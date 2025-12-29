Pensioni: chi perde di più e perché il calo continua a colpire risparmiatori e lavoratori

Chi perde di più con il sistema contributivo

Dal 1996 il passaggio al metodo contributivo ha cambiato profondamente il modo in cui vengono calcolate le pensioni in Italia: oggi l’assegno dipende dal montante dei contributi versati e dai coefficienti di trasformazione, con effetti redistributivi che penalizzano chi ha carriere discontinue, bassi salari o inizio del lavoro dopo il 1995; inoltre, la progressiva riduzione dei vantaggi delle norme di salvaguardia e l’aggiornamento dei coefficienti legati all’aspettativa di vita spiegano perché le pensioni tendono a diventare sempre più basse.

Il sistema contributivo non tratta tutti i lavoratori alla stessa maniera: a perdere di più sono coloro la cui storia contributiva presenta elementi strutturali che comprimono il montante accumulato. Innanzitutto i lavoratori con retribuzioni costantemente basse — operai, addetti ai servizi, dipendenti con contratti part-time prolungati — accumulano versamenti ridotti e vedono tradotto in assegni modesti ogni anno di contribuzione. In secondo luogo, le carriere discontinue, segnate da periodi di disoccupazione, lavoro intermittente o contratti atipici, riducono sia gli anni utili sia l’ammontare complessivo dei contributi.

Un altro gruppo particolarmente svantaggiato comprende chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995: per questi lavoratori il calcolo è completamente contributivo, senza alcuna porzione retributiva che potesse attenuare l’effetto di stipendi bassi o di ultimi anni lavorativi favorevoli. I professionisti con redditi variabili e chi ha avuto lunghi periodi in regime autonomo con versamenti minimi subiscono analoghe penalizzazioni. Infine, le donne risultano spesso più colpite, per via di interruzioni legate a maternità e cura, che incidono negativamente sul montante e quindi sull’importo finale.

L’effetto combinato dei bassi contributi, delle carriere frammentate e dell’assenza di meccanismi compensativi rende evidente una dinamica redistributiva: il contributivo premia chi ha versato molto e stabilmente, mentre penalizza i percorsi lavorativi atipici e i redditi contenuti. Questo spiega perché, all’interno dello stesso sistema, esistono ampie differenze tra pensioni che, sulla carta contributiva, dovrebbero essere più “neutrali” ma che nella pratica riproducono e amplificano disuguaglianze di mercato del lavoro.

FAQ

Chi perde di più con il sistema contributivo? Perdono di più i lavoratori con salari bassi, carriere discontinue, chi ha iniziato dopo il 1995 e le donne con interruzioni per cura familiare.

Perché le carriere discontinue penalizzano la pensione? Perché periodi senza contribuzione riducono il montante accumulato e quindi l’importo su cui si applicano i coefficienti di trasformazione.

Il contributivo è più favorevole a chi? A chi ha versato contributi elevati e costanti per tutta la carriera: redditi alti e continuità contributiva aumentano il montante finale.

Le donne sono più svantaggiate dal sistema contributivo? Sì, spesso subiscono interruzioni per maternità o cura che riducono anni e importi versati, abbassando la pensione.

Chi iniziò a lavorare dopo il 1995 è inevitabilmente penalizzato? Sono maggiormente esposti: l’assenza di quota retributiva elimina una possibile compensazione in caso di ultimi stipendi elevati.

Possono le normative future ridurre queste penalizzazioni? Sì, interventi mirati su rivalutazione dei montanti, criteri di calcolo e misure per carriere discontinue potrebbero attenuare le disparità.

Il passaggio al contributivo ha segnato la fine di automatismi che garantivano assegni più elevati indipendentemente dalla storia contributiva. Chi entra nel mondo del lavoro con contratti a termine, part-time involontario o in settori caratterizzati da economie informali accumula un montante che difficilmente riproduce il valore reale della carriera. Anche i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi fortemente oscillanti sono penalizzati: i versamenti minimi o intermittenti si traducono in rendimenti pensionistici contenuti. Il risultato è una maggiore dispersione degli importi pensionistici, con una concentrazione dei benefici verso percorsi di lavoro stabili e retribuiti in modo consistente.

