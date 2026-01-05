Olimpiadi Milano Cortina rivoluzionano lo sport: tecnologie immersive, abitudini TV stravolte, generazioni ai raggi X

Tecnologie e format digitali dei Giochi

Milano Cortina 2026 sarà anche un banco di prova per format digitali pensati per un pubblico iperconnesso. Il Samsung Trend Radar (dicembre, con Toluna) registra una domanda forte di strumenti smart: il 64% vuole un’app ufficiale con notifiche live, il 57% chiede esperienze in realtà aumentata per approfondire atleti e gare, il 52% guarda alla realtà virtuale per sentirsi allo stadio da casa. Il 45% riconosce che smartphone e tablet rendono l’esperienza più immediata, mentre il 46% afferma di non perdere nulla anche senza la diretta, grazie a contenuti brevi, condivisibili e on‑demand.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Come gli italiani seguiranno Milano Cortina 2026

Gli italiani mostrano un coinvolgimento alto: il 77% è orgoglioso dei Giochi in Italia e il 60% prevede un’eredità positiva su turismo e territorio. Il 38% dichiara di seguire sempre le Olimpiadi con forte interesse (58% tra gli sportivi). La fruizione sarà ibrida: il 68% punta alla diretta quando possibile, mentre il 57% considera l’on‑demand imprescindibile. Smartphone e piattaforme social diventano centrali: il 26% preferisce highlights e clip, favorendo un’esperienza continua tra live, contenuti brevi e aggiornamenti in tempo reale, accessibile ovunque e su più schermi.

FAQ

  • Quanto interesse c’è per Milano Cortina 2026?
    Il 77% degli italiani è orgoglioso dell’evento e il 38% segue sempre le Olimpiadi con grande attenzione.
  • Qual è l’impatto atteso sull’Italia?
    Il 60% prevede benefici su turismo e valorizzazione dei territori ospitanti.
  • Diretta o on‑demand: cosa preferiscono?
    Il 68% seguirà in diretta appena possibile, ma il 57% ritiene l’on‑demand essenziale.
  • Qual è il ruolo di smartphone e tablet?
    Rendono l’esperienza più immediata; clip e aggiornamenti permettono di non perdere momenti chiave anche senza live.
  • Quanto contano i contenuti brevi?
    Il 26% preferisce highlights e clip, soprattutto per un consumo rapido e condivisibile.
  • Come si distribuirà la visione tra i canali?
    Modello ibrido: TV per le dirette principali, app e social per on‑demand, clip e notifiche in tempo reale.

Generazioni a confronto: diretta, on‑demand e social

Le abitudini variano per età: tra i giovani l’on‑demand è dominante (fino al 67% nella Gen Z), mentre la diretta resta prioritaria per una quota più ampia del pubblico (68% complessivo). I Millennial e la Gen Z privilegiano clip e highlights sui social (fino al 35% tra i Millennial, 32% nella Gen Z), favorendo una fruizione frammentata ma continua. Per le fasce più adulte prevale il live televisivo, affiancato da aggiornamenti su smartphone e tablet. Il dato condiviso: il 57% considera l’on‑demand essenziale, a conferma di un modello ibrido e mobile‑first.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Chi privilegia l’on‑demand?
    La Gen Z guida l’adozione: fino al 67% segue contenuti in differita.
  • La diretta è ancora centrale?
    Sì, il 68% punta a seguire gli eventi live quando possibile.
  • Quanto pesano clip e highlights?
    Il 26% li preferisce, con picchi tra Millennial (35%) e Gen Z (32%).
  • Quali dispositivi sono più usati?
    Smartphone e tablet rendono l’esperienza immediata e accessibile.
  • Come cambia la fruizione per età?
    Giovani orientati a on‑demand e social; adulti più legati alla TV in diretta.
  • Il modello prevalente qual è?
    Ibrido: diretta per i momenti clou, on‑demand e social per aggiornamenti continui.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com