismo, cyberminacce e ordine pubblico in occasione di eventi ad alta affluenza, con l’Italia chiamata a bilanciare apertura internazionale e tutela della propria giurisdizione.

Coordinamento e catena di comando

Il ministro dell’Interno ha ribadito che il coordinamento generale della sicurezza per Milano Cortina 2026 rimarrà saldamente nelle mani delle autorità nazionali, dalle strutture centrali del Viminale fino alle prefetture e alle forze dell’ordine dispiegate sui territori interessati. Ogni eventuale supporto estero dovrà integrarsi in questa catena di comando senza deroghe.

Il modello organizzativo punta su cabina di regia interforze, pianificazione preventiva del rischio, simulazioni operative e scambio di informazioni con partner internazionali, mantenendo però l’Italia come unico soggetto responsabile delle decisioni finali.

La comunicazione istituzionale mira a rassicurare opinione pubblica e stakeholder, sottolineando che la cooperazione con altri Paesi non comporterà cessioni di sovranità, ma soltanto un rafforzamento delle capacità di prevenzione e risposta in caso di emergenze.

FAQ

D: Al momento sono previsti agenti Ice in Italia per Milano Cortina?
R: Secondo Matteo Piantedosi, al momento non risulta alcun dispiegamento di agenti Ice in Italia per i Giochi.

D: Chi ha la responsabilità finale della sicurezza delle Olimpiadi?
R: Il coordinamento e la responsabilità restano in capo alle autorità italiane, guidate dal Viminale e dalle forze di polizia nazionali.

D: Le delegazioni straniere possono scegliere propri servizi di sicurezza?
R: Sì, ogni delegazione può rivolgersi ai propri apparati di sicurezza interni, nel rispetto delle leggi italiane.

D: La presenza di personale straniero limita la sovranità italiana?
R: No, eventuali supporti operano solo in un quadro di cooperazione, senza sostituirsi alle autorità italiane.

D: Perché si parla di Ice in relazione a Milano Cortina?
R: La questione è emersa da domande dei media su un possibile coinvolgimento di agenti Ice per la tutela delle delegazioni statunitensi.

D: Dove sono state rilasciate le dichiarazioni di Piantedosi?
R: Il ministro ha parlato a margine di un forum internazionale del turismo organizzato a Milano.

D: Qual è la fonte giornalistica principale citata sul tema?
R: Le dichiarazioni di Piantedosi sono state riportate dall’agenzia di stampa ANSA, che detiene i diritti di riproduzione del lancio originale.

D: Come si sta preparando l’Italia alla sicurezza di Milano Cortina?
R: Con un modello interforze, cooperazione internazionale mirata e pianificazione basata su scenari di rischio aggiornati.

