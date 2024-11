Panettone con farina di grillo: scopri il prezzo e la ricetta unica

### Pancricri: il panettone innovativo con farina di grillo

Il Pancricri rappresenta una vera e propria innovazione nel panorama dei dolci natalizi italiani. Creata dal Pastry Chef Davide Muro, questa particolare versione del tradizionale panettone si distingue per l’utilizzo di un ingrediente insolito: la farina di grilli. Questa scelta audace non solo rende il dolce unico nel suo genere, ma si allinea anche alle tendenze emergenti in termini di sostenibilità e salute alimentare.

Il Pancricri è stato pensato per soddisfare i palati più esigenti, combinando la leggerezza e la digeribilità. La ricetta, che mantiene i classici elementi del panettone, come burro (nella versione senza lattosio) e zucchero, si arricchisce di un mix di sapori avanguardistici, fra cui la dolcezza naturale delle albicocche e il cioccolato. La reale sorpresa, tuttavia, è rappresentata dai grilli caramellati che arricchiscono l’impasto, conferendo una texture croccante e un gusto avvolgente.

Il nome stesso, Pancricri, evoca l’ingrediente chiave, rendendolo immediatamente riconoscibile e memorabile. Questo panettone innovativo ha già riscosso un notevole successo, tanto da raggiungere la finale del prestigioso Campionato del Mondo del Panettone nella sezione Innovazione. Questo riconoscimento sottolinea non solo la creatività di Muro, ma anche l’interesse crescente da parte dei consumatori verso prodotti che uniscono il rispetto per la tradizione con ingredienti alternativi e salutari.

In un segmento di mercato sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità, il Pancricri si inserisce come un’opzione desiderabile per coloro che desiderano portare sulle proprie tavole un dolce che racconta una storia di innovazione e attenzione alla salute.

### La storia di Davide Muro e l’Antica Pasticceria Castino

Davide Muro è una figura di spicco nel panorama della pasticceria italiana contemporanea, con una carriera che si intreccia con la storia dell’Antica Pasticceria Castino, fondata nel cuore di Pinerolo. Questa storica pasticceria ha radici che risalgono agli anni Trenta, quando Giuseppe Castino, noto come il Michelangelo del Cioccolato, aprì le sue porte, creando un legame indissolubile tra tradizione e maestria artigianale. Sotto la direzione di Muro, la Pasticceria Castino è riuscita a mantenere viva questa eredità, introducendo nello stesso tempo idee innovative che rispondono alle nuove tendenze alimentari.

L’abilità di Davide Muro nel maneggiare lievitati tradizionali è ampiamente riconosciuta. Nel 2024, ha aggiunto un altro trofeo al suo palmarès, conquistando il titolo per la Migliore colomba salata artigianale, mentre nel 2020 è stato finalista con il suo panettone Moretto al chiamato Concorso Miglior panettone al cioccolato. Questi traguardi evidenziano non solo la sua competenza nel settore, ma anche la dedizione alla continua ricerca di nuove forme e sapori che arricchiscono la proposta dolciaria della pasticceria.

Nel 2024, per celebrare il decimo anniversario della riapertura dell’Antica Pasticceria Castino, Davide Muro ha deciso di lanciarsi in un progetto audace. Il Pancricri è il risultato della sua visione innovativa, un panettone che integra la farina di grillo e invita i consumatori a esplorare gusti inaspettati, mantenendo saldi legami con la cultura gastronomica italiana. Muro desidera non solo soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute, ma anche stimolare un dialogo sul futuro della pasticceria, dove sostenibilità e creatività si fondono in un’esperienza di gusto senza pari.

### Ingredienti e caratteristiche del Pancricri

La singularità del Pancricri risiede non solo nei suoi ingredienti innovativi, ma anche nella cura artigianale con cui viene prodotto. La ricetta, frutto di ricerche e sperimentazioni, integra farina di grillo, una scelta che riflette le attuali tendenze alimentari verso fonti proteiche alternative e sostenibili. Questo panettone, contrariamente alla maggior parte delle sue varianti tradizionali, si presenta come un’opzione priva di burro e lattosio, risultando altamente digeribile e adatta a chi ha particolari esigenze alimentari.

L’uso della farina di grillo non è soltanto una novità, ma una dichiarazione d’intenti. Davide Muro ha sapientemente bilanciato il sapore avvolgente delle albicocche e della fondente cioccolato, creando un mix aromatico appagante. All’interno dell’impasto è presente una generosa quantità di grilli caramellati, che conferiscono una nota croccante e un ulteriore strato di sapore, elevando l’esperienza gustativa a livelli straordinari.

