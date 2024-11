Percorso luminoso all’orto botanico: la magia del Natale si accende

Torna Trame di luce, la celebrazione del Natale all’Orto Botanico

La mostra “Trame di Luce” ritorna, portando con sé un’atmosfera festosa capace di unire tradizione e innovazione attraverso l’arte luminosa. I giardini dell’Orto Botanico saranno nuovamente protagonisti di un evento che trasforma la visita in un viaggio sensoriale, dal 30 Novembre 2024 al 6 Gennaio 2025. Questo evento, organizzato da Img e dal team di Be.it Events, sotto la direzione di Silvia Dorigo, prevede un’esposizione di installazioni luminose uniche al mondo.

La manifestazione reinterpreta il tema del Natale in chiave contemporanea, favorendo un dialogo tra le opere e il pubblico. Il percorso di light art, con un impatto ambientale ridotto, è pensato per coinvolgere i visitatori, che non saranno semplici spettatori, ma co-protagonisti di un’esperienza immersiva e interattiva. Le luminarie, disposte strategicamentesugli spazi del giardino, si integrano con il paesaggio naturale, creando un percorso che invita alla scoperta.

Artisti affermati e giovani talenti contribuiranno a realizzare installazioni che riflettono l’incanto delle festività. In questo contesto, il Museo Orto Botanico della Sapienza Università di Roma non è solo la sede, ma diventa anche un attore importante, evidenziando la rilevanza culturale e storica del luogo. L’obiettivo è di riscoprire le radici delle tradizioni natalizie attraverso un linguaggio artistico innovativo.

Con una proposta dal forte impatto visivo, “Trame di Luce” si preannuncia come un evento imperdibile per chi desidera vivere un Natale all’insegna della meraviglia e della creatività. I dettagli del programma e le informazioni sui biglietti possono essere trovati sul sito www.tramediluce.it.

Artisti coinvolti nel progetto

Il successo di “Trame di Luce” si fonda sul contributo di un ampio e variegato gruppo di artisti provenienti da tutto il mondo, ognuno con una visione unica nel campo della light art. Quest’anno, l’organizzazione ha voluto ampliare i confini del progetto, realizzando un dialogo tra tradizione e innovazione, attraverso installazioni che valorizzano l’essenza del Natale. Il collettivo, selezionato dalla Direttrice creativa Silvia Dorigo, include nomi noti e talenti emergenti, creando così una miscela vibrante di stili e approcci artistici.

Tra gli artisti di spicco, troviamo il noto Gruppo Creativo Unità C1, un collettivo apprezzato a livello internazionale per le sue creazioni che sanno fondere arte e tecnologia. La loro esperienza è un elemento fondamentale in questa edizione della manifestazione, in quanto portano con sé un bagaglio di know-how che trasforma lo spazio in un’opera d’arte vivente. Altro protagonista è MOTOREFISICO, un duo romano che ha conquistato palcoscenici internazionali e che porta un tocco di originalità alle installazioni, immergendo i visitatori in un’esperienza sensoriale unica.

Non meno importanti sono i contributi del team di NewBlend, che collabora con artisti come il tedesco Thorsten Wulf. Questa rete di professionisti, rinomata per la programmazione di spettacoli luminosi, arricchisce ulteriormente il progetto con un’arte che sa emozionare e stupire. Una novità di quest’anno è l’inclusione di studenti provenienti da prestigiosi istituti accademici come l’Accademia delle Belle Arti di Lecce e il Master in Light Design della Sapienza Università di Roma, dando così voce alle nuove generazioni e facendo emergere talenti freschi e innovativi.

Inoltre, la startup Natura 4.0, guidata dal Prof. Riccardo Valentini, porta un approccio sostenibile al progetto, sottolineando l’importanza di affrontare temi climatici attraverso l’arte. Grazie a questa rete di talenti, “Trame di Luce” si preannuncia come un evento fatto di opere eloquenti e cariche di significato, in grado di attrarre visitatori di ogni età e background, rendendo il Natale veramente indimenticabile.

Un percorso multisensoriale nel Natale

La mostra “Trame di Luce” si propone non solo come un’esposizione di arte luminosa, ma come un autentico viaggio multisensoriale che trasforma l’ordinaria visita al giardino botanico in un’esperienza immersiva e coinvolgente. A partire dal 30 Novembre 2024 fino al 6 Gennaio 2025, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare un percorso dove luce, suono e paesaggio si fondono in un’armonia unica, capace di evocare la magia del Natale in forme mai viste prima a Roma.

Ogni installatione è pensata per stimolare non solo la vista, ma anche l’udito, grazie a una colonna sonora appositamente realizzata per accompagnare le opere. Questo approccio sinestetico, come sottolineato dalla direttrice creativa Silvia Dorigo, mira a coinvolgere il pubblico in una dimensione poetica e interattiva, dove ogni visitatore diventa un co-protagonista del percorso. L’idea è quella di far vivere un Natale che non si limiti alla mera osservazione, ma che inviti alla partecipazione attiva, nel rispetto della tradizione e della cultura contemporanea.

