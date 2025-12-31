Pensioni 2026: chi rischia di restare al lavoro senza cumulo contributi e come evitarlo all’ultimo minuto

Stop al cumulo tra previdenze: cosa cambia dal 2026

Pensioni e regole in cambiamento: dal 2026 viene meno la possibilità di sommare rendite della previdenza integrativa con la pensione della previdenza obbligatoria per soddisfare il requisito economico dell’anticipo contributivo. La misura introdotta nel 2025, valida solo fino al 31 dicembre dello stesso anno, non è stata rinnovata in manovra. Questo intervento incide sull’uscita di lavoratori con carriere discontinue o assegni futuri sotto le soglie minime, riducendo uno strumento che consentiva di raggiungere l’importo richiesto. Dal nuovo anno, chi punta alla pensione anticipata contributiva dovrà contare esclusivamente sulla prestazione maturata nel sistema obbligatorio.

Dal 1° gennaio 2026 viene eliminata la facoltà di sommare la rendita della previdenza complementare alla pensione INPS per integrare l’importo minimo richiesto dall’anticipo contributivo. La deroga attiva nel 2025 consentiva, a 64 anni e con almeno 25 anni di contributi obbligatori, di utilizzare la rendita del fondo pensione per raggiungere la soglia economica. Con la nuova impostazione, l’importo rilevante ai fini dell’accesso sarà solo quello derivante dai contributi versati nel regime obbligatorio, escludendo ogni apporto della componente integrativa. La conseguenza pratica è un irrigidimento dei requisiti effettivi per l’uscita anticipata dei contributivi puri.

Chi perde il cumulo dal 2026?

I lavoratori che nel 2025 potevano sommare rendita integrativa e pensione INPS per l’anticipo contributivo.

Qual era la finalità del cumulo nel 2025?

Consentire di raggiungere il requisito economico minimo richiesto per l’uscita a 64 anni.

La previdenza integrativa scompare?

No, resta fruibile ma non può essere conteggiata per l’accesso all’anticipo contributivo dal 2026.

Cosa conta ora per l’anticipo contributivo?

Solo l’importo della pensione maturata nel sistema obbligatorio.

La misura 2025 è prorogata?

No, cessa al 31 dicembre 2025 senza rinnovo in manovra.

Chi può subire il maggior impatto?

I contributivi puri con assegno previsto sotto la soglia minima richiesta.

Requisiti e soglie: perché l’anticipo contributivo diventa più difficile

Pensione anticipata contributiva più selettiva dal 2026: l’uscita a 64 anni torna legata esclusivamente all’importo maturato nella previdenza obbligatoria, senza integrazioni dalla previdenza complementare. Servono 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione, ma soprattutto un assegno pari ad almeno tre volte l’assegno sociale (circa 1.620 euro mensili nel 2025). Per le donne sono previste soglie ridotte: 2,8 volte con un figlio, 2,6 volte con due o più figli. Eliminato il cumulo, chi non raggiunge la soglia dovrà rinviare l’uscita, puntando alla vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi e requisito economico pari a una sola volta l’assegno sociale.

L’uscita a 64 anni per i contributivi puri richiede: 64 anni di età; almeno 20 anni di versamenti nel regime obbligatorio; importo della pensione pari ad almeno 3 volte l’assegno sociale. Dal 2026 il valore considerato è solo quello della prestazione INPS, senza sommare la rendita del fondo pensione. Le eccezioni per le donne restano, ma non compensano l’assenza del cumulo. In pratica, la soglia economica diventa l’ostacolo principale: carriere discontinue, retribuzioni medio-basse e buchi contributivi difficilmente generano un assegno mensile sufficiente per l’accesso all’anticipo contributivo.

Chi è penalizzato: i contributivi puri e i nati nel 1962

I più esposti sono i lavoratori che hanno iniziato dopo il 31 dicembre 1995 e i nati nel 1962, che compiono 64 anni nel 2026. Senza cumulo, anche con 20-25 anni di contributi, chi non raggiunge l’assegno pari a tre volte l’assegno sociale non potrà accedere all’anticipo contributivo. Per molti, l’uscita slitterà automaticamente a 67 anni, quando basterà un importo pari a una sola volta l’assegno sociale. Risultano vulnerabili i profili con salari medio-bassi, part-time prolungati, interruzioni di carriera o lunghe fasi di disoccupazione.

Alternative e tempi di uscita: le opzioni possibili senza cumulo

Senza cumulo, le strade praticabili sono: attesa della vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi; incremento dei versamenti per aumentare l’importo pensionistico; ricongiunzioni e totalizzazioni tra gestioni obbligatorie; verifica di misure specifiche per madri lavoratrici. La rendita della previdenza integrativa resta utilizzabile come prestazione autonoma, ma non è computabile per l’accesso all’anticipo contributivo. Strategico richiedere un estratto conto contributivo aggiornato e simulazioni INPS per stimare l’importo atteso e pianificare se proseguire il lavoro o capitalizzare la posizione complementare.

