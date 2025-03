Nuova IA Gpt-4.5 di OpenAI disponibile per gli utenti Plus nell’accesso anticipato

Gpt-4.5: Novità e funzionalità principali

OpenAI ha recentemente lanciato Gpt-4.5, una versione evoluta del suo modello di intelligenza artificiale, che promette prestazioni superiori grazie a importanti aggiornamenti. Questo modello si distingue per la sua “maggiore conoscenza del mondo” e un’intelligenza emotiva affinata, capacità che si traducono in interazioni più ricche e umane. In aggiunta, Gpt-4.5 è stato progettato per ridurre significativamente il numero di “allucinazioni”, ovvero le informazioni errate che i modelli precedenti talvolta fornivano. Ciò rafforza la credibilità e l’affidabilità delle risposte generate, rendendo l’assistente virtuale ancora più utile per gli utenti.

Le prime prove condotte attestano una comunicazione più naturale con il modello, che si traduce in conversazioni più fluide e intuitive. Grazie alle sue capacità linguistiche migliorate, Gpt-4.5 offre un’esperienza di utilizzo senza precedenti rispetto al suo predecessore, Gpt-4. Quest’ultima versione ha dimostrato notevoli miglioramenti anche nell’ambito della comprensione multilingue, posizionandosi come uno dei best in class nel panorama delle IA conversazionali. Non da ultimo, la capacità di persuasione è emersa come un aspetto chiave, evidenziando l’efficacia del modello nel persuadere altre IA a compiere determinate azioni, un aspetto da non sottovalutare nel contesto delle interazioni automatizzate.

Abbonamento e accesso per i diversi piani

Attualmente, gli abbonati a ChatGpt Plus hanno la possibilità di accedere a Gpt-4.5, il nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI, che si distingue per l’elevata efficienza e innovazione. Inizialmente, l’accesso era previsto esclusivamente per