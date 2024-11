Panasonic presenta TV OLED e LED alla Milan Games Week 2024 con Diablo IV

Panasonic alla Milan Games Week & Cartoomics 2024

Panasonic si prepara a brillare durante la Milan Games Week & Cartoomics 2024, un evento che avrà luogo dal 22 al 24 novembre presso Fiera Milano (Rho). In questa manifestazione, l’azienda presenterà la sua nuovissima gamma di TV, proponendo modelli avanzati sia OLED che LED, progettati specificamente per soddisfare le esigenze degli appassionati di gaming e della cultura pop.

Tra le stelle dell’esposizione ci saranno modelli di spicco come il Z95A (55”), il Z93A (77”), il Z90A (55”), il W95A (55”) e il W90A (55”), caratterizzati da tecnologie innovative che promettono un’esperienza visiva e sonora senza pari. Grazie a un design distintivo e a funzionalità all’avanguardia, Panasonic intende catturare l’interesse dei visitatori offrendo dimostrazioni dal vivo delle potenzialità dei propri TV.

Durante l’evento, i modelli presentati saranno messi a confronto con i giochi più popolari, offrendo un’opportunità unica per testare le performance in situazioni di gioco reali. L’attenzione alle specifiche tecniche, unite a un’estetica moderna, posizionano Panasonic come un punto di riferimento nel settore dell’intrattenimento domestico, particolarmente per i gamer che cercano un hardware capace di garantire prestazioni elevate e un’esperienza immersiva.

Novità Tv OLED e Led di Panasonic

Panasonic si distingue per la sua offerta di TV OLED e LED, progettati per chiare esigenze di intrattenimento che abbracciano sia il gaming che la visione di contenuti multimediali. I modelli di fascia alta, come il Z95A e il Z93A, sono equipaggiati con pannelli Master OLED, una tecnologia pionieristica che offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Questa caratteristica è fondamentale per i gamer, in quanto garantisce un’esperienza visiva fluida e reattiva, indispensabile per il gaming competitivo.

Il processore HCX Pro AI MK II integra avanzati algoritmi di ottimizzazione video, migliorando notevolmente la qualità delle immagini. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono aspettarsi una resa visiva che varia in base ai contenuti riprodotti, assicurando immagini nitide e realistiche. Inoltre, i nuovi TV supportano una modalità True Game , che regola automaticamente colori e bilanciamento del bianco, allineandosi perfettamente alle intenzioni artistiche originali dei creatori dei contenuti.

Per quanto riguarda la linea LED, i modelli W95A e W90A rappresentano un’eccellenza della tecnologia LED, caratterizzati da alti livelli di luminosità. Queste unità sono progettate per offrire una prestazione visiva eccellente in ambienti luminosi, grazie alle tecnologie MiniLED e Full Array Local Dimming, che garantiscono contrasti intensi e dettagli impeccabili, anche nelle scene più scure. Come per i loro omologhi OLED, anche i modelli LED sono dotati del processore HCX Pro AI MK II e supportano Dolby Vision IQ, permettendo un’esperienza visiva immersiva e dinamica.

In aggiunta, la presenza di Fire TV integrata e del supporto per Dolby Atmos garantisce un sistema di intrattenimento completo, aumentando ulteriormente il coinvolgimento degli utenti sia nei videogiochi che durante la visione di film e serie TV. Panasonic continua così a posizionarsi come leader nel mercato, unendo qualità, prestazioni e innovazione in un’unica soluzione.

Qualità della gamma OLED

Qualità della gamma OLED di Panasonic

La nuova gamma di TV OLED di Panasonic si distingue con caratteristiche tecniche all’avanguardia, pensate per elevare l’esperienza visiva degli utenti, in particolare dei gamer. Modelli come il Z95A e il Z93A sono equipaggiati con pannelli Master OLED, il cui refresh rate di 144Hz rappresenta una novità nel settore. Questa capacità di aggiornamento è cruciale per il gaming, poiché consente di mostrarsi in modo fluido e reattivo, rispondendo prontamente a ogni movimento e azione in gioco.