Quali sono i requisiti per l’anticipo contributivo a 64 anni?

64 anni di età, 20 anni di contributi e assegno pari ad almeno 3 volte l’assegno sociale.

Dal 2026 posso sommare la rendita del fondo pensione alla pensione INPS?

No, il cumulo non è più consentito ai fini del requisito economico.

Le soglie ridotte per le donne restano valide?

Sì: 2,8 volte con un figlio e 2,6 volte con due o più figli.

Cosa accade se non raggiungo la soglia a 64 anni?

L’uscita è rinviata, in genere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi.

La previdenza integrativa è ancora utile?

Sì, eroga una rendita autonoma ma non rileva per l’accesso all’anticipo contributivo.

Come verifico se raggiungo l’importo minimo?

Richiedi estratto conto e simulazione INPS per stimare l’assegno maturato nel regime obbligatorio.

Pensioni 2026, chi rischia di più: la stretta sul cumulo colpisce i contributivi puri e in particolare i nati nel 1962, che raggiungono i 64 anni nel 2026 senza poter più sommare la rendita della previdenza complementare all’assegno INPS. I profili maggiormente penalizzati sono lavoratori con carriere discontinue, part-time prolungati, salari medio-bassi e interruzioni dovute a disoccupazione o periodi di cura. Senza il cumulo, chi non raggiunge un importo pari a tre volte l’assegno sociale non potrà accedere all’anticipo contributivo e dovrà rinviare l’uscita a 67 anni. Penalizzate anche molte donne con importi sotto soglia nonostante i coefficienti ridotti legati ai figli.

Pensioni 2026: senza il cumulo tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, le vie d’uscita richiedono pianificazione accurata. Le opzioni ruotano attorno alla pensione di vecchiaia a 67 anni, all’aumento dell’assegno tramite ulteriori versamenti, a strumenti di coordinamento tra gestioni e all’uso mirato della rendita complementare come supporto al reddito. Di seguito le alternative e i tempi tipici per chi non centra la soglia economica dell’anticipo contributivo.

Pensione di vecchiaia: accesso a 67 anni con 20 anni di contributi e importo pari ad almeno 1 volta l’assegno sociale. È la via standard per chi non raggiunge 3 volte l’assegno sociale a 64 anni. In caso di carriere frammentate, va verificata la contribuzione in tutte le gestioni per evitare buchi che rinviano la decorrenza. Fondamentale controllare finestre, coefficiente di trasformazione e aggiornamenti annuali su età e requisiti economici.

Incremento dell’importo: proseguire il lavoro oltre i 64 anni aumenta la base contributiva e i rendimenti nel sistema contributivo. Possibili leve: riscatto di periodi scoperti (es. laurea) se conveniente, versamenti aggiuntivi nelle gestioni artigiani/commercianti, recupero di omissioni tramite diffida e sistemazione dell’estratto conto. Utile simulare con servizi INPS l’effetto di 12-24 mesi extra per stimare il raggiungimento della soglia.

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo tra gestioni obbligatorie: chi ha contributi in più casse può unificare o sommare periodi per maturare i 20 anni richiesti o aumentare l’importo. Le scelte hanno impatti economici differenti (oneri, metodo di calcolo, tempi di liquidazione). Valutare con attenzione l’alternativa più favorevole: ricongiunzione onerosa, totalizzazione gratuita con calcolo contributivo, cumulo gratuito per la liquidazione unitaria.

Previdenza complementare come rendita autonoma: la rendita del fondo non è computabile per l’accesso all’anticipo contributivo, ma resta erogabile come prestazione separata. Strategie possibili: attivare una rendita temporanea per colmare il gap tra 64 e 67 anni; optare per combinazioni rendita/capitale nel rispetto dei regolamenti del fondo; valutare la fiscalità agevolata e i costi di conversione. Attenzione a penali e alla perdita di benefici in caso di smobilizzo prematuro.

Misure specifiche per le donne: restano le soglie ridotte (2,8 volte con un figlio; 2,6 con due o più figli), ma l’assenza del cumulo impone verifiche puntuali sull’importo maturato. Possibile integrare i versamenti, recuperare periodi figurativi e ricalibrare orari di lavoro per incrementare la retribuzione pensionabile in vista della finestra di uscita utile.

Pianificazione operativa: richiedere estratto conto contributivo aggiornato, controllare la contribuzione accreditata, simulare la pensione su portale INPS e definire un piano a 12-36 mesi. Obiettivo: raggiungere la soglia economica o programmare l’uscita a 67 anni affiancando la rendita complementare per stabilizzare il reddito, minimizzando oneri e tempi di liquidazione.

