OnePlus presenta programma innovativo per risolvere il problema della linea verde sugli schermi dei dispositivi

Programma OnePlus per affrontare il problema della linea verde

OnePlus ha recentemente introdotto un programma mirato a risolvere il problematico difetto della linea verde che affligge i modelli dotati di display AMOLED. Questo problema è stato ampiamente segnalato dagli utenti, in particolare in India, e la nuova iniziativa dell’azienda si articola in un piano strutturato in tre fasi per affrontare tale criticità.

Denominato ‘OnePlus Green Line Worry-Free Solution’, il programma si propone di affrontare la questione della linea verde, riconoscendo che questa anomalia è attribuibile a molteplici fattori, piuttosto che a una singola causa identificabile. La strategia comprende un miglioramento della struttura del display, controlli di qualità rigorosi e l’offerta di una garanzia estesa riguardante il display.

Dettagli della soluzione Worry-Free

Il programma ‘OnePlus Green Line Worry-Free Solution’ prevede tre fasi specifiche per garantire la massima affidabilità degli schermi AMOLED. In primo luogo, l’adozione di una nuova tecnologia di bonding, che utilizza un materiale di sigillatura perimetrale innovativo, rappresenta una svolta significativa. Questo approccio garantisce una maggiore resistenza all’umidità e all’ossigeno, contribuendo a preservare l’integrità del display nel tempo.

In secondo luogo, il piano prevede controlli di qualità estremamente rigorosi, che includono oltre 180 test mirati a simulare condizioni di utilizzo estreme. Tra questi, il test ‘Double 85’, che sottopone il display a temperature di 85°C e umidità elevata, permette di valutare la resilienza della tecnologia utilizzata. Grazie a queste misure, OnePlus punta a ridurre drasticamente il rischio di insorgenza di problemi legati alla linea verde.

Misure adottate per migliorare la qualità del display

Garanzia vita contro il problema della linea verde

In un passo senza precedenti, OnePlus ha deciso di offrire una garanzia vita contro il problema della linea verde per tutti i suoi modelli di smartphone, sia nuovi che in circolazione. Questa iniziativa rappresenta un impegno significativo per garantire la soddisfazione del cliente e la qualità dei prodotti. Qualora si verifichi l’anomalia della linea verde, gli utenti sarà fornito un nuovo display, indipendentemente dallo stato della garanzia del dispositivo. Questa politica non solo testimonia la fiducia di OnePlus nei propri prodotti, ma si distingue anche nel panorama competitivo, poiché è la prima volta che un marchio adotta una misura simile nel settore. Ciò implica che i possessori di device OnePlus possano utilizzare i loro smartphone con una maggiore tranquillità, sapendo di poter contare su un’assistenza continua in caso di necessità.

