Oppo Find N5 non disponibile in Italia: scopri il foldable più sottile al mondo

Oppo Find N5: il foldable più sottile al mondo

Allo Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Oppo ha svelato il nuovo cielo della tecnologia mobile con l’Oppo Find N5, che si distingue come il pieghevole più sottile al mondo. Con un design che unisce eleganza e funzionalità, questo dispositivo è stato definito uno dei prossimi AI Phone dell’azienda cinese, capace di catturare l’attenzione per le sue innumerevoli caratteristiche predisposte per il futuro. La leggerezza e la compattezza del Find N5, insieme a specifiche tecniche superiori, promettono una user experience senza precedenti, rendendolo un potenziale punto di riferimento nel mercato degli smartphone pieghevoli.

Lo spessore, infatti, è sorprendente: solo 4,21 mm quando è aperto e 8,93 mm da chiuso. Questo risultato straordinario è reso possibile dalla nuova cerniera Titanium Flexion, il cui design ridotto del 26% rispetto al modello precedente garantisce una maggiore resistenza. Inoltre, l’impiego di materiali innovativi come il titanio stampato in 3D e la fibra di carbonio contribuisce a mantenere il peso del dispositivo a soli 229 grammi. Con l’Oppo Find N5, l’azienda introduce un dispositivo che non solo si distingue per le sue prestazioni, ma anche per l’attenzione al design e alla portabilità.

Scheda tecnica e caratteristiche principali

Il Oppo Find N5 si presenta con un display interno AMOLED da 8,12 pollici, vantando una risoluzione di 2.248×2.480 pixel, una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco che tocca i 2.100 nit. Anche il display esterno, con diagonale di 6,62 pollici e risoluzione di 1.140×2.616 pixel, offre le stesse specifiche in termini di refresh rate e luminosità, rendendoli uno strumento ideale per la produttività e il divertimento. Entrambi i display sono compatibili con le stylus, e il pannello esterno è protetto da un vetro Nanocrystal Glass di alta qualità.

All’interno, il cuore pulsante del dispositivo è costituito dal Qualcomm Snapdragon 8 Elite, specificamente ottimizzato con una configurazione a 7 core per mantenere le temperature sotto controllo. Il dispositivo include opzioni di 12 o 16 GB di RAM e una capiente memoria interna che arriva fino a 1 TB, anche se quest’ultima non è espandibile. La potenza del chip si traduce in funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale, come l’AI Recording Summary per riepilogare registrazioni audio e l’AI Writer per assistere gli utenti nella scrittura di testi.

Il settore fotografico merita una menzione separata, essendo stato sviluppato in collaborazione con Hasselblad. Comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce, stabilizzazione ottica (OIS) e due ulteriori sensori: uno ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3X. Le fotocamere frontali, interne ed esterne, vantano un sensore da 8 MP ciascuna. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo supporta tecnologie all’avanguardia, inclusi 5G, WiFi 7, e Bluetooth 5.4, assieme a porte USB-C 3.1 e chip NFC, assicurando che l’utente sia sempre connesso.

Disponibilità e prezzo in Italia

La notizia che il Oppo Find N5 non sarà disponibile in Italia ha sorpreso molti appassionati e esperti del settore, considerando le sue avanzate caratteristiche tecniche e il design innovativo. Sebbene l’azienda non abbia confermato piani ufficiali per la distribuzione in Europa, si ipotizza che il dispositivo possa comunque trovare spazio in alcuni mercati selezionati. I consumatori italiani, progettando di acquistare questo modello, potrebbero dover cercare vie alternative, come l’importazione da paesi dove sarà in vendita. Il prezzo di listino è previsto intorno ai 2.000 euro, un cifra che riflette le altissime prestazioni e il design all’avanguardia del dispositivo. Nonostante la mancanza di disponibilità ufficiale, il forte interesse attorno a questo smartphone potrebbe spingere i rivenditori a valutare strategie di immissione sul mercato più flessibili.

È importante tenere a mente che, data l’innovazione tecnologica che il Oppo Find N5 rappresenta, le sue specifiche potrebbero giustificare il costo elevato. Gli utenti interessati alla fotografia, alla produttività, e a funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale potranno trarre enormi benefici dall’adozione di questo modello. I futuri aggiornamenti riguardanti la sua disponibilità potrebbero fare la differenza per il pubblico locale, rendendo necessaria una monitoraggio costante delle comunicazioni ufficiali di Oppo.

