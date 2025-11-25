Pensione anticipata contributi da recuperare come funziona per uscire prima dal lavoro

il nuovo riscatto dei tirocini e stage

Il nuovo riscatto dei tirocini e stage rappresenta una significativa innovazione nel panorama previdenziale italiano, pensata per agevolare soprattutto i giovani lavoratori i cui percorsi professionali sono spesso caratterizzati da fasi formative non retribuite. L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia alla Legge di Bilancio 2026 introduce la possibilità di convertire in contributi pensionistici fino a 2 anni di tirocini extracurricolari e stage. Questa misura consente, tramite un riscatto oneroso a carico del contribuente, di trasformare periodi finora non coperti da contribuzione in anni validi ai fini pensionistici.

La finalità è duplice: favorire il raggiungimento dei requisiti pensionistici, innalzando gli anni contributivi necessari, e incrementare l’assegno pensionistico futuro attraverso l’allungamento della base contributiva. È importante sottolineare che l’utilizzo di questo strumento richiederà un esborso economico da parte del lavoratore, che però potrà recuperare nel medio-lungo termine i vantaggi derivanti dall’aumento degli anni di contribuzione accreditati.

Questa novità si inserisce in un quadro normativo preesistente che già contempla il riscatto di studi universitari e la Pace Contributiva per sanare periodi vuoti di contribuzione, rispondendo così alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più flessibile e discontinuo.

confronto con il riscatto della laurea e pace contributiva

Il nuovo riscatto dei tirocini e stage si affianca a strumenti già noti come il riscatto della laurea e la Pace Contributiva, ma presenta caratteristiche specifiche che ne delineano il ruolo nel sistema previdenziale. Differisce innanzitutto per la natura dei periodi riscattabili: mentre il riscatto della laurea consente di valorizzare fino a 5 anni di studi universitari conclusi con il titolo, e la Pace Contributiva permette di sanare fino a 5 anni di buchi contributivi consecutivi o anche discontinui, il riscatto dei tirocini e stage si concentra su periodi di formazione pratica non retribuita, fino a 2 anni.

Dal punto di vista economico, anche questi riscatti sono onerosi e obbligano il contribuente a sostenere l’intero costo, ma offrono il vantaggio di ampliare la base contributiva, con effetti positivi sia sul diritto alla pensione sia sull’importo futuro dell’assegno. È inoltre importante evidenziare che i riscatti possono essere combinati: un lavoratore potrebbe quindi aggiungere al riscatto della laurea anche quello dei tirocini, incrementando così gli anni utili per la pensione.

Mentre la Pace Contributiva si rivolge soprattutto ai contribuenti con carriere discontinue e vuoti contributivi, spesso dovuti a fasi di disoccupazione o lavoro informale, il nuovo riscatto mira a valorizzare esperienze formative riconosciute formalmente ma finora escluse dal computo contributivo. Questo contribuisce a rendere più equo il riconoscimento a chi ha intrapreso un percorso professionale tradizionalmente penalizzato in fase di calcolo pensionistico.

impatti sulla pensione anticipata e prospettive future

L’introduzione del riscatto dei tirocini e stage impatterà in modo significativo sulle dinamiche della pensione anticipata, offrendo una concreta soluzione alle difficoltà dei lavoratori che, a causa di carriere iniziali basate su percorsi formativi non retribuiti, faticano a raggiungere i 43 anni di contributi necessari. Inserire fino a 2 anni di tirocini utili ai fini previdenziali riduce lo svantaggio temporale accumulato soprattutto da giovani laureati che iniziano effettivamente a lavorare in età avanzata.

Questa misura contribuisce a limitare il rischio che il requisito contributivo spinga il pensionamento oltre i 70 anni, permettendo una maggiore flessibilità nell’accesso anticipato alla pensione senza penalizzazioni eccessive sull’assegno. Pur restando un onere economico per il lavoratore, il riscatto si configura come un investimento previdenziale strategico, dato che allunga la carriera contributiva e incrementa la futura pensione.

Sul fronte delle prospettive future, il provvedimento rappresenta un segnale di adattamento delle norme previdenziali alle reali condizioni del mercato del lavoro contemporaneo, caratterizzato da percorsi formativi sempre più lunghi e da carriere discontinue. Rimane comunque necessario monitorare l’eventuale estensione e facilitazione di questi strumenti per ampliare ancora la platea dei beneficiari e garantire una maggiore equità nel sistema pensionistico nazionale.