Le implicazioni sociali sono chiare: il sistema contribuisce a consolidare disparità preesistenti nel mercato del lavoro. Chi ha una carriera lineare e retribuzioni elevate ottiene rendimenti adeguati, mentre chi accumula lacune contributive o salari bassi si trova a percepire assegni che non sempre coprono il mantenimento del tenore di vita. Questo fenomeno pesa in particolare sulle fasce più fragili, dove le interruzioni per cura familiare o periodi prolungati di inoccupazione riducono in modo significativo il montante utile al calcolo della pensione.

La progressiva erosione delle tutele introdotte dalle norme di salvaguardia accentua il problema: benefici temporanei e meccanismi transitori perdono efficacia col passare del tempo, lasciando sempre più pensionati calcolati integralmente con il metodo contributivo. In termini pratici, significa che la platea di soggetti vulnerabili si allarga e che l’aspettativa di un assegno dignitoso diventa meno probabile per chi non ha potuto godere di continuità contributiva o di retribuzioni elevate negli anni chiave della carriera.

Come funziona il calcolo contributivo

Il calcolo contributivo trasforma in modo matematico ogni versamento effettuato nel corso della carriera in un montante rivalutato, quindi lo converte in pensione tramite coefficienti di trasformazione; il risultato finale dipende dall’entità dei contributi, dalla loro distribuzione temporale e dall’età di accesso alla pensione, con impatti forti sui percorsi lavorativi intermittenti o a basso reddito.

Il processo si articola in tre fasi: accumulo, rivalutazione e conversione. Nella fase di accumulo ogni anno di lavoro genera un contributo proporzionale alla retribuzione imponibile. Questo montante complessivo non resta immutato: viene rivalutato annualmente per tenere conto dell’andamento dell’economia e dei salari medi, ma la rivalutazione non compensa sempre l’effetto dell’inflazione reale sui redditi più bassi. Infine il montante rivalutato viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di pensionamento, determinando la pensione annua lorda.

Le variabili che incidono maggiormente sono tre: l’ammontare dei versamenti, la durata della contribuzione e il momento di uscita dal lavoro. Retribuzioni più alte generano versamenti maggiori e quindi un montante più consistente; anni di contribuzione aggiuntivi aumentano direttamente il totale accumulato; andare in pensione più tardi implica coefficienti di trasformazione più favorevoli, perché la rendita deve essere erogata per meno anni attesi. Tuttavia, il vantaggio dell’uscita posticipata può essere neutralizzato dall’aggiornamento periodico dei coefficienti stesso in funzione dell’aspettativa di vita.

Per i lavoratori con carriere discontinue il meccanismo produce inefficienze: periodi non coperti da contribuzione riducono il montante e non esistono sconti automatici che compensino questa lacuna, salvo specifiche misure assistenziali o ricongiunzioni onerose. Inoltre i contributi figurativi (es. per maternità o malattia) incidono, ma spesso non bastano a ripristinare il valore perso da anni di basso reddito o di lavoro intermittente. Per chi ha iniziato dopo il 1995, il sistema è totalmente neutro rispetto alla retribuzione finale: non c’è alcuna porzione retributiva che possa mitigare scostamenti negativi nella carriera.

Chi beneficia ancora del sistema retributivo o misto

Una parte non trascurabile di lavoratori continua a trarre vantaggio dal calcolo retributivo o dal sistema misto: si tratta soprattutto di chi ha maturato una quota significativa di contribuzione prima del 1996 e di chi, nel corso della carriera, ha beneficiato di retribuzioni elevate negli ultimi anni di lavoro.

