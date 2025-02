Nuovo Bimby® TM7: il futuro della cucina smart secondo Vorwerk

Design innovativo, schermo multitouch da 10 pollici e nuove funzioni di cottura per un’esperienza senza precedenti

Dopo mesi di attesa, Vorwerk ha finalmente svelato il nuovo Bimby® TM7, l’ultima evoluzione del celebre robot da cucina multifunzione. Lanciato ufficialmente a Berlino, il TM7 si propone come un salto tecnologico rispetto al suo predecessore, il Bimby® TM6, introducendo nuove funzionalità, un design rinnovato e una maggiore integrazione con l’ecosistema digitale Cookidoo®.

Un design pensato per il futuro

Tra le novità estetiche più evidenti del Bimby® TM7 spicca il nuovo rivestimento nero, scelto non solo per motivi stilistici, ma anche per l’impiego di materiali riciclati. Il boccale è stato migliorato con un rivestimento isolante, che lo rende più sicuro e consente di mantenere meglio la temperatura delle preparazioni.

Il cambiamento più evidente è però il nuovo schermo multitouch da 10 pollici, che sostituisce la manopola fisica dei modelli precedenti e consente di accedere rapidamente alle oltre 100.000 ricette disponibili su Cookidoo®. L’interfaccia è stata completamente ridisegnata, con una schermata principale personalizzabile in base alle preferenze dell’utente.

Funzionalità avanzate: un robot da cucina sempre più versatile

Bimby® TM7 si distingue per la capacità di eseguire un numero ancora maggiore di operazioni rispetto ai modelli precedenti. Oltre a tritare, frullare, impastare e cuocere, il nuovo modello introduce diverse nuove funzioni, tra cui:

Cottura Aperta : consente di cucinare a 100°C senza coperchio, permettendo agli utenti di mescolare e aggiungere ingredienti in tempo reale , mantenendo il pieno controllo sulla preparazione.

: consente di cucinare a 100°C senza coperchio, permettendo agli utenti di , mantenendo il pieno controllo sulla preparazione. Cottura sottovuoto e lenta : ideale per le preparazioni gourmet, queste modalità consentono di ottenere risultati precisi e omogenei.

: ideale per le preparazioni gourmet, queste modalità consentono di ottenere risultati precisi e omogenei. Fermentazione e lievitazione : pensata per la produzione di yogurt, formaggi e impasti lievitati, garantendo una perfetta regolazione della temperatura.

: pensata per la produzione di yogurt, formaggi e impasti lievitati, garantendo una perfetta regolazione della temperatura. Connettività avanzata: grazie al Wi-Fi e al Bluetooth, il Bimby® TM7 si collega a più dispositivi contemporaneamente, permettendo di consultare le ricette non solo sullo schermo del robot, ma anche su PC e smartphone tramite l’app Cookidoo®.

Prestazioni migliorate e motore più silenzioso

Il cuore tecnologico del nuovo Bimby® è un motore sincrono da 500 Watt, progettato per combinare precisione e potenza. Grazie a un range di velocità che varia da 40 a 10.700 giri al minuto, il TM7 è in grado di trattare con delicatezza gli ingredienti più fragili, ma anche di affrontare senza problemi gli impasti più duri.

Un altro punto di forza è la silenziosità: nonostante le prestazioni elevate, il TM7 è stato progettato per ridurre al minimo il rumore durante l’uso, migliorando l’esperienza utente.

Un ecosistema digitale sempre più ricco

Il nuovo Bimby® non è solo un robot da cucina, ma un vero e proprio hub digitale per chi ama cucinare. Grazie alla piattaforma Cookidoo®, gli utenti possono accedere a una vastissima libreria di ricette testate, complete di video tutorial e guide passo dopo passo.

La modalità guidata permette di seguire la preparazione delle ricette senza possibilità di errore, mentre gli utenti più esperti possono utilizzare la modalità manuale, scegliendo le impostazioni di cottura in base alle proprie esigenze.

Cookidoo® offre inoltre funzionalità avanzate come:

Lista della spesa automatizzata

Pianificazione settimanale dei pasti

Adattamento automatico delle porzioni

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Bimby® TM7 è già prenotabile da febbraio e sarà disponibile a partire da aprile 2025. Il prezzo di lancio è di 1.599 euro, inclusi 12 mesi di abbonamento gratuito a Cookidoo®.

Per chi fosse interessato all’acquisto, è possibile richiedere una dimostrazione sul sito ufficiale di Bimby® (www.bimby.it) o presso gli incaricati alla vendita Vorwerk.

Conclusione: un nuovo standard per la cucina intelligente

Con il TM7, Vorwerk alza ulteriormente l’asticella nell’ambito della cucina smart. Grazie a un mix perfetto tra tecnologia, design ed esperienza d’uso, il nuovo Bimby® si conferma un punto di riferimento per chi desidera un elettrodomestico in grado di ottimizzare il tempo in cucina e garantire risultati perfetti.

Se il TM6 aveva già rivoluzionato il modo di cucinare, il Bimby® TM7 promette di portare questa esperienza a un livello ancora superiore, confermando il suo status di robot da cucina più amato e innovativo sul mercato.