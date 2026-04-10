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Bruno Vespa attacca Giuseppe Provenzano a Porta a Porta, reagisce PD

Bruno Vespa attacca Giuseppe Provenzano a Porta a Porta, reagisce PD

Scontro a Porta a Porta tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano

Il 10 aprile 2026, nello studio di Porta a Porta a Roma, il conduttore Bruno Vespa ha avuto un acceso scontro con il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano.
Il dissidio è nato durante un confronto tra Provenzano e Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, quando Vespa è intervenuto per regolare i tempi di parola.

Una battuta di Provenzano sull’asserita vicinanza del conduttore al centrodestra ha innescato una reazione durissima di Vespa, che ha richiamato in diretta il deputato, contestando l’allusione alla par condicio.

L’episodio, diventato rapidamente virale sui social, ha provocato una nota ufficiale del PD in Commissione di Vigilanza Rai e la controreazione di Fratelli d’Italia, riaccendendo il dibattito su imparzialità del servizio pubblico e pressione politica sulla Rai.

In sintesi:

  • Scontro in diretta tra Bruno Vespa e il deputato PD Giuseppe Provenzano a Porta a Porta.
  • Il PD parla di comportamento “inaccettabile e sproporzionato” e chiede alla Rai di prendere le distanze.
  • Fratelli d’Italia difende Vespa e accusa il PD di attacco alla libertà di stampa.
  • L’episodio riapre il tema dell’imparzialità del servizio pubblico e della par condicio televisiva.

Cosa è successo nello studio di Porta a Porta e perché conta

Durante una puntata dedicata al post-referendum, Giuseppe Provenzano stava discutendo con Lucio Malan quando Bruno Vespa è intervenuto con tono perentorio: “Prima hai parlato, adesso lasci parlare!”. Provenzano ha rivendicato il diritto all’interlocuzione politica in uno “studio democratico”.

Il punto di rottura arriva quando il deputato PD, respingendo l’idea di sostituirsi al conduttore, osserva ironicamente che Vespa dovrebbe sedersi “dalla parte” di Malan, alludendo a una presunta vicinanza al centrodestra.

Vespa reagisce duramente: richiama la par condicio, definisce la battuta fuori luogo e intima a Provenzano di “stare zitto” e lasciare parlare gli altri. Il video dello scontro viene rilanciato su X (ex Twitter) da numerosi account, contribuendo alla viralità del caso.

L’episodio assume subito una valenza politica nazionale, perché tocca il nodo strutturale del rapporto tra governo, opposizioni e informazione nel perimetro del servizio pubblico Rai.

Le reazioni politiche e i possibili effetti su Rai e talk show

La mattina successiva, i componenti PD della Commissione di Vigilanza Rai diffondono una nota formale. Definiscono la reazione di Bruno Vespa verso Giuseppe Provenzano “inaccettabile e sproporzionata” e chiedono alla Rai di prendere le distanze dai toni del conduttore, ritenuti lesivi dell’imparzialità di Porta a Porta.

Nella stessa nota, il PD collega il nervosismo del clima politico all’esito del referendum, ma sottolinea che chi opera nel servizio pubblico deve mantenere equilibrio e misura, indipendentemente dal contesto.

La replica arriva da Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Vigilanza Rai, che esprime solidarietà a Vespa parlando di “ennesimo, inaccettabile attacco” del PD. Secondo Filini, la sinistra invocherebbe la libertà di stampa salvo poi colpire i giornalisti che tentano di ristabilire un confronto basato sul rispetto reciproco, evocando polemicamente l’epoca di “Telekabul”.

Il paradosso citato dagli osservatori – “TeleMeloni che accusa il PD di volere Telekabul” – sintetizza una tensione destinata a proseguire: le prossime sedute della Vigilanza e le decisioni interne Rai diranno se il caso resterà episodio isolato o innescherà una revisione dei codici di condotta nei talk show politici.

FAQ

Cosa è successo tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano a Porta a Porta?

È avvenuto uno scontro verbale in diretta: una battuta di Provenzano sull’imparzialità di Vespa ha provocato una reazione durissima del conduttore.

Perché il Partito Democratico ha attaccato Bruno Vespa dopo la puntata?

Il PD ha giudicato la reazione di Vespa verso Provenzano “inaccettabile e sproporzionata” e ha chiesto alla Rai di prendere le distanze, per tutelare l’imparzialità del programma.

Come ha risposto Fratelli d’Italia alle critiche del PD contro Vespa?

Francesco Filini, FdI, ha espresso solidarietà a Vespa, accusando il PD di voler colpire i giornalisti liberi dietro lo schermo della difesa della stampa.

Questo caso può influenzare le regole sulla par condicio in Rai?

Sì, potrebbe riaprire il confronto in Commissione di Vigilanza Rai su toni, imparzialità dei conduttori e applicazione stringente delle norme sulla par condicio politica.

Quali sono le fonti alla base della ricostruzione di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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