I destinatari principali di questo vantaggio sono i dipendenti pubblici con carriere lunghe e stabili e i dirigenti o quadri di grandi imprese che hanno percepito salari elevati negli ultimi periodi lavorativi. Per questi soggetti la componente retributiva — applicata almeno su una parte dell’anzianità contributiva — conserva ancora un peso rilevante: il calcolo basato sulle retribuzioni finali produce un importo pensionistico più alto rispetto al risultato puramente contributivo, perché incorpora i redditi massimi conseguiti negli anni terminali.

Analogamente, i lavoratori che hanno una storia professionale continua, con poche o nessuna interruzione e contributi regolari, ottengono rendimenti migliori dal sistema misto. La continuità converte versamenti relativamente elevati in un montante coerente, mentre la quota retributiva attenua l’effetto di eventuali flessioni salariali pregresse. Anche chi ha beneficiato delle norme di salvaguardia introdotte dalla riforma Fornero può continuare a godere di una maggiore tutela, almeno finché tali regole restano applicabili ai periodi rilevanti della loro carriera.

Chi ritarda l’uscita dal lavoro trova un doppio beneficio: non solo i coefficienti di trasformazione aumentano con l’età, ma per chi ha quota retributiva attiva la presenza di stipendi elevati nell’ultimo periodo amplifica l’effetto positivo. Questo profilo combina dunque continuità contributiva, retribuzioni elevate e uscita posticipata, determinando assicurazioni pensionistiche sensibilmente superiori alla media dei percorsi interamente contributivi.

Il ruolo dei coefficienti di trasformazione e dell’aspettativa di vita

I coefficienti di trasformazione determinano la conversione del montante contributivo in pensione annua e sono il fulcro del rapporto tra contribuzione versata e assegno erogato; la loro revisione periodica in funzione dell’aspettativa di vita rende il sistema sensibile ai mutamenti demografici, abbassando gli importi quando la longevità aumenta e comprimendo il rendimento previdenziale soprattutto per chi percepisce già pochi contributi.

I coefficienti sono tabelle numeriche che associano a ogni età di uscita un fattore moltiplicativo applicato al montante rivalutato. La logica è semplice: più anni di vita attesa dopo il pensionamento implicano una rendita distribuita su un periodo più lungo, dunque il coefficiente scende per mantenere la sostenibilità finanziaria. Questa regola, pur razionale dal punto di vista attuariale, ha un effetto distributivo preciso: penalizza chi ha montanti modesti perché la riduzione percentuale si traduce in perdita reale più significativa rispetto ai grandi montanti. In pratica, una diminuzione del coefficiente incide proporzionalmente di più su importi già bassi, aggravando la condizione dei pensionati fragili.

L’aggiornamento biennale dei coefficienti segue i dati di mortalità e le proiezioni demografiche. Dopo il 2020, la ripresa dell’aspettativa di vita ha prodotto due effetti concatenati: revisione verso l’alto della longevità attesa e conseguente revisione al ribasso dei coefficienti. Tale dinamica si somma alle tendenze strutturali del mercato del lavoro — contratti atipici, part-time, lavori intermittenti — ed esacerba la distanza tra chi beneficia di alti contributi e chi no. Per i futuri pensionati, specialmente chi ha iniziato dopo il 1995, questo significa che il semplice accumulo di contributi non è più garanzia di un assegno adeguato, dato che il coefficiente finale può ridurne significativamente il valore.

Un ulteriore elemento critico è la progressività implicita: il sistema contributivo, combinato con coefficienti che diminuiscono, non assicura una distribuzione equa del rischio demografico. Se l’aspettativa di vita cresce, tutti sopportano una riduzione della pensione attesa; tuttavia, i lavoratori con carriere discontinue o bassi salari hanno meno margine di recupero, perché aumentare la contribuzione futura non compensa perfettamente la perdita indotta dal coefficiente. Ciò rende rilevante la scelta dell’età di pensionamento, ma anche costringe a considerare misure di policy che modulino l’impatto dei coefficienti su soggetti più vulnerabili, ad esempio attraverso meccanismi di adeguamento del montante o tabelle differenziate per categorie a carriere atipiche.