Home / FINTECH / Pensioni aprile, cedolino rivoluzionato tra nuovi accrediti e riduzioni inattese

Pensioni aprile 2026: quando arriva il pagamento e per chi cambia l’importo

Il pagamento delle pensioni di aprile 2026 riguarda milioni di pensionati in tutta Italia, con regole diverse a seconda della modalità di riscossione. L’INPS accrediterà gli assegni su conti correnti bancari e postali da mercoledì 1° aprile, primo giorno bancabile del mese, mentre chi ritira in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane seguirà una turnazione alfabetica consigliata per ridurre code e attese.

Nel cedolino di aprile sono previste possibili riduzioni degli importi, dovute a addizionali IRPEF, assenza di arretrati delle maggiorazioni sociali e al recupero di somme pagate in eccesso nel 2025 a circa 15 mila pensionati.

Le verifiche collegate alla Certificazione Unica hanno infatti evidenziato un errore nel calcolo delle trattenute fiscali, con detrazioni da lavoratori dipendenti applicate indebitamente a pensionati con redditi tra 20 e 40 mila euro.

In sintesi:

Pagamento pensioni aprile 2026 da mercoledì 1° aprile su conti correnti bancari e postali.

Turnazione alfabetica consigliata agli sportelli di Poste Italiane per il ritiro in contanti.

Importi in calo per addizionali IRPEF e fine degli arretrati delle maggiorazioni sociali.

INPS recupera nel cedolino di aprile gli indebiti fiscali di circa 15 mila pensionati.

Calendario pagamenti, limiti ai contanti e cause dei tagli in cedolino

Per chi riceve la pensione su conto corrente bancario o postale, il pagamento di aprile 2026 è fissato a mercoledì 1° aprile, con accredito automatico nella stessa data.

Chi preferisce il ritiro in contanti presso gli uffici di Poste Italiane può seguire il calendario consigliato per iniziale del cognome: mercoledì 1° aprile cognomi A-B; giovedì 2 aprile C-D; venerdì 3 aprile E-K; sabato 4 aprile L-O; martedì 7 aprile P-R; mercoledì 8 aprile S-Z. Non è un obbligo, ma una misura organizzativa per ridurre affollamenti agli sportelli.

Il pagamento in contanti è consentito solo per importi netti fino a 1.000 euro. Oltre questa soglia è necessario indicare all’INPS un conto o altro strumento di accredito. I titolari di Libretto di Risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution possono prelevare tramite ATM Postamat, evitando lo sportello fisico.

Sul fronte degli importi, nel cedolino di aprile 2026 molti pensionati registreranno valori più bassi rispetto a marzo.

Pesano le rate delle addizionali regionali e comunali IRPEF, trattenute mensilmente fino a novembre, e il venir meno degli arretrati delle maggiorazioni sociali. A marzo era stato pagato, oltre alla quota ordinaria di 20 euro, anche il recupero dei primi due mesi dell’anno per un totale di circa 60 euro; ad aprile resta solo la quota corrente di 20 euro.

A ciò si aggiunge il ricalcolo tecnico effettuato dall’INPS su un’irregolarità dei pagamenti 2025: l’applicazione indebita di una detrazione destinata ai lavoratori dipendenti ancora in attività a pensionati con redditi tra 20 e 40 mila euro. L’errore ha aumentato il netto mensile, con indebiti che in alcuni casi si avvicinano ai mille euro. Le anomalie, emerse grazie alla Certificazione Unica, vengono ora recuperate direttamente nel cedolino di aprile.

Cosa controllare sul cedolino INPS e cosa aspettarsi nei prossimi mesi

I pensionati dovrebbero consultare il proprio cedolino online sul portale INPS o tramite patronato per verificare voci e trattenute di aprile 2026.

È fondamentale distinguere i normali conguagli fiscali dalle operazioni di recupero delle somme erogate in eccesso nel 2025, così da capire la reale causa di eventuali riduzioni.

Nei prossimi mesi continuerà l’applicazione delle addizionali IRPEF fino a novembre, mentre l’INPS potrebbe completare il recupero degli indebiti entro l’anno, modulando la rateizzazione per non gravare eccessivamente sugli assegni più bassi.

Un monitoraggio costante del cedolino e il confronto con il proprio intermediario di fiducia restano decisivi per gestire correttamente conguagli, ricalcoli e future novità normative in materia previdenziale.

FAQ

Quando viene pagata la pensione di aprile 2026 su conto corrente?

Il pagamento avviene mercoledì 1° aprile 2026, primo giorno bancabile del mese, con accredito automatico su conti correnti bancari e postali registrati all’INPS.

Come funziona la turnazione di Poste Italiane per il ritiro in contanti?

La turnazione è solo consigliata: dal 1° all’8 aprile, in giorni distinti per gruppi di cognomi dalla A alla Z.

Perché la pensione di aprile può essere più bassa rispetto a marzo?

La riduzione dipende da addizionali IRPEF, assenza degli arretrati delle maggiorazioni sociali e dal recupero di eventuali somme indebitamente percepite nel 2025.

Qual è il limite massimo per il ritiro in contanti della pensione?

Il pagamento in contanti è consentito solo per importi netti fino a 1.000 euro; oltre serve accredito su conto o strumento tracciato.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sulle pensioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.