Pebble rivoluziona gli smartwatch: Round 2 con display e-paper a colori e autonomia di due settimane

Pebble rivoluziona gli smartwatch: Round 2 con display e-paper a colori e autonomia di due settimane

Design e display

Pebble rilancia il suo orologio rotondo con Round 2, adottando un display e-paper a colori da 1,3″ con risoluzione 260×260 e 283 DPI. La cornice è stata assottigliata in modo sostanziale, portando il pannello più vicino ai bordi per una resa visiva più ampia e moderna. La cassa in acciaio inossidabile misura 8,1 mm di spessore: leggermente superiore al primo modello, ma ancora più sottile della maggior parte degli smartwatch contemporanei, spesso più voluminosi. L’interazione combina touchscreen e quattro pulsanti fisici per un controllo rapido e preciso, affiancati da retroilluminazione per leggibilità in ambienti scuri. La scelta dell’e-paper conferma la vocazione di Pebble a privilegiare visibilità, efficienza energetica e continuità d’uso rispetto a soluzioni OLED/LCD, mantenendo un’estetica minimalista che richiama il Pebble Time Round del 2015 ma con proporzioni più equilibrate e un rapporto schermo/corpo sensibilmente migliorato.

Software e autonomia

Pebble OS resta open source e consente alla community di evolvere il sistema con app, watchface e aggiornamenti indipendenti. Il Round 2 è compatibile con Android e iOS tramite l’app ufficiale, con sincronizzazione notifiche e gestione store integrata. La piattaforma privilegia reattività e stabilità: interfaccia leggera, animazioni essenziali, consumi ridotti. L’hardware ottimizzato include un Bluetooth di nuova generazione che riduce il drain in standby e durante la sincronizzazione, mentre lo schermo E Ink a colori limita l’uso energetico nelle schermate statiche. L’autonomia dichiarata raggiunge fino a due settimane con uso misto, risultato ottenuto grazie a gestione aggressiva del refresh, backlight a richiesta e processi in background minimizzati. Le opzioni di risparmio energetico permettono di modulare vibrazioni, frequenza di aggiornamento complicazioni e polling delle app. Il sistema supporta due microfoni per risposte vocali e interazioni con Google Assistant o Siri in base al telefono collegato; manca lo speaker, per cui le chiamate restano sullo smartphone. Presenti accelerometro, magnetometro e attuatore aptico a risonanza lineare per notifiche precise senza impatti significativi sulla batteria. L’ecosistema si appoggia al Pebble Appstore, ancora ricco di migliaia di titoli mantenuti dalla community.

Funzioni e prezzo

Pebble Round 2 integra funzioni essenziali per il quotidiano: notifiche complete, risposte vocali via due microfoni e comandi agli assistenti Google Assistant/Siri in base allo smartphone collegato. L’assenza di altoparlante esclude le chiamate al polso. Per il fitness offre conteggio passi e monitoraggio del sonno; non sono presenti sensore cardiaco né metriche avanzate. La dotazione include accelerometro, magnetometro e feedback aptico a risonanza lineare per vibrazioni nette sulle notifiche. La resistenza all’acqua 30 metri consente uso in doccia e nuoto in piscina. L’accesso al Pebble Appstore apre a oltre 15.000 app e watchface curate dalla community. Disponibili finiture nero opaco, argento spazzolato e oro rosa lucido, con cinturini in due taglie. Il prezzo di lancio è 199 $, con pre-ordini su rePebble.com e spedizioni da maggio 2026. Nel contesto di mercato che vede novità come Xiaomi Watch 5 (ECG, gesti EMG, eSIM) e Lenovo Watch GT Pro (GPS dual-frequency, fino a 27 giorni), la proposta di Pebble punta su autonomia lunga, leggibilità e semplicità operativa.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Quanto dura la batteria di Pebble Round 2?

    Fino a due settimane con uso misto grazie al display e-paper a colori e a un Bluetooth più efficiente.

  • Pebble Round 2 è compatibile con Android e iOS?

    Sì, funziona con entrambe le piattaforme tramite l’app ufficiale Pebble.

    SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

  • Ci sono funzioni fitness avanzate come ECG o cardio?

    No, include solo passi e sonno; manca il sensore di frequenza cardiaca e non offre metriche avanzate.

  • Si possono fare chiamate dall’orologio?

    No, non avendo uno speaker le chiamate si gestiscono dallo smartphone; sono supportate risposte vocali ai messaggi.

  • Quanta è la resistenza all’acqua?

    Fino a 30 metri, adatto a doccia e piscina.

  • Qual è il prezzo e quando arriva?

    Costa 199 $, pre-ordini su rePebble.com con spedizioni previste da maggio 2026.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com