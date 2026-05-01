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Grande Fratello Vip salta la puntata di stasera ecco quando ritorna

Grande Fratello Vip salta la puntata di stasera ecco quando ritorna

Perché il Grande Fratello Vip stasera 1 maggio 2026 non va in onda

Il consueto appuntamento del venerdì con il Grande Fratello Vip salta oggi, 1 maggio 2026, su Canale 5. Mediaset ha scelto di sostituire il reality condotto da Ilary Blasi con il film cult Il Diavolo veste Prada, in onda in prima serata. La decisione arriva nel pieno della nuova stagione del programma, in corso negli studi di Cologno Monzese, e a poche settimane dalla finale prevista per metà maggio. Lo stop riguarda solo il raddoppio settimanale: il reality tornerà regolarmente in diretta martedì 5 maggio, sempre in prima serata, con nomination, eliminazioni e nuovi sviluppi per i concorrenti ancora in gioco.

In sintesi:

  • Stasera 1 maggio 2026 il Grande Fratello Vip non va in onda su Canale 5.
  • Al posto del reality viene trasmesso il film cult Il Diavolo veste Prada.
  • Il programma condotto da Ilary Blasi torna martedì 5 maggio in prima serata.
  • La finale del Grande Fratello Vip è prevista per la metà di maggio.

La strategia Mediaset tra film evento e stop al doppio appuntamento

La scelta di sospendere il raddoppio settimanale del Grande Fratello Vip nasce da una precisa strategia editoriale di Mediaset. Venerdì 1 maggio 2026 Canale 5 punta infatti su Il Diavolo veste Prada, riprogrammato in chiaro per cavalcare l’onda del sequel cinematografico del 2026, già forte di incassi rilevanti in sala.

Riproporre il film del 2006 con la leggendaria direttrice di moda Miranda Priestly permette alla rete di intercettare un pubblico trasversale, compreso quello interessato a rinfrescarsi la memoria prima di vedere il nuovo capitolo al cinema. Il rovescio della medaglia è lo stop al doppio appuntamento del reality, introdotto per spingere gli ascolti e testato già nelle gestioni di Alfonso Signorini e Simona Ventura.

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Il ritorno del Grande Fratello Vip è fissato a martedì 5 maggio, data in cui il programma tornerà a presidiare la prima serata di Canale 5 con dinamiche di gioco decisive in vista del rush finale.

Gf Vip verso la finale: saturazione, ascolti e concorrenti in bilico

Il ridimensionamento del raddoppio settimanale si inserisce in un contesto in cui il Grande Fratello Vip mostra segni di evidente saturazione. Negli ultimi anni, la scelta di comprimere due puntate in pochi giorni ha finito per sfinire più che coinvolgere la platea, con ascolti in calo e un progressivo raffreddamento dell’interesse del pubblico generalista.

Limitare gli appuntamenti alla sola serata del martedì può trasformarsi in una mossa difensiva ma anche in un tentativo di restituire centralità all’evento live, puntando su un solo appuntamento forte a settimana fino alla finale di metà maggio. Nel frattempo il gioco entra in una fase decisiva: dopo l’annuncio di Antonella Elia in finale e l’uscita di Paola Caruso nell’ultima puntata, i nominati attuali sono Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul, Adriana Volpe e Francesca Manzini.

Le prossime votazioni determineranno non solo gli equilibri interni alla Casa, ma anche l’efficacia del nuovo ritmo narrativo imposto da Mediaset.

Cosa aspettarsi per il futuro del Grande Fratello Vip su Canale 5

Lo stop al doppio appuntamento del venerdì sarà un test importante per valutare la tenuta del Grande Fratello Vip nel medio periodo. Se il consolidamento sul martedì serale porterà benefici in termini di share, è plausibile che Mediaset ripensi l’uso sistematico del bis settimanale nelle prossime edizioni, privilegiando una programmazione più snella ma percepita come “evento”.

Molto dipenderà dalle performance del film Il Diavolo veste Prada in prime time e dalla risposta del pubblico nelle ultime puntate, con particolare attenzione alla finalissima di metà maggio, vero banco di prova per misurare il potenziale residuo del formato reality in prima serata su Canale 5.

FAQ

Perché il Grande Fratello Vip non va in onda il 1 maggio 2026?

Il Grande Fratello Vip non va in onda perché Canale 5 ha scelto di trasmettere il film evento Il Diavolo veste Prada.

Quando torna in onda il Grande Fratello Vip in prima serata?

Il programma torna regolarmente martedì 5 maggio 2026 in prima serata su Canale 5, con nuova puntata in diretta.

Chi sono i concorrenti nominati questa settimana al Gf Vip?

Sono nominati Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul, Adriana Volpe e Francesca Manzini.

La finale del Grande Fratello Vip quando è prevista su Canale 5?

La finale del Grande Fratello Vip è programmata per la metà di maggio 2026, sempre in prima serata su Canale 5.

Da quali fonti provengono le informazioni su programmazione e Gf Vip?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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