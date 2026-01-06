Pebble rivoluziona gli smartwatch: Round 2 con display e-paper a colori e autonomia di due settimane

Design e display

Pebble rilancia il suo orologio rotondo con Round 2, adottando un display e-paper a colori da 1,3″ con risoluzione 260×260 e 283 DPI. La cornice è stata assottigliata in modo sostanziale, portando il pannello più vicino ai bordi per una resa visiva più ampia e moderna. La cassa in acciaio inossidabile misura 8,1 mm di spessore: leggermente superiore al primo modello, ma ancora più sottile della maggior parte degli smartwatch contemporanei, spesso più voluminosi. L’interazione combina touchscreen e quattro pulsanti fisici per un controllo rapido e preciso, affiancati da retroilluminazione per leggibilità in ambienti scuri. La scelta dell’e-paper conferma la vocazione di Pebble a privilegiare visibilità, efficienza energetica e continuità d’uso rispetto a soluzioni OLED/LCD, mantenendo un’estetica minimalista che richiama il Pebble Time Round del 2015 ma con proporzioni più equilibrate e un rapporto schermo/corpo sensibilmente migliorato.

Software e autonomia

Pebble OS resta open source e consente alla community di evolvere il sistema con app, watchface e aggiornamenti indipendenti. Il Round 2 è compatibile con Android e iOS tramite l’app ufficiale, con sincronizzazione notifiche e gestione store integrata. La piattaforma privilegia reattività e stabilità: interfaccia leggera, animazioni essenziali, consumi ridotti. L’hardware ottimizzato include un Bluetooth di nuova generazione che riduce il drain in standby e durante la sincronizzazione, mentre lo schermo E Ink a colori limita l’uso energetico nelle schermate statiche. L’autonomia dichiarata raggiunge fino a due settimane con uso misto, risultato ottenuto grazie a gestione aggressiva del refresh, backlight a richiesta e processi in background minimizzati. Le opzioni di risparmio energetico permettono di modulare vibrazioni, frequenza di aggiornamento complicazioni e polling delle app. Il sistema supporta due microfoni per risposte vocali e interazioni con Google Assistant o Siri in base al telefono collegato; manca lo speaker, per cui le chiamate restano sullo smartphone. Presenti accelerometro, magnetometro e attuatore aptico a risonanza lineare per notifiche precise senza impatti significativi sulla batteria. L’ecosistema si appoggia al Pebble Appstore, ancora ricco di migliaia di titoli mantenuti dalla community.

Funzioni e prezzo

Pebble Round 2 integra funzioni essenziali per il quotidiano: notifiche complete, risposte vocali via due microfoni e comandi agli assistenti Google Assistant/Siri in base allo smartphone collegato. L’assenza di altoparlante esclude le chiamate al polso. Per il fitness offre conteggio passi e monitoraggio del sonno; non sono presenti sensore cardiaco né metriche avanzate. La dotazione include accelerometro, magnetometro e feedback aptico a risonanza lineare per vibrazioni nette sulle notifiche. La resistenza all’acqua 30 metri consente uso in doccia e nuoto in piscina. L’accesso al Pebble Appstore apre a oltre 15.000 app e watchface curate dalla community. Disponibili finiture nero opaco, argento spazzolato e oro rosa lucido, con cinturini in due taglie. Il prezzo di lancio è 199 $, con pre-ordini su rePebble.com e spedizioni da maggio 2026. Nel contesto di mercato che vede novità come Xiaomi Watch 5 (ECG, gesti EMG, eSIM) e Lenovo Watch GT Pro (GPS dual-frequency, fino a 27 giorni), la proposta di Pebble punta su autonomia lunga, leggibilità e semplicità operativa.

FAQ