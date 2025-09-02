Carta dedicata a te 2025 INPS guida completa per usare i 500 euro in modo efficace

Beneficiari e requisiti per la carta dedicata a te 2025

La Carta dedicata a te 2025 è una misura di sostegno economico del valore di 500 euro, destinata a nuclei familiari con determinati requisiti economici e demografici, individuati automaticamente dall’INPS senza necessità di presentare domanda. L’obiettivo è offrire un contributo mirato alle famiglie italiane con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 15.000 euro, garantendo supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’INPS forma l’elenco dei beneficiari seguendo una rigorosa scala di priorità:

In prima battuta, i nuclei familiari composti da almeno tre membri, con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2011, privilegiando quelli con ISEE più basso;

Successivamente, nuclei con almeno tre componenti, con almeno un nato entro il 31 dicembre 2007, sempre secondo priorità di ISEE;

Infine, nuclei familiari con almeno tre membri, indipendentemente dall’età, graduati in base all’ISEE.

Una volta definito l’elenco completo, le autorità comunali comunicano ai soggetti selezionati la disponibilità della Carta, da ritirare presso gli uffici di Poste Italiane. Nel caso in cui il beneficiario possieda già una Carta dedicata a te delle edizioni precedenti, questa verrà automaticamente ricaricata con il nuovo contributo, purché il nucleo familiare risulti ancora inserito nell’elenco aggiornato al 2025.

Modalità di utilizzo e beni acquistabili con i 500 euro

Il contributo di 500 euro erogato con la Carta dedicata a te 2025 assume la forma di una carta prepagata utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità alimentare. All’atto del ritiro o della ricarica, il titolare dispone immediatamente dell’importo da spendere, ma deve attenersi scrupolosamente alle categorie di prodotti ammesse, definite dall’allegato 1 del Decreto Legge n. 131/2023.

Non è consentito l’acquisto di alcolici di qualsiasi tipo. L’elenco dei prodotti acquistabili è ampio e include:

Carni di diversa origine, quali suine, bovine, avicole, ovine, caprine e cunicole;

Pesce fresco;

Latte e derivati;

Uova;

Oli d’oliva e oli di semi;

Prodotti da forno: pane, pasticceria e biscotteria;

Paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto e altri cereali;

Farine di cereali;

Ortaggi freschi e lavorati, pomodori pelati, conserve;

Legumi, semi e frutti oleosi;

Frutta di ogni tipo;

Alimenti specifici per la prima infanzia, incluso latte di formula;

Lieviti naturali, miele naturale, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato;

Bevande quali acque minerali, aceto di vino, caffè, tè e camomilla.

La carta è accettata esclusivamente presso esercizi commerciali autorizzati alla vendita di generi alimentari e che sottoscrivono la convenzione con la Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tali negozi, singoli o associati, garantiranno inoltre una scontistica dedicata ai titolari della Carta dedicata a te 2025, incentivando un acquisto consapevole e conveniente.

Termini e scadenze per il ritiro e l’uso della carta dedicata a te

Il periodo utile per il ritiro della Carta dedicata a te 2025 e l’utilizzo dei 500 euro è strettamente regolamentato dall’INPS. I beneficiari riceveranno comunicazione ufficiale dai Comuni circa la disponibilità della Carta presso gli sportelli di Poste Italiane, dove dovranno procedere al ritiro personalmente. Nel caso di possessori delle precedenti edizioni, la ricarica avverrà automaticamente, sempre previo accertamento della condizione di beneficiario per l’anno 2025.

La spesa con la Carta è soggetta a due scadenze fondamentali: entro il 16 dicembre 2025 va effettuato il primo acquisto obbligatorio, pena la perdita del diritto all’utilizzo del contributo. Il termine ultimo per consumare l’intero importo disponibile è fissato al 28 febbraio 2026; oltre questa data il saldo residuo non sarà più spendibile.

La precisione nei tempi imposti è determinante per non incorrere nell’invalidamento della Carta e nella conseguente perdita del beneficio economico. Questo calendario rigoroso serve a garantire un’efficace rotazione delle risorse e una distribuzione tempestiva del contributo alle famiglie più bisognose.