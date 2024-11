Panasonic presenta TV OLED e LED alla Milan Games Week 2024 con Diablo IV

Panasonic alla Milan Games Week: Novità e Collaborazioni

Panasonic si prepara a fare un grande ingresso alla Milan Games Week & Cartoomics 2024, che si svolgerà dal 22 al 24 novembre presso Fiera Milano (Rho). L’evento rappresenta un’importante vetrina per l’azienda, che presenterà una gamma rinnovata di TV, con un focus particolare sulle esigenze dei gamer e degli appassionati di cultura pop.

In questa occasione, Panasonic non solo metterà in mostra i suoi più recenti modelli di TV OLED e LED, ma avrà anche una particolare attenzione alle collaborazioni strategiche. La partnership con Diablo IV: Vessel Of Hatred evidenzia l’impegno di Panasonic nel migliorare l’esperienza di gioco attraverso l’integrazione delle più avanzate tecnologie video e audio. Questa collaborazione permetterà ai visitatori di testare le caratteristiche premium dei nuovi dispositivi, rendendo la presenza di Panasonic ancora più interattiva e coinvolgente.

Tra le novità che emergono dalla presentazione, i prodotti di punta comprenderanno modelli come il Z95A e il Z93A, che fanno parte della linea OLED, offrendo performance eccezionali pensate per soddisfare anche i gamer più esigenti. L’evento fungerà da piattaforma ideale per dimostrare queste tecnologie all’avanguardia, coinvolgendo i visitatori in un’esperienza live che metterà in risalto la qualità visiva e sonora dei nuovi TV.

Panasonic si prepara a catturare l’attenzione durante la Milan Games Week, promuovendo non solo i suoi prodotti innovativi, ma anche l’importanza delle collaborazioni con i grandi nomi del mondo videoludico.

Panasonic presenta i nuovi modelli di TV

Nel corso della Milan Games Week & Cartoomics 2024, Panasonic svelerà una selezione di modelli di TV che rappresentano il culmine dell’innovazione tecnologica nel settore audiovisivo. Tra le nuove proposte, i modelli di punta Z95A (55″) e Z93A (77″) saranno al centro dell’attenzione grazie alle loro incredibili caratteristiche. Questi TV OLED non solo offrono un design elegante e moderno, ma integrano anche alcune delle più avanzate tecnologie visive disponibili oggi sul mercato.

I modelli presentati sono stati progettati con un occhio di riguardo per i gamer, garantendo un’esperienza di gioco senza precedenti. La gamma include il Z90A (55”), W95A (55”) e W90A (55”), tutti equipaggiati con il nuovo processore HCX Pro AI MK II, in grado di ottimizzare la qualità delle immagini in maniera dinamica, adattandosi ai contenuti visualizzati. In particolare, il refresh rate di 144Hz, presente nei modelli OLED, offre immagini fluide e reattive, cruciali per il gaming competitivo.

Una caratteristica distintiva di queste TV è la modalità True Game, che regola automaticamente i parametri visivi per garantire una riproduzione fedele dei colori e del bilanciamento del bianco. Questo sistema assicura che i gamer possano godere di un’immagine che rispecchia la visione originale degli sviluppatori, migliorando significativamente l’esperienza durante le sessioni di gioco.

In aggiunta, i modelli LED, come il W95A e il W90A, offrono una luminosità senza pari, rendendoli ideali per ambienti con alta illuminazione. Grazie alle tecnologie MiniLED e Full Array Local Dimming, è possibile ottenere un contrasto eccellente, migliorando la visibilità anche nelle scene più buie. Questo approccio garantisce che ogni dettaglio, dalle ombre più sottili ai punti luminosi, venga visualizzato in modo ottimale.

In corso di presentazione, sarà possibile approfondire il funzionamento delle nuove tecnologie direttamente nello stand di Panasonic, un’opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di gaming e tecnologia.

