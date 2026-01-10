OpenAI testa pubblicità su ChatGPT: rivoluzione o tradimento dell’esperienza utente? Scopri cosa cambia per te

Piani di test e obiettivi di monetizzazione

OpenAI ha avviato prove interne per integrare annunci in ChatGPT, con l’obiettivo di valutare un modello sostenibile di ricavi a supporto dei costi operativi dei LLM. Secondo indiscrezioni riportate da Alex Heath e da The Information, i test sono limitati a una build per dipendenti e servono a misurare impatto sull’esperienza d’uso, qualità delle risposte e metriche di engagement.

La strategia punta a diversificare le entrate oltre gli abbonamenti, mantenendo intatta l’utilità percepita dagli utenti e la credibilità delle risposte. La conferma dell’imminenza dei test interni sarebbe arrivata anche dalla CEO delle Applicazioni, Fidji Simo, pur senza una timeline pubblica di rilascio.

Gli obiettivi dichiarati includono: copertura dei costi di inferenza, sperimentazione di formati che non compromettano la neutralità del modello, definizione di policy per la selezione dei partner e per il labeling chiaro dei contenuti, oltre a benchmark di trasparenza e sicurezza. Fonti: Alex Heath, The Information.

Formati pubblicitari: contenuti sponsorizzati e sidebar

OpenAI valuta due strade principali: integrazione di contenuti sponsorizzati nelle risposte e una sidebar dedicata con annunci contestuali. Nel primo caso, il modello potrebbe dare evidenza a risultati di partner, con etichette chiare e link di provenienza; nel secondo, gli annunci resterebbero separati dal flusso della chat, riducendo l’impatto sulle risposte.

I criteri di sperimentazione includono rilevanza semantica, frequenza di esposizione, limiti di intrusività e meccanismi di opt-out dove applicabile. Le metriche chiave: CTR, tempo di permanenza, tasso di fiducia dichiarata e segnalazioni di bias.

Il labeling sarà centrale per distinguere suggerimenti editoriali da messaggi commerciali, con policy su verifica dei partner, controllo qualità degli asset e tracciamento minimo dei dati. Test A/B confronteranno il posizionamento in risposta rispetto alla sidebar per misurare impatto su utilità, accuratezza e percezione di neutralità. Fonti: Alex Heath, The Information.

Impatto su abbonamenti e fiducia degli utenti

L’introduzione degli annunci potrebbe differenziare con maggiore nettezza i piani di abbonamento: è plausibile che Plus e Pro restino senza inserzioni, mentre il piano Go diventi il perimetro principale dei test. Questa segmentazione punta a preservare l’esperienza premium e a sperimentare la monetizzazione sul tier più accessibile.

La sfida cruciale riguarda la fiducia: l’esposizione a contenuti commerciali dovrà essere chiaramente etichettata, separata quando possibile e misurata con metriche di sentiment e qualità percepita. La trasparenza sull’origine dei contenuti e il controllo sulla frequenza degli annunci saranno determinanti per evitare erosione della neutralità.

Un portavoce di OpenAI ha confermato l’esplorazione degli annunci e la ricerca di un equilibrio tra utilità e ricavi; il rischio di influenzare le risposte rimane il nodo da sciogliere. Linee guida su labeling, partner verificati e tracciamento dati minimo dovrebbero mitigare i timori, insieme a opzioni di opt-out laddove praticabili. Fonti: Alex Heath, The Information.

FAQ

D: Gli abbonamenti Plus e Pro mostreranno pubblicità?

R: In base alle indiscrezioni, resteranno verosimilmente privi di annunci. Fonti: Alex Heath, The Information.

D: Il piano Go includerà inserzioni?

R: Potrebbe essere il canale principale di test per contenuti sponsorizzati o sidebar.

D: Come verranno etichettati gli annunci?

R: Con labeling chiaro e separazione dal contenuto editoriale dove possibile.

D: Gli annunci influenzeranno le risposte dell’IA?

R: L’obiettivo dichiarato è preservare neutralità e utilità, monitorando bias e qualità percepita.

D: Saranno disponibili controlli per gli utenti?

R: Sono ipotizzati limiti di frequenza, opt-out e policy su partner verificati.

D: Quali sono le fonti di questa notizia?

R: Report di Alex Heath e The Information.