Olimpiadi invernali azzurre, svelato il marchio segreto che firma le nuove divise ufficiali degli atleti italiani

Olimpiadi invernali 2026, chi ha realizzato le divise degli atleti italiani

Stile azzurro

Per la squadra italiana dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, le divise ufficiali portano ancora una volta la firma di Emporio Armani con la linea EA7, confermando un sodalizio ormai strutturale tra la moda italiana e lo sport olimpico. La scelta stilistica punta su rigore formale e prestazioni tecniche, con una palette dominata da un bianco latte caldo che richiama i paesaggi innevati delle località di gara e costruisce un’immagine pulita e riconoscibile. Il design evita effetti vistosi, preferendo volumi controllati e tagli essenziali, calibrati per foto, dirette TV e contenuti social.

Il guardaroba comprende piumini, giacche imbottite, completi impermeabili, tute tecniche, maglieria e bomber oversize, affiancati da accessori coordinati come cappelli, scarpe, zaini e trolley, pensati per accompagnare gli atleti in viaggio, in allenamento, alle cerimonie e nei momenti istituzionali. Ogni capo è sviluppato per un uso intensivo e continuativo, dal villaggio olimpico al podio.

Elemento distintivo è la scritta tridimensionale “Italia”, ricamata a rilievo, che funge da firma grafica e da dispositivo di riconoscibilità immediata in campo internazionale. Il risultato è un’estetica che unisce tradizione sartoriale e rigore sportivo, coerente con la visione di Giorgio Armani di uno stile sobrio, elegante e mai gridato.

Moda e performance

Dietro l’apparente minimalismo, le divise azzurre integrano tessuti tecnici ad alta impermeabilità, traspirabilità e isolamento termico, pensati per gestire sbalzi di temperatura estremi e condizioni meteo variabili tipiche delle gare di montagna. Le imbottiture sono distribuite in modo strategico per non ostacolare i movimenti, mentre cuciture, zip e finiture sono studiate per ridurre gli attriti e garantire libertà d’azione durante competizioni e riscaldamento. La tecnologia è progettata per restare sullo sfondo, lasciando in primo piano l’identità visiva della Nazionale.

La collezione EA7 per Milano–Cortina dialoga con il racconto mediatico dell’evento: colori, proporzioni e dettagli sono ottimizzati per essere leggibili su schermi di ogni formato, dalle smart TV agli smartphone. Il bianco latte funziona da “foglio neutro” su cui risaltano loghi, tricolore e segni grafici, rendendo gli atleti immediatamente identificabili anche nei campi gara più affollati.

L’operazione consolida il ruolo di Emporio Armani come ambasciatore del made in Italy nelle grandi manifestazioni sportive, trasformando le divise in un vero media visivo capace di unire narrazione patriottica, innovazione industriale e strategia di brand globale.

Gli altri team in passerella

La Nazionale italiana si inserisce in un quadro globale in cui i comitati olimpici scelgono partner di moda e sportswear dal forte peso simbolico. Gli Stati Uniti rinnovano l’alleanza con Ralph Lauren, che punta su richiami vintage allo sci e al college style. Il Brasile sceglie Moncler, giocando su volumi scenografici e colori della bandiera. Il Canada conferma Lululemon con capi modulabili e dal look futuristico, pensati per layering spinto e massima adattabilità climatica.

La Cina affida nuovamente le uniformi a Li-Ning, che incrocia soluzioni high-tech e richiami all’estetica tradizionale. La Francia rimane fedele a Le Coq Sportif, mentre la Gran Bretagna si affida a Adidas per un mix di performance e storytelling urbano. La Finlandia conferma Luhta, la Svizzera sceglie OCHSNER SPORT e l’Austria punta su AlphaTauri, marchio nato nell’orbita Red Bull specializzato in tecnologia tessile avanzata.

L’impressione complessiva è quella di un’Olimpiade sempre più letta come laboratorio di fashion branding, in cui colori, materiali e tagli diventano linguaggio geopolitico soft e potente strumento di posizionamento nell’immaginario globale.

FAQ

D: Chi veste ufficialmente gli atleti italiani ai Giochi Invernali 2026?

R: La Nazionale italiana è vestita da Emporio Armani tramite la linea EA7.

D: Qual è il colore dominante delle divise azzurre?

R: Il colore principale è un bianco latte caldo, pensato per richiamare i paesaggi innevati.

D: Le divise EA7 sono solo cerimoniali o anche da gara?

R: La collezione copre viaggio, cerimonie, allenamento, rappresentanza e competizioni.

D: Quali nazioni hanno scelto grandi brand di moda internazionale?

R: Tra le altre, USA–Ralph Lauren, Brasile–Moncler, Canada–Lululemon, Francia–Le Coq Sportif.

D: Che ruolo ha la scritta “Italia” sulle divise?

R: È un ricamo tridimensionale a rilievo che funge da segno identitario forte ma misurato.

D: I materiali usati sono adatti alle basse temperature?

R: Sì, i tessuti combinano impermeabilità, traspirabilità e isolamento termico elevato.

D: Perché molti Paesi puntano su brand fashion e non solo sportivi?

R: Per trasformare le divise in strumenti di comunicazione visiva, branding e soft power.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata per questa ricostruzione?

R: Il contenuto si ispira a un approfondimento pubblicato da DiLei sul canale lifestyle dedicato a Milano-Cortina 2026.