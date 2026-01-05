Olimpiadi Milano Cortina rivoluzionano lo sport: tecnologie immersive, abitudini TV stravolte, generazioni ai raggi X

Tecnologie e format digitali dei Giochi

Milano Cortina 2026 sarà anche un banco di prova per format digitali pensati per un pubblico iperconnesso. Il Samsung Trend Radar (dicembre, con Toluna) registra una domanda forte di strumenti smart: il 64% vuole un’app ufficiale con notifiche live, il 57% chiede esperienze in realtà aumentata per approfondire atleti e gare, il 52% guarda alla realtà virtuale per sentirsi allo stadio da casa. Il 45% riconosce che smartphone e tablet rendono l’esperienza più immediata, mentre il 46% afferma di non perdere nulla anche senza la diretta, grazie a contenuti brevi, condivisibili e on‑demand.

Come gli italiani seguiranno Milano Cortina 2026

Gli italiani mostrano un coinvolgimento alto: il 77% è orgoglioso dei Giochi in Italia e il 60% prevede un’eredità positiva su turismo e territorio. Il 38% dichiara di seguire sempre le Olimpiadi con forte interesse (58% tra gli sportivi). La fruizione sarà ibrida: il 68% punta alla diretta quando possibile, mentre il 57% considera l’on‑demand imprescindibile. Smartphone e piattaforme social diventano centrali: il 26% preferisce highlights e clip, favorendo un’esperienza continua tra live, contenuti brevi e aggiornamenti in tempo reale, accessibile ovunque e su più schermi.

Generazioni a confronto: diretta, on‑demand e social

Le abitudini variano per età: tra i giovani l’on‑demand è dominante (fino al 67% nella Gen Z), mentre la diretta resta prioritaria per una quota più ampia del pubblico (68% complessivo). I Millennial e la Gen Z privilegiano clip e highlights sui social (fino al 35% tra i Millennial, 32% nella Gen Z), favorendo una fruizione frammentata ma continua. Per le fasce più adulte prevale il live televisivo, affiancato da aggiornamenti su smartphone e tablet. Il dato condiviso: il 57% considera l’on‑demand essenziale, a conferma di un modello ibrido e mobile‑first.

