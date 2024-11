Google Tensor project: analisi del presunto fallimento e future prospettive

Storia (e futuro) di un progetto in difficoltà

Has Google’s Tensor project failed? Storia di un progetto in difficoltà

I fan di Google si sono abituati a rimanere indietro riguardo alle metriche di prestazione classiche. Il chip Tensor originale, lanciato con la serie Pixel 6, presentava componenti CPU e GPU obsoleti. Aggiornamenti significativi in queste aree sono arrivati solo con il Tensor G3, mentre molti componenti cruciali, inclusi GPU e TPU, sono rimasti statici nel Tensor G4. Sebbene il progetto Tensor abbia mostrato miglioramenti nel corso delle generazioni, questi sono stati più sporadici che continui. Problemi di durata della batteria e di connettività modem, specialmente nelle prime generazioni, hanno ulteriormente compromesso la reputazione di Tensor.

La cancellazione della versione “redondo” del G4, che avrebbe dovuto offrirci un chip “completamente personalizzato”, è un altro segnale di insuccesso. Ci troviamo invece ad affrontare il “zumapro”, una versione solo leggermente potenziata del chip “zuma” dell’anno precedente. Le ultime indiscrezioni rivelano che il Tensor G5 apporterà solo miglioramenti parziali alla configurazione CPU, con un upgrade della GPU che rimarrà di fascia media, malgrado l’introduzione del ray tracing, e un modesto incremento del 14% per il TPU dedicato alle funzionalità AI esclusive dei Pixel. Anche se il chip beneficerà di un processo produttivo più efficiente, il margine di miglioramento è ancora limitato.

-62% TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... 56,29€ 149,90€ PRIME PRIME disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 23 Novembre 2024 17:39

Prestazioni in calo e concorrenza agguerrita

Le prestazioni di Google con il progetto Tensor si sono rivelate deludenti, specialmente rispetto ai recenti avanzamenti della concorrenza. Qualcomm, ad esempio, ha registrato un incremento del 45% delle capacità di elaborazione NPU con il suo Snapdragon 8 Elite, mostrando una notevole integrazione tra il cuore AI e il processore d’immagine. Nuove funzionalità, come la rimozione di oggetti nei video, sono gestite direttamente sui dispositivi, il che eleva il confronto tra i chip. In tale contesto, i consumatori si trovano di fronte a una domanda cruciale: quali vantaggi concreti offre Tensor?

Per quanto Google continui a migliorare il proprio progetto, le performance non sembrano all’altezza. Le previsioni indicano che nemmeno i prossimi modelli di smartphone, ovvero i Pixel 10 e 11, riusciranno a soddisfare le esigenze degli utenti avanzati. Mentre le specifiche di Tensor possono apparire allettanti, la vera prova si presenta nella vita reale, dove i consumatori richiedono notoriamente capacità superiori in termini di elaborazione e grafica.

In definitiva, il divario in termini di tecnologia e prestazioni si sta ampliando, e il progetto Tensor rischia di rimanere indietro. Questo solleva interrogativi non solo sull’efficacia attuale dei Tensor, ma anche sulla sostenibilità del loro uso nel lungo periodo, considerando le realtà di un mercato in rapida evoluzione e altamente competitivo.

Strategia e priorità nella progettazione dei chip

Tensor: Strategia e priorità nella progettazione dei chip

Analizzando la strategia di sviluppo dei chip Tensor, emerge un elemento cruciale: Google ha scelto di concentrare i propri investimenti su funzionalità specifiche come intelligenza artificiale e fotografia, piuttosto che su prestazioni complessive. Il prossimo Tensor G6, ad esempio, prevede una riduzione del 8% dell’area del silicio, un taglio mirato a ottimizzare costi e spazi, sacrificando potenzialmente la potenza dell’elaborazione grafica. La decisione di escludere il ray tracing dalla GPU dopo la sua recente introduzione ne è un chiaro segnale. Questa strategia, benché orientata al miglioramento delle funzionalità AI, potrebbe risultare insufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, che richiedono prestazioni elevate in ogni ambito.

Inoltre, i passaggi della progettazione sembrano riflettere una preoccupazione centrale: Google è consapevole dei crescenti costi e della competitività agguerrita nel settore. I documenti trapelati suggeriscono che Google sembra stia navigando in un delicato equilibrio, cercando di mantenere la competitività senza compromettere la qualità. La scelta di focalizzarsi più su innovazioni nel campo della fotografia e CPU specializzate per compiti di intelligenza artificiale indica che il progetto Tensor potrebbe allontanarsi ulteriormente dalle aspettative tradizionali di potenza e prestazione dei consumatori.

Il futuro di Tensor, quindi, si preannuncia come un continuo sforzo per bilanciare funzionalità uniche e prestazioni generali, ma sarà fondamentale per Google sviluppare soluzioni che riescano a competere su tutti i fronti senza farsi sopraffare dalla concorrenza sempre più agguerrita.