Esteticamente, il Pancricri si presenta con un aspetto dorato e invitante, tipico del panettone di alta qualità, caratterizzato da una lievitazione ben sviluppata. Ogni morso è un equilibrio perfetto tra corposità e leggerezza, un’accogliente fusione di tradizione e avanguardia. La decisione di utilizzare la farina di grillo non solo pone il dolce in una nuova dimensione gastronomica, ma sostiene anche un approccio alimentare più responsabile verso l’ambiente, complicando ulteriormente il legame tra cibo e sostenibilità.

In questo modo, il Pancricri non è semplicemente un dolce natalizio, ma un simbolo di innovazione e un’ode al potere dei sapori alternativi. Per i gourmet curiose e i consumatori attenti al benessere, questa creazione di Davide Muro si erge come un’opportunità per esplorare nuovi orizzonti nel mondo della pasticceria.

### I prezzi e le varianti disponibili

Il Pancricri, grazie alla sua unicità e al processo artigianale di produzione, è disponibile in due varianti, ciascuna con un peso e un prezzo distintivi. Ciò consente di soddisfare diverse esigenze e preferenze dei consumatori. La versione più piccola, del peso di 200 grammi, è proposta al prezzo di **11 euro**. Questa opzione è ideale per chi desidera assaporare il panettone innovativo senza impegnarsi in un acquisto di grosse dimensioni.

Per coloro che vogliono condividere l’esperienza del Pancricri durante i pranzi e le cene festive, la versione più grande, da 450 grammi, è disponibile a **25 euro**. Questa proposta più generosa è perfetta per aggregare amici e familiari attorno a un dolce che rappresenta non solo il tradizionale gusto natalizio, ma anche un impegno verso ingredienti contaminati dalla botanica contemporanea, come la farina di grillo.

Entrambe le varianti puntano a offrire la massima qualità e freschezza, caratteristiche che contraddistinguono la produzione dell’Antica Pasticceria Castino. Per facilitare gli acquisti, è possibile trovare il Pancricri seguendo le indicazioni sui canali social della pasticceria, inclusi ig e facebook, dove vengono pubblicati aggiornamenti sulle disponibilità e le promozioni.

Dal punto di vista del marketing, la strategia di Davide Muro non si limita solo a proporre un panettone tradizionale: il Pancricri apre anche a window sulla gastronomia del futuro, dove la combinazione di ingredienti innovativi non è solo una trottola, ma una vera e propria affermazione di un nuovo modo di pensare alla pasticceria. Questo panettone diventa così un’opzione imprescindibile per chi cerca non solo un dolce, ma un’esperienza gastronomica distintiva durante le festività.

### L’importanza della sostenibilità nella pasticceria moderna

Nel contesto attuale, il concetto di sostenibilità si afferma come un elemento cruciale per il settore dolciario, e la creazione del Pancricri ne è un chiaro esempio. La scelta di utilizzare la farina di grillo si inserisce in una tendenza più ampia che cerca di ridurre l’impatto ambientale delle pratiche agricole e alimentari. Il Pastry Chef Davide Muro, consapevole delle sfide legate all’alimentazione globale e ai cambiamenti climatici, ha voluto offrire un prodotto che non solo deliziasse il palato, ma che fosse anche un passo verso un futuro più sostenibile.

Utilizzare insetti come fonte di proteine rappresenta infatti una risposta innovativa a molte delle problematiche attuali relative allo sfruttamento delle risorse naturali. La produzione di grilli richiede significativamente meno acqua e cibo rispetto agli allevamenti tradizionali di carne, e genera anche una frazione inferiore di gas serra. In questo contesto, il Pancricri non è solo un panettone, ma un simbolo di una nuova consapevolezza e di un cambiamento nel modo in cui consideriamo gli alimenti che consumiamo.

Oltre alla questione degli ingredienti, la sostenibilità si estende anche alla produzione e alla distribuzione del Pancricri. L’Antica Pasticceria Castino si impegna a utilizzare metodi di produzione che minimizzano l’impatto ambientale, selezionando fornitori che condividono lo stesso valore per l’ambiente. Questo approccio integrato alla sostenibilità non solo promuove un’alimentazione più etica, ma offre anche ai consumatori la possibilità di fare scelte più responsabili quando si tratta di ciò che portano sulle proprie tavole.

Inoltre, la crescente richiesta di prodotti sostenibili dimostra come i consumatori siano sempre più propensi a premiare le aziende che adottano pratiche ecologiche. La presentazione del Pancricri diventa quindi un punto di dialogo tra tradizione e innovazione, permettendo ai consumatori di rivalutare come e cosa decidono di consumare durante le festività. Davide Muro, attraverso questa creazione, sta non solo rispondendo a queste domande, ma anche educando il pubblico sull’importanza di approcci più sostenibili nel settore alimentare.