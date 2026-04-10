Home / SPETTACOLI & CINEMA / Pechino Express svela colpi di scena e dati ascolto della quinta tappa

Pechino Express 2026, cosa è successo nella quinta tappa in Cina

Chi: le coppie in gara a Pechino Express 2026, condotto da Costantino Della Gherardesca. Cosa: la quinta puntata, prima tappa cinese, con nuova eliminazione e dati d’ascolto in crescita. Dove: tra Shanghai, Tongli, le colline di Shifeng e il villaggio di Yuliang. Quando: la puntata è andata in onda il 9 aprile 2026 su Sky Uno, +1 e on demand. Perché è rilevante: la tappa ha assegnato l’ultima immunità della stagione, ha visto l’uscita delle Biondine (Gaia e Agnese) e ha consolidato la crescita d’ascolto del format, arrivato a 577 mila spettatori e 2,6% di share.

In sintesi:

Pechino Express debutta in Cina con una tappa fisicamente e psicologicamente estrema.

Ultima immunità dell’edizione conquistata dai Veloci, malus pesante per i Rapper.

Le DJ dominano la classifica, Le Biondine vengono eliminate dalla gara.

Ascolti in leggera crescita: 577.000 spettatori e 2,6% di share su Sky Uno.

Prove, strategie e tensioni della quinta puntata di Pechino Express

La quinta tappa di Pechino Express 2026 si apre a Shanghai, con il malus di 15 minuti inflitto da Le DJ ai Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino. Una scatola con siringa da dolci, apribottiglie e frusta guida i concorrenti alla scoperta dei tre grattacieli simbolo della città.

All’88esimo piano, un membro per coppia – tra cui Fiona, Dani, Gaia, Michelle, Candelaria, Biagio e Chanel – affronta un camminamento esterno nel vuoto per scattare quattro foto in punti prestabiliti, una delle prove più adrenaliniche della stagione.

Nel quartiere di Tian Zi Fang, area romantica frequentata da coppie e single, i viaggiatori devono convincere i locali a farsi fotografare con immagini di due matrimoni diversi ciascuno. La missione, superata da tutti, apre la corsa verso Tongli, dove occorre individuare i tre ponti portafortuna, l’ordine corretto di attraversamento e compiere tre giri autorizzati per consolidare la fortuna in gara.

Il giorno successivo, al centro commerciale Yowant e-commerce in Baoquing Street, i concorrenti si misurano con il commercio live streaming: devono vendere in diretta social cinque prodotti beauty e food, con due minuti a disposizione per ciascun articolo. Ogni prodotto invenduto costa tre minuti di penalità, trasformando la performance digitale in un elemento chiave della classifica.

Segue la corsa al Children Palace, dove le coppie individuano biciclette brandizzate Pechino Express e pedalano per 10 km fino alle colline di Shifeng. In palio, l’ultima immunità dell’edizione, conquistata dai Veloci, che scelgono di penalizzare i Rapper, complicandone il prosieguo del viaggio.

All’alba del terzo giorno, tappa al Ruziniu Fair Price Market nel villaggio di Yuliang, dove i concorrenti, come volontari, fanno la spesa per gli anziani del villaggio, seguendo liste dettagliate. Terminata la missione solidale, le coppie raggiungono il Tappeto Rosso al Yanggao Pavilion, dove Costantino Della Gherardesca comunica la classifica finale: in testa ancora Le DJ, poi Le Albiceleste, Gli Spassusi e I Raccomandati; a rischio eliminazione restano Le Biondine e i Rapper.

Jo e Michelle, in qualità di vincitrici, indicano Gaia e Agnese per l’eventuale eliminazione. La busta nera rivela che la tappa cinese è eliminatoria: il viaggio delle Biondine si interrompe, come confermato anche dall’account ufficiale @PechinoExpress su X, che sintetizza la svolta con il messaggio: “LA TAPPA È ELIMINATORIA: il viaggio delle #BIONDINE finisce qui”.

In parallelo, i dati Auditel consolidano la tenuta del format su Sky. Dopo il fisiologico calo della terza puntata, il programma risale e conferma uno zoccolo duro di pubblico pagante, elemento strategico per la televisione a pagamento.

Andamento ascolti e prospettive future per Pechino Express 2026

L’analisi delle cinque puntate di Pechino Express 2026 evidenzia una curva d’ascolto altalenante ma complessivamente solida per un prodotto pay: si parte da 752.000 spettatori e 3,3% di share al debutto, si scende ai 426.000 spettatori e 1,6% della terza puntata, per poi risalire a 561.000 (2,6%) e stabilizzarsi a 577.000 spettatori, sempre al 2,6% di share nella quinta uscita.

Il dato della Total Audience certifica la capacità del format di sommare live, timeshift e on demand, intercettando un pubblico giovane e abituato alla fruizione non lineare. La scelta di ambientare la tappa in Cina, con prove spettacolari sui grattacieli di Shanghai, maratone in bici e sessioni di live commerce, allinea il programma alle tendenze internazionali dei reality adventure, aumentando l’appeal social e la potenziale circolazione su piattaforme video.

L’eliminazione delle Biondine restringe il campo e alza il livello competitivo tra coppie come Le DJ, Le Albiceleste, Gli Spassusi, I Raccomandati, i Veloci e i Rapper, aprendo a scenari narrativi più conflittuali, particolarmente premianti per Google Discover e per le ricerche correlate su reality, cast e ascolti.

FAQ

Quanti spettatori ha registrato la quinta puntata di Pechino Express 2026?

La quinta puntata ha registrato una Total Audience di circa 577.000 spettatori complessivi, con uno share medio del 2,6% sulle reti Sky.

Chi è stato eliminato nella quinta puntata di Pechino Express 2026?

Nella quinta puntata, eliminatoria, sono state eliminate Le Biondine, ovvero mamma e figlia Gaia e Agnese, candidate da Jo e Michelle.

Chi ha vinto l’ultima immunità di Pechino Express 2026?

L’ultima immunità dell’edizione è stata conquistata dai Veloci, che hanno prevalso nella prova in bici verso le colline di Shifeng.

Come sono cambiati gli ascolti di Pechino Express 2026 nelle prime cinque puntate?

Gli ascolti sono passati da 752.000 spettatori (3,3%) a 628.000, 426.000, 561.000 e infine 577.000 spettatori, con share stabilizzato al 2,6%.

Da quali fonti sono stati ricavati e rielaborati i dati dell’articolo?

I contenuti derivano da un’elaborazione redazionale di dati e notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.