Il nuovo processore HCX Pro AI MK II gioca un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione delle immagini, adattandosi alle diverse tipologie di contenuto. Questa funzionalità garantisce che le immagini siano sempre chiare, realistiche e perfettamente bilanciate, indipendentemente dalla scena o dal gioco in esecuzione. Dalla luminosità ai colori, ogni aspetto visivo viene curato nei minimi dettagli, assicurando un’esperienza senza interruzioni.

Un’altra innovazione chiave è la modalità True Game , progettata per calibrare automaticamente i colori e il bilanciamento del bianco. Questa funzione permette di riprodurre i contenuti in modo che riflettano fedelmente le intenzioni artistiche dei creatori, aumentando notevolmente il coinvolgimento del giocatore. L’accuratezza dei colori e la brillantezza delle immagini non solo migliorano la fruizione di giochi, ma elevano anche la visione di film e serie TV, favorendo un benessere visivo che si traduce in un intrattenimento realmente avvincente.

Con l’attenzione sempre rivolta all’utente finale, Panasonic si impegna a fornire prodotti che si adattino alle esigenze di un pubblico esigente, facendo della qualità della gamma OLED un marchio distintivo per gli appassionati di tecnologia e gaming. L’ecosistema visivo altamente innovativo promesso da questi modelli dimostra la dedizione dell’azienda verso l’eccellenza e l’innovazione nel mondo dell’intrattenimento domestico.

Modelli Led e la loro tecnologia

I modelli LED di Panasonic, in particolare il W95A e il W90A, rappresentano il culmine della tecnologia LED, progettati per rispondere alle esigenze di una vasta gamma di utenti. Questi TV offrono livelli di luminosità eccezionali, rendendoli ideali per ambienti ben illuminati. Le avanzate tecnologie MiniLED e Full Array Local Dimming consentono un controllo preciso della retroilluminazione, garantendo contrasti profondi e dettagli intricati, anche nelle scene più buie, per un’esperienza visiva accattivante e realistica.

Un ulteriore vantaggio di questi modelli LED è l’implementazione del processore HCX Pro AI MK II, che ottimizza automaticamente le immagini in base al contenuto visualizzato e alle condizioni di luminosità ambientale, assicurando una visione ottimale in ogni situazione. Questa tecnologia non solo migliora la qualità dell’immagine, ma facilita anche un’esperienza di intrattenimento senza precedenti.

Inoltre, supportando Dolby Vision IQ, i TV LED di Panasonic possono adattare la resa visiva in relazione alla luminosità ambientale, garantendo immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce. Ciò significa che gli utenti possono godere di un’esperienza visiva sempre immersiva, sia che stiano guardando il proprio film preferito o giocando ai titoli più recenti.

W95A : Eccellenza in luminosità e contrasti, ideale per ambienti luminosi

: Eccellenza in luminosità e contrasti, ideale per ambienti luminosi W90A : Perfezione nei dettagli grazie a MiniLED e Full Array Local Dimming

: Perfezione nei dettagli grazie a MiniLED e Full Array Local Dimming HCX Pro AI MK II: Ottimizzazione automatica delle immagini per contenuti più realistici

La presenza di Fire TV integrata offre anche una comoda interfaccia per lo streaming, semplificando l’accesso a un’ampia gamma di servizi. Questa caratteristica aggiuntiva, insieme al supporto per Dolby Atmos, arricchisce l’audio e rende ogni sessione di gioco o visione di film un’esperienza coinvolgente e memorabile.

In questo modo, i modelli LED di Panasonic non solo rispondono alle esigenze pratiche degli utenti, ma si posizionano anche come strumenti indispensabili per gli appassionati di gaming e intrattenimento multimediale, unendo tecnologia avanzata, qualità dell’immagine e versatilità. Panasonic continua a stabilire standard elevati nel settore, ponendo la qualità e l’innovazione al centro della sua proposta.

