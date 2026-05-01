Home / SPETTACOLI & CINEMA / Pasquinelli critica Mediaset: Grande Fratello Vip in ritardo perde pubblico

Grande Fratello Vip, la strategia Endemol dietro ascolti e palinsesto di Canale 5

Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Fanpage come sta andando il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi (who) in onda su Canale 5 (where).

L’analisi, pubblicata il 1° maggio 2026 (when), chiarisce che gli ascolti sono in linea, anzi leggermente migliori, rispetto agli obiettivi interni (what).

Pasquinelli motiva la scelta di un’edizione “detox”, più breve e dal tono meno conflittuale, come risposta alla “tossicità” e all’usura del formato accumulata nelle stagioni precedenti e alle turbolenze legate al caso Alfonso Signorini sollevato da Fabrizio Corona (why).

L’intervista entra anche nel merito del posticipo della prima serata alle 22:00 deciso da Mediaset, che secondo il produttore costa al reality circa 250-300 mila telespettatori a puntata, ma migliora il risultato complessivo di rete.

In sintesi:

Ascolti del Grande Fratello Vip in crescita di circa 1,5 punti rispetto alla scorsa edizione

Edizione “detox” più breve per ridurre tossicità e proteggere il brand del format

Partenza alle 22:00 comporta la perdita stimata di 250-300 mila spettatori

Oltre 200 milioni di visualizzazioni social settimanali, fino a 2 miliardi a fine stagione

Edizione detox, durata ridotta e impatto sul cast del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Leonardo Pasquinelli rivendica la scelta condivisa con Mediaset di una stagione più “pulita” del Grande Fratello Vip, lontana dalle dinamiche esasperate delle annate precedenti.

“Miglioriamo di circa un punto e mezzo rispetto alla scorsa edizione, nonostante una fase tempestosa vissuta tra Natale e Carnevale”, ha ricordato, alludendo al caso Alfonso Signorini emerso tramite Fabrizio Corona.

La decisione chiave è stata la durata: niente più maratone da 50 puntate, ma un arco di 9-10 settimane, indicato dal produttore come perimetro ideale per non logorare il brand.

“In passato abbiamo rischiato molto: fare 50 puntate è stato uno sforzo clamoroso, oggi non lo rifarei, si rischia la salute del brand”, ha spiegato.

La compattezza consente anche di alzare il livello del cast: “Se proponi a personaggi come la Mussolini o Todaro di stare chiusi 20 settimane, non accettano. La brevità ci permette di avere un cast di qualità superiore”.

Questa linea editoriale si è riflessa anche sui social: in circa due mesi non sono esplose polemiche virali, con prevalenza di commenti positivi e un sentiment complessivamente favorevole intorno alla conduzione di Ilary Blasi e alla gestione della casa.

Palinsesto alle 22:00, perdita di ascolto ma boom digitale per il reality

Sul tema più sensibile, l’orario di partenza alle 22:00, Pasquinelli mostra prudente disaccordo ma pieno allineamento alla linea di Canale 5.

“La partenza alle 22:00 riguarda ormai tutto il palinsesto, dalla domenica al venerdì, non solo il Grande Fratello”, ha sottolineato, chiarendo che si tratta di una strategia complessiva di rete basata su logiche tecniche ed economiche.

Il produttore riconosce che partire in ritardo rispetto ai competitor non aiuta i programmi di prima serata, stimando una perdita strutturale di 250-300 mila telespettatori legata proprio allo slittamento dell’orario.

“Noi, in quanto GF, siamo un elemento strutturale di Canale 5 e dobbiamo attenerci alle logiche della rete. Il nostro compito è fare il prodotto, il loro è programmarlo”, ha chiarito.

La compensazione arriva dal digitale: “Facciamo 200 milioni di visualizzazioni a settimana sui social (Instagram, Facebook, TikTok e X). Chiuderemo la stagione a 2 miliardi. Il live streaming fa 5,7 milioni di visualizzazioni a settimana”.

Numeri che confermano il ruolo del Grande Fratello Vip come asset crossmediale, sempre più centrale per l’ecosistema pubblicitario di Mediaset.

Il futuro del formato tra sostenibilità editoriale e pressione multipiattaforma

Le indicazioni di Leonardo Pasquinelli delineano il possibile futuro del Grande Fratello Vip in Italia: edizioni più brevi, centralità della “salute del brand” e attenzione al sentiment social come parametro strategico, non solo promozionale.

La scelta di sacrificare una quota di ascolto lineare in favore di un impianto di palinsesto più redditizio per Canale 5 e di una crescita esplosiva sulle piattaforme digitali mostra come i reality si stiano trasformando in prodotti nativamente multipiattaforma.

In questo scenario, la sfida per Endemol e Mediaset sarà bilanciare redditività, sostenibilità narrativa e tutela dell’immagine, mantenendo al contempo la capacità del format di generare conversazione e coinvolgimento continuo, dentro e fuori dallo schermo tradizionale.

FAQ

Quanto sono cresciuti gli ascolti del Grande Fratello Vip rispetto all’anno scorso?

Sono cresciuti di circa un punto e mezzo di share rispetto alla precedente edizione, secondo le stime interne riportate da Leonardo Pasquinelli nell’intervista a Fanpage.

Perché l’edizione del Grande Fratello Vip è stata accorciata?

È stata accorciata per ridurre la “tossicità”, evitare l’usura del format e proteggere il brand, fissando la durata ideale in 9-10 settimane.

Quanto pesa l’orario delle 22:00 sugli ascolti del Grande Fratello Vip?

Pesa in modo misurabile: Pasquinelli stima una perdita strutturale di circa 250-300 mila telespettatori per puntata rispetto a una partenza più anticipata.

Che risultati ottiene il Grande Fratello Vip sulle piattaforme digitali?

Ottiene circa 200 milioni di visualizzazioni social a settimana e 5,7 milioni di visualizzazioni settimanali sul live streaming, con un obiettivo stagionale di 2 miliardi di views complessive.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

È stata derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.