OpenAI testa pubblicità su ChatGPT: rivoluzione o tradimento dell’esperienza utente? Scopri cosa cambia per te

OpenAI testa pubblicità su ChatGPT: rivoluzione o tradimento dell’esperienza utente? Scopri cosa cambia per te

Piani di test e obiettivi di monetizzazione

OpenAI ha avviato prove interne per integrare annunci in ChatGPT, con l’obiettivo di valutare un modello sostenibile di ricavi a supporto dei costi operativi dei LLM. Secondo indiscrezioni riportate da Alex Heath e da The Information, i test sono limitati a una build per dipendenti e servono a misurare impatto sull’esperienza d’uso, qualità delle risposte e metriche di engagement.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La strategia punta a diversificare le entrate oltre gli abbonamenti, mantenendo intatta l’utilità percepita dagli utenti e la credibilità delle risposte. La conferma dell’imminenza dei test interni sarebbe arrivata anche dalla CEO delle Applicazioni, Fidji Simo, pur senza una timeline pubblica di rilascio.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Gli obiettivi dichiarati includono: copertura dei costi di inferenza, sperimentazione di formati che non compromettano la neutralità del modello, definizione di policy per la selezione dei partner e per il labeling chiaro dei contenuti, oltre a benchmark di trasparenza e sicurezza. Fonti: Alex Heath, The Information.

Formati pubblicitari: contenuti sponsorizzati e sidebar

OpenAI valuta due strade principali: integrazione di contenuti sponsorizzati nelle risposte e una sidebar dedicata con annunci contestuali. Nel primo caso, il modello potrebbe dare evidenza a risultati di partner, con etichette chiare e link di provenienza; nel secondo, gli annunci resterebbero separati dal flusso della chat, riducendo l’impatto sulle risposte.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

I criteri di sperimentazione includono rilevanza semantica, frequenza di esposizione, limiti di intrusività e meccanismi di opt-out dove applicabile. Le metriche chiave: CTR, tempo di permanenza, tasso di fiducia dichiarata e segnalazioni di bias.

Il labeling sarà centrale per distinguere suggerimenti editoriali da messaggi commerciali, con policy su verifica dei partner, controllo qualità degli asset e tracciamento minimo dei dati. Test A/B confronteranno il posizionamento in risposta rispetto alla sidebar per misurare impatto su utilità, accuratezza e percezione di neutralità. Fonti: Alex Heath, The Information.

Impatto su abbonamenti e fiducia degli utenti

L’introduzione degli annunci potrebbe differenziare con maggiore nettezza i piani di abbonamento: è plausibile che Plus e Pro restino senza inserzioni, mentre il piano Go diventi il perimetro principale dei test. Questa segmentazione punta a preservare l’esperienza premium e a sperimentare la monetizzazione sul tier più accessibile.

La sfida cruciale riguarda la fiducia: l’esposizione a contenuti commerciali dovrà essere chiaramente etichettata, separata quando possibile e misurata con metriche di sentiment e qualità percepita. La trasparenza sull’origine dei contenuti e il controllo sulla frequenza degli annunci saranno determinanti per evitare erosione della neutralità.

Un portavoce di OpenAI ha confermato l’esplorazione degli annunci e la ricerca di un equilibrio tra utilità e ricavi; il rischio di influenzare le risposte rimane il nodo da sciogliere. Linee guida su labeling, partner verificati e tracciamento dati minimo dovrebbero mitigare i timori, insieme a opzioni di opt-out laddove praticabili. Fonti: Alex Heath, The Information.

FAQ

D: Gli abbonamenti Plus e Pro mostreranno pubblicità?
R: In base alle indiscrezioni, resteranno verosimilmente privi di annunci. Fonti: Alex Heath, The Information.

D: Il piano Go includerà inserzioni?
R: Potrebbe essere il canale principale di test per contenuti sponsorizzati o sidebar.

D: Come verranno etichettati gli annunci?
R: Con labeling chiaro e separazione dal contenuto editoriale dove possibile.

D: Gli annunci influenzeranno le risposte dell’IA?
R: L’obiettivo dichiarato è preservare neutralità e utilità, monitorando bias e qualità percepita.

D: Saranno disponibili controlli per gli utenti?
R: Sono ipotizzati limiti di frequenza, opt-out e policy su partner verificati.

D: Quali sono le fonti di questa notizia?
R: Report di Alex Heath e The Information.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com