Partnership con Diablo IV: Vessel Of Hatred

Panasonic ha recentemente annunciato una collaborazione strategica con Diablo IV: Vessel Of Hatred, un’iniziativa che mira a migliorare l’esperienza di gioco degli utenti attraverso l’integrazione della tecnologia avanzata dei propri TV. Questa partnership rappresenta un connubio perfetto tra l’innovazione tecnologica di Panasonic e l’universo immersivo del popolare franchise di giochi. Grazie a questa alleanza, i visitatori della Milan Games Week avranno l’opportunità di testare in prima persona le potenzialità dei nuovi modelli di TV in contesti di gioco dedicati, progettati per esaltare ogni istante dell’esperienza videoludica.

Durante l’evento, i partecipanti potranno provare i TV OLED e LED di Panasonic, apprezzando la qualità visiva e sonora grazie all’allestimento di postazioni gaming che ospiteranno Dadobax e PlayerInside, due noti nomi del panorama videoludico, che animeranno le giornate di sabato e domenica con sessioni interattive. Questi incontri non solo offriranno un’occasione di gioco, ma anche momenti di condivisione e confronto con esperti del settore, contribuendo a creare un’atmosfera dinamica e coinvolgente.

La scelta di unire le forze con un titolo iconico come Diablo IV riflette l’obiettivo di Panasonic di posizionarsi come leader nel settore del gaming, sfruttando le proprie tecnologie all’avanguardia per ottimizzare le prestazioni visive e sonore. La sinergia tra l’hardware Panasonic e la ricca narrativa di Diablo IV sarà evidenziata attraverso dimostrazioni pratiche, dove i visitatori potranno sperimentare personalmente la fluidità, la reattività e il realismo offerti dai nuovi modelli, che promettono di trasformare ogni sessione di gioco in un’esperienza senza precedenti.

Questa partnership non solo sottolinea l’impegno di Panasonic verso il potenziamento dell’intrattenimento domestico, ma anche un atteggiamento proattivo nel rispondere alle esigenze di una community sempre più esigente di gamer. La combinazione di tecnologia e gameplay si propone di offrire un intrattenimento di alta qualità, stabilendo nuovi standard per l’esperienza videoludica in casa e oltre.

Esperienza interattiva per i visitatori

Durante la Milan Games Week & Cartoomics 2024, Panasonic offrirà ai visitatori un’esperienza interattiva unica, creando un ambiente stimolante attorno ai suoi prodotti di punta. Gli ospiti avranno l’opportunità di testare direttamente i nuovi modelli di TV OLED e LED, vivendo in prima persona le avanzate caratteristiche tecniche che contraddistinguono questi dispositivi. Le postazioni di gaming, attrezzate con i TV della nuova gamma, saranno allestite per consentire ai partecipanti di immergersi nei giochi più popolari, approfittando della qualità visiva e sonora senza precedenti.

Il richiamo dell’evento sarà ulteriormente amplificato dalla presenza di noti influencer del settore, Dadobax e PlayerInside, che animeranno le giornate di sabato e domenica con sessioni di gioco dal vivo. Questi talenti condivideranno trucchi, strategie e suggerimenti, offrendo ai fan del gaming un’interazione diretta e la possibilità di apprendere dai migliori. Questo approccio non solo intratterrà gli appassionati, ma favorirà anche un’atmosfera di comunità, dove si potranno condividere esperienze e passioni.

Inoltre, gli stand di Panasonic saranno dotati di dimostrazioni pratiche delle tecnologie integrate nei nuovi TV, come la modalità True Game e il processore HCX Pro AI MK II. Con queste funzionalità, i visitatori potranno osservare come le immagini si adattano dinamicamente, assicurando un’ottimale esperienza visiva durante il gioco. Le caratteristiche di Dolby Atmos, che arricchiscono l’audio, offriranno un’immersione completa nell’azione, trasformando ogni sessione di gioco in un evento memorabile.

Questo focus sull’interattività non è solo un modo per mostrare i prodotti, ma riflette anche l’impegno di Panasonic nel fornire un ecosistema di intrattenimento che si adatta alle esigenze dei consumatori. Con una user experience progettata attorno alla coinvolgente cultura del gaming, Panasonic si propone come un brand a tutto tondo, in grado di attrarre e soddisfare la crescente domanda di esperienze visive e sonore di alta qualità. L’incontro tra tecnologia e passione, all’interno di un evento così celebrato, rappresenta un chiaro segno della direzione innovativa intrapresa dall’azienda.