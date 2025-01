Oppo Find N5 riceve certificazione prima del lancio ufficiale: novità e caratteristiche attese

Oppo Find N5 e OnePlus Open 2: caratteristiche e specifiche

L’Oppo Find N5, atteso per l’imminente lancio, condivide molteplici caratteristiche con il suo gemello OnePlus Open 2. Entrambi i modelli sono progettati per offrire prestazioni superiori grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC, che garantisce una potenza di elaborazione notevole e un’efficienza energetica ottimale. Le dimensioni del dispositivo e la sua costruzione pieghevole sono state progettate per massimizzare l’ergonomia e la praticità, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo versatile.

Le specifiche di entrambi i modelli includono tre fotocamere posteriori da 50 MP, tra cui una telecamera periscopica, abbinata a una batteria robusta da 5.900 mAh. Questa batteria supporta una ricarica rapida cablata a 80W e una ricarica wireless a 50W, garantendo una durata prolungata e rapidi tempi di ricarica. Inoltre, entrambe le varianti vantano una classificazione IPX8, che le rende resistenti all’acqua, un’aggiunta preziosa per un dispositivo pieghevole di nuova generazione.

Fotocamere e prestazioni fotografiche

Le prestazioni fotografiche dell’Oppo Find N5 sono elevate, con una configurazione della fotocamera che promette qualità d’immagine eccezionale. La fotocamera principale è dotata di un sensore da **50 MP**, che offre capacità fotografiche impressionanti grazie alla tecnologia di pixel binning che ne migliora la risoluzione effettiva a **12.6 MP**. Questo sistema consente di ottenere scatti di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo dettagli nitidi e colori vibranti.

In aggiunta, il dispositivo monta un obiettivo con apertura f/1.9, capace di catturare più luce, mentre la fotocamera frontale, inizialmente catalogata come **7.1 MP**, può indicare un sensore dotato di funzionalità superiori che, grazie a tecniche di cropping, potrebbe avvalersi di un sensore della vera risoluzione di **32 MP**. Con un’apertura di f/2.4, si prevede che la fotocamera frontale offra risultati notevoli per i selfie e le videochiamate. Queste specifiche rendono l’Oppo Find N5 e il suo alter ego OnePlus Open 2 delle scelte ideali per appassionati della fotografia mobile.

