Iliad conquista Sanremo: un debutto di successo tra musica e innovazione

Iliad ha fatto il suo ingresso trionfale al Festival di Sanremo 2025, consolidando la sua presenza nel panorama italiano delle telecomunicazioni. Il brand, noto per la sua trasparenza e per aver rivoluzionato il mercato mobile, ha partecipato alla kermesse musicale come main partner di Radio Kiss Kiss, portando una ventata di novità sia sul palco che nel mondo digitale.

Un evento coinvolgente: Iliad Club e Rete Iliad

La partecipazione di Iliad si è articolata attraverso il progetto Iliad Club, un’area interattiva che ha accolto oltre 1.000 visitatori tra giornalisti, talent e content creator.

Tra gli ospiti di spicco, artisti come Guè, Rocco Hunt, Clara, Noemi e Sal Da Vinci hanno contribuito a creare un’atmosfera di forte coinvolgimento musicale.

Parallelamente, Iliad ha rafforzato la propria presenza digitale con la piattaforma Rete Iliad, che ha generato oltre 5 milioni di visualizzazioni e 1 milione di interazioni sui social, grazie a format innovativi come Iliad TG e Iliad Show, condotti rispettivamente da Tommaso Casissa e Valeria Angione.

Lancio della nuova piattaforma “è Iliad”

Sanremo è stato anche il palcoscenico ideale per il lancio della nuova piattaforma di comunicazione “è Iliad”, che mira a raccontare in modo più incisivo i tre segmenti del brand: mobile, business e fibra. La campagna è stata supportata da spot televisivi (60″, 30″ e 15″), trasmessi in prima serata durante il festival.

Offerte esclusive e espansione del 5G

Per celebrare l’evento, Iliad ha annunciato due nuove offerte:

TOP 250 : 250GB, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

: 250GB, minuti e SMS illimitati a TOP 300: 300GB, minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese

Entrambe le promozioni sono attivabili fino al 6 marzo 2025, con un costo di attivazione della SIM pari a 9,99€.

L’operatore ha inoltre evidenziato la propria crescita infrastrutturale, con la rete 5G attiva in oltre 7.000 comuni italiani, confermandosi un player strategico nel settore.

Con il suo debutto a Sanremo, Iliad ha dimostrato di saper unire intrattenimento, innovazione e connessione con il pubblico, rafforzando la propria identità come operatore vicino ai consumatori.

Tra eventi dal vivo, una presenza digitale dirompente e offerte competitive, il brand continua a segnare il passo nel settore delle telecomunicazioni in Italia.