Le luminarie disposte nei giardini non solo decorano, ma raccontano storie e memorie legate al periodo natalizio, creando un ambiente incantevole e quasi fiabesco. L’uso di materiali a basso impatto ambientale si allinea perfettamente con l’intento di trasmettere ai visitatori l’importanza della sostenibilità, rendendo ogni istante trascorso all’Orto Botanico non solo bello, ma consapevole.

In questa edizione, gli artisti coinvolti hanno creato opere che vanno oltre la semplice bellezza visiva, proponendo un dialogo tra le installazioni e chi le osserva. Il percorso non è statico, ma dinamico: le emozioni, i colori e le luci si plasmano con il passare del tempo, mentre il pubblico si immerge nelle atmosfere natalizie, riscoprendo il significato profondo del Natale attraverso un linguaggio artistico che sa innovare senza dimenticare le sue origini.

Informazioni pratiche per la visita

Per godere appieno dell’esperienza offerta dalla mostra “Trame di Luce”, è fondamentale conoscere le modalità di accesso e le informazioni logistiche. L’ingresso alla kermesse avverrà presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, situata in via Corsini 25. I visitatori possono acquistare i biglietti direttamente online attraverso il sito ufficiale www.tramediluce.it o, in alternativa, adquirirli presso il luogo dell’evento. È consigliabile prenotare in anticipo, considerando l’afflusso atteso durante il periodo festivo.

Il costo dei biglietti varia, partendo da un prezzo base di 12 euro fino a un massimo di 25 euro per l’opzione singola open. Sono disponibili anche pacchetti per famiglie e gruppi, assieme a riduzioni e agevolazioni per specifiche categorie. La mostra sarà aperta al pubblico dal 30 Novembre 2024 fino al 6 Gennaio 2025, con aperture generali da mercoledì a domenica. Si prevedono aperture straordinarie da giovedì 26 dicembre a lunedì 6 gennaio. Si segnala che la mostra rimarrà chiusa nei giorni di martedì 24 e mercoledì 25 dicembre, così come martedì 31 dicembre.

Gli orari di accesso al percorso di light art sono dalle ore 18:00 alle 23:00, con ultimo ingresso consentito fino alle 21:00. Questa tempistica è stata studiata per permettere ai visitatori di immergersi completamente nell’atmosfera magica creata dalle installazioni. Ogni sera, i giardini dell’Orto Botanico offriranno scenari incantevoli, perfetti per una passeggiata alla scoperta delle meraviglie luminose. È importante portare con sé una giusta dose di curiosità e stupore, pronte a esplorare un mondo dove arte e natura si incontrano, creando un’esperienza indimenticabile.

Una novità interattiva per i visitatori

Quest’edizione di “Trame di Luce” si distingue per l’introduzione di elementi interattivi, progettati per accrescere il coinvolgimento dei visitatori. È prevista l’installazione di QR code distribuiti lungo tutto il percorso, i quali permetteranno agli spettatori di accedere a contenuti esclusivi che arricchiscono l’esperienza di visita. Attraverso questi codici, sarà possibile scoprire storie, dettagli e significati legati ad ogni opera, rendendo il percorso non solo visivo, ma anche narrativo e educativo.

Questa novità risponde all’intento di creare un ambiente interactive che stimoli la curiosità e l’approccio critico da parte del pubblico. Ogni QR code offrirà l’opportunità di esplorare il processo creativo dietro le installazioni, conoscere gli artisti e comprendere i messaggi che desiderano trasmettere attraverso la luce. L’obiettivo è di trasformare ogni visitatore in un co-creatore dell’esperienza, invitando a interagire attivamente invece di limitarsi a osservare passivamente.

In aggiunta, la direzione artistica ha studiato un accompagnamento musicale che si integra con le installazioni luminose, creando un’atmosfera coinvolgente. Le musiche, realizzate appositamente per il percorso, sono pensate per evocare emozioni e arricchire la fruizione delle opere, toccando altre corde dell’animo umano. Questi elementi sinestetici ampliano l’esperienza complessiva, trasformando il giardino botanico in un felice palcoscenico di arte e cultura.

L’interazione, quindi, non sarà limitata solo all’uso dei QR code, ma si estenderà a momenti di partecipazione attiva. I visitatori saranno incoraggiati a condividere le proprie impressioni e reazioni sui social media, creando un dialogo collettivo che potrà arricchire ulteriormente l’esperienza. Questo approccio innovativo e partecipativo rappresenta una significativa evoluzione della kermesse, rendendo “Trame di Luce” non solo un evento da vedere, ma un’esperienza da vivere insieme.