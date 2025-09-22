Perdita di 32mila euro su Steam mentre combatteva il cancro cosa fare per evitare truffe

Perdita finanziaria e impatto personale

RastalandTV, noto streamer lettone, è stato vittima di una truffa digitale che gli è costata oltre 32.000 dollari. Questa somma rappresentava i fondi destinati a finanziare le cure per il suo sarcoma in stadio avanzato. La tragedia si è consumata durante una maratona benefica, quando, in diretta, il suo portafoglio digitale è stato svuotato in tempo reale dopo aver scaricato un gioco apparentemente innocuo su Steam. Il titolo in questione, Block Blasters, gratuito per un periodo limitato, si è rivelato un veicolo per un malware sofisticato che ha compromesso gravemente la sicurezza dei suoi utenti.

La perdita ha avuto un impatto devastante non solo a livello finanziario ma anche personale, poiché quei fondi rappresentavano una risorsa vitale per lottare contro una malattia grave. L’episodio ha acceso riflettori sul rischio reale e tangibile legato all’affidabilità delle piattaforme di distribuzione digitale e alla sicurezza degli utenti, soprattutto in situazioni di estrema vulnerabilità come quella di RastalandTV.

Indagini e dettagli tecnici sull’attacco malware

Le analisi condotte dagli esperti di sicurezza informatica hanno rivelato un attacco ben pianificato e articolato che ha sfruttato Block Blasters come vettore di infezione. Il malware non era presente fin dall’inizio, ma è stato integrato nel gioco solo dopo il 30 agosto, circostanza che ha complicato ulteriormente la rilevazione tempestiva. Il codice malevolo consentiva di sottrarre criptovalute, credenziali di accesso e informazioni sensibili attraverso una serie di moduli sofisticati.

Tra gli strumenti individuati figurano script batch avanzati in grado di collezionare dati di login e indirizzi IP, una backdoor sviluppata in Python per il controllo remoto, e un payload denominato StealC, progettato specificamente per il furto diretto di asset digitali. Errori operativi da parte degli aggressori hanno permesso agli investigatori di accedere a codici sorgente e token di un bot Telegram utilizzato per gestire le operazioni criminali.

Indagini OSINT hanno portato all’identificazione di un sospetto connesso all’attacco: un individuo residente a Miami con origini argentine. Tuttavia, questa pista rimane non confermata ufficialmente. Nel frattempo, la portata dell’attacco è stata quantificata da analisti come ZachXBT, che stima oltre 150.000 dollari sottratti da 261 account, mentre VXUnderground parla di circa 500 vittime complessive. Questi dati sottolineano la gravità e l’ampiezza del danno causato.

Nonostante la gravità della situazione, Valve non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali o adottato misure immediate per tutelare la propria utenza, sollevando interrogativi sull’efficacia dei controlli e dei processi di verifica esistenti sulla piattaforma Steam.

Reazioni della comunità e consigli per la sicurezza

La comunità di videogiocatori e gli esperti di sicurezza hanno reagito prontamente al grave attacco veicolato tramite Block Blasters. Numerosi utenti hanno segnalato anomalie e inviato petizioni a Valve affinché migliorasse i controlli sulle applicazioni caricate sul proprio store digitale, richiedendo una revisione più rigorosa dei titoli pubblicati da sviluppatori poco conosciuti. A livello individuale, l’influencer nel campo delle criptovalute Alex Becker ha dimostrato solidarietà rimborsando personalmente l’intera somma persa dallo streamer lettone con un trasferimento di 32.500 dollari su un wallet sicuro, contribuendo a mitigare il danno finanziario causato dall’attacco.

Gli specialisti del settore sottolineano come la vicenda rappresenti un monito fondamentale per tutti gli utenti digitali: è indispensabile adottare pratiche di sicurezza rigorose, quali il cambio immediato delle credenziali su piattaforme compromesse e il trasferimento dei fondi su wallet differenti a seguito di episodi sospetti. L’invito è inoltre a esercitare la massima cautela nel scaricare software da sviluppatori emergenti o poco noti, privilegiando fonti affidabili e autorizzate.

In aggiunta, si raccomanda di utilizzare sistemi di autenticazione a due fattori (2FA), mantenere aggiornate le protezioni antivirus e monitorare costantemente le attività dei propri account digitali. Queste misure, se adottate con rigore, possono ridurre il rischio di subire ulteriori sottrazioni o intrusioni informatiche.