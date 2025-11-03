Pensione anticipata novità 2024 con il bonus Giorgetti tra cambiamenti e opportunità per i lavoratori italiani

la fine di quota 103 nella legge di bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 segna un cambiamento significativo nel sistema pensionistico italiano con la fine di Quota 103. Questa misura, varata negli anni scorsi per agevolare il pensionamento anticipato con 62 anni di età e 41 anni di contributi, non sarà più prorogata dalla nuova legge. I soggetti che raggiungeranno i requisiti entro il 31 dicembre 2025 potranno ancora accedere a Quota 103, ma dal 2026 tale opzione sarà definitivamente chiusa per i nuovi pensionandi.

Nonostante la cessazione di Quota 103 per le nuove uscite, la legge rimette in gioco la possibilità per chi ha maturato i requisiti entro il 2025 di rimandare il pensionamento, conservando il diritto acquisito. Ciò offre una sorta di “cristallizzazione” della quota, permettendo ai lavoratori di scegliere se anticipare l’uscita o prolungare l’attività lavorativa post-requisiti. Tuttavia, per chi non rientra più in tale opzione, la pensione anticipata ordinaria con 42 anni e 10 mesi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne) di contributi resta l’unica alternativa disponibile.

le caratteristiche e i vantaggi del bonus giorgetti

Il bonus Giorgetti rappresenta un incentivo economico concreto destinato ai lavoratori prossimi alla pensione che scelgono di prolungare la loro attività lavorativa anziché accedere subito al trattamento pensionistico. Introdotto per ridurre il rischio di fuoriuscita prematura dal mondo del lavoro, questo meccanismo garantisce un incremento netto dello stipendio, restituendo al lavoratore la quota dei contributi IVS che normalmente sarebbe trattenuta.

Dal punto di vista operativo, il beneficio consiste nell’esenzione dal versamento della quota contributiva IVS a carico del dipendente, che, dunque, percepisce in busta paga una somma maggiore, direttamente riconducibile alla parte contributiva precedentemente detratta. È importante sottolineare che il datore di lavoro continua a versare integralmente la propria quota contributiva, senza alcun aggravio economico.

Questa formula consente di valorizzare la permanenza nel lavoro offrendo un ritorno immediato sotto forma di liquidità mensile superiore, elemento cruciale in anni segnati da difficoltà economiche e inflazione elevata. Tuttavia, rimane una valutazione individuale, poiché il minore versamento contributivo si traduce in una diminuzione futura dell’importo pensionistico, necessitando dunque di un bilanciamento tra vantaggi immediati e prospettive di lungo termine.

l’estensione e la prosecuzione del bonus giorgetti oltre il 2025

La normativa vigente conferma la prosecuzione del bonus Giorgetti anche dopo il 2025, andando oltre il suo originario ambito riservato ai soggetti con requisiti per Quota 103. Dal 2025 in avanti, infatti, l’incentivo si estende anche ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, offrendo così una più ampia platea di beneficiari interessati a posticipare l’uscita dal lavoro.

Rilevante è la novità fiscale: il bonus diventa esente da IRPEF, una modifica che potenzia ulteriormente l’attrattività della misura aumentando il vantaggio economico netto percepito in busta paga. La manovra 2026 non elimina questo strumento, confermando la sua importanza come leva incentivante per prolungare l’attività lavorativa anche in presenza del diritto al pensionamento.

Va sottolineato che il bonus Giorgetti rimane una scelta volontaria del lavoratore, il quale può valutare la convenienza tra incremento immediato della retribuzione e la possibile riduzione futura della pensione a causa del minor versamento contributivo. L’opportunità di cristallizzare Quota 103 entro il 31 dicembre 2025 e poi usufruire del bonus negli anni successivi consente inoltre una flessibilità gestionale significativa nella pianificazione dell’uscita dal lavoro.