Tecnologia OLED: prestazioni elevate per i gamer

I nuovi modelli OLED presentati da Panasonic durante la Milan Games Week & Cartoomics 2024 sono stati progettati per promettere un’esperienza di gaming di livello superiore. I modelli top di gamma come il Z95A e il Z93A vantano pannelli Master OLED caratterizzati da un refresh rate di 144Hz, la migliore scelta per i gamer competitivi che cercano fluidità e reattività nelle loro sessioni di gioco. Questo refresh rate superiore non solo offre immagini più nitide, ma riduce anche il motion blur, un elemento cruciale in giochi frenetici dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Il nuovo processore HCX Pro AI MK II svolge un ruolo centrale nel garantire prestazioni visive impeccabili. Grazie alla sua intelligenza artificiale avanzata, il processore è in grado di ottimizzare la resa dei colori e il contrasto in tempo reale, adattandosi ai contenuti riprodotti. Ciò significa che i giocatori possono aspettarsi una qualità d’immagine senza precedenti, con tonalità che si avvicinano alla realtà e dettagli vividi che animano ogni scena, portando l’esperienza di gioco a un nuovo livello di immersione.

La modalità True Game è un’altra innovazione pensata specificamente per i videogiocatori: essa calibra automaticamente i parametri visivi, per riprodurre i colori e il bilanciamento del bianco in modo accurato. Così, ferventi appassionati e neofiti possono apprezzare ogni sfumatura del loro gioco preferito, senza dover affrontare complicate impostazioni manuali.

Inoltre, la compatibilità con gli standard più recenti di HDR permette non solo di visualizzare contenuti video in alta qualità, ma di godere di un’esperienza complessiva che riflette fedelmente l’intento creativo degli sviluppatori. Con queste caratteristiche avanzate, i nuovi TV OLED di Panasonic si pongono come scelta imprescindibile per chi desidera sperimentare il gaming al massimo delle sue potenzialità.

Caratteristiche dei modelli LED

I modelli LED di Panasonic, in particolare il W95A e il W90A, sono stati progettati per offrire un’esperienza visiva straordinaria, adatta a una varietà di ambienti e contesti, dalle stanze luminose ai giochi ad alta intensità. Questi dispositivi utilizzano tecnologie all’avanguardia come MiniLED e Full Array Local Dimming, che consentono di migliorare i livelli di contrasto e dettagli nei contenuti visivi. La luminosità elevata che offrono permette di ottenere immagini chiare e brillanti, perfette per la fruizione di contenuti multimediali in qualsiasi condizione di luce.

Il W95A e il W90A non si limitano a offrire solo visività; sono dotati del processore HCX Pro AI MK II, che ottimizza dinamicamente l’immagine in base al contenuto visualizzato e all’illuminazione dell’ambiente. Questa capacità si traduce in colori più vividi e dettagli più ricchi, rendendo ogni scena dietro una vera immersione visiva. Inoltre, la domanda di una resa audio eccellente è risolta grazie al supporto di Dolby Atmos, che offre un suono surround tridimensionale. Questo approccio audio visivo crea un’esperienza coinvolgente, affinché gli utenti possano godersi i propri giochi e film preferiti come mai prima d’ora.

Un’altra innovazione di questi modelli è la compatibilità con Dolby Vision IQ, una tecnologia che regola continuamente la resa visiva in base alla luce ambiente, assicurando che i colori e i dettagli rimangano ottimali in ogni situazione. Queste caratteristiche sono estremamente vantaggiose durante le sessioni di gioco, poiché si traducono in una rappresentazione visiva perfetta, dove anche i dettagli più fini vengono mostrati con chiarezza.

Con Fire TV integrata, i modelli LED semplificano ulteriormente l’accesso a contenuti in streaming, offrendo un’interfaccia user-friendly che consente una navigazione fluida tra applicazioni e canali. Ciò fa del W95A e del W90A non solo dispositivi ideali per il gaming, ma anche soluzioni impeccabili per la visione di film e serie TV.

Panasonic e Diablo IV: Vessel Of Hatred

In un’iniziativa significativa per il settore del gaming, Panasonic ha rinnovato la sua partnership con uno dei titoli più attesi del momento, Diablo IV: Vessel Of Hatred. Questa collaborazione non solo permette a Panasonic di mettere in evidenza l’innovazione tecnologica dei suoi modelli di TV, ma offre anche un’opportunità unica ai partecipanti della Milan Games Week & Cartoomics 2024 di vivere un’esperienza di gioco estremamente coinvolgente.

Durante l’evento, i visitatori potranno testare direttamente i nuovi televisori Panasonic nelle aree dedicate al gaming. Le postazioni allestite offriranno l’occasione di provare le potenzialità grafiche e sonore delle ultime tecnologie messe a disposizione dall’azienda. Il connubio tra i modelli OLED e LED di Panasonic e il gioco Diablo IV garantirà un’immersione totale, dove ogni dettaglio visivo e sonoro potrà essere apprezzato appieno.

Il coinvolgimento di due noti talenti del settore, Dadobax e PlayerInside, arricchirà ulteriormente l’esperienza interattiva, con la loro presenza nello stand rispettivamente nelle giornate di sabato e domenica. Questi influencer del gaming non solo condivideranno le loro impressioni sulle tecnologie Panasonic, ma interagiranno con i fan, creando un ambiente dinamico e stimolante. L’opportunità di poter discutere e giocare insieme a figure di spicco non è solo un modo per attrarre il pubblico, ma rappresenta anche un’importante valorizzazione del brand Panasonic all’interno del panorama videoludico.

La partnership con Diablo IV rappresenta un passo strategico per Panasonic, evidenziando il suo impegno a migliorare non solo la qualità visiva dei propri televisori, ma anche a garantire un’esperienza di gioco senza precedenti. Grazie all’integrazione delle tecnologie più avanzate, i gamer potranno godere di immagini ad alta definizione e suoni avvolgenti, rendendo la loro esperienza di gioco unica e memorabile.

Eventi e attività interattive durante la manifestazione

Durante la Milan Games Week & Cartoomics 2024, Panasonic ha pianificato una serie di eventi e attività dinamiche che trasformano il contesto fieristico in un hub di interazione e coinvolgimento. L’obiettivo è permettere ai visitatori di sperimentare in prima persona le potenzialità dei nuovi modelli di TV, integrando tecnologie all’avanguardia con momenti di gioco e intrattenimento.

All’interno dello stand di Panasonic, gli appassionati avranno la possibilità di testare diversi giochi, tra cui il tanto atteso Diablo IV: Vessel Of Hatred. Attraverso postazioni di gioco allestite con i nuovi televisori OLED e LED, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva, apprezzando la qualità visiva e sonora offerta dai pannelli di ultima generazione. Sarà un’occasione unica per vedere in azione la modalità True Game, che ottimizza automaticamente colori e contrasto, garantendo rappresentazioni grafiche perfette che esaltano ogni singolo dettaglio.

Inoltre, la presenza di influencer del gaming come Dadobax e PlayerInside arricchirà l’evento con sessioni informative e interattive. Essi saranno nello stand rispettivamente nelle giornate di sabato e domenica, offrendo ai fan l’opportunità di interagire direttamente con figure di spicco del mondo del gaming, condividere esperienze e approfondire tematiche legate ai prodotti Panasonic e alle ultime novità del settore.

Panasonic non si limita a presentare nuove tecnologie, ma crea un ecosistema coinvolgente dove i visitatori possono diventare protagonisti attivi. Gli appassionati di gaming e tecnologia cercheranno di scoprire le potenzialità dei televisori, e poter provare dal vivo questi modelli costituisce un valore aggiunto all’esperienza fieristica, valorizzando ulteriormente la presenza del brand in un contesto così strategico.

Con questa serie di attività interattive, Panasonic si posiziona come un leader nel settore, non solo per le sue innovazioni tecnologiche, ma per il suo impegno a creare un legame diretto e coinvolgente con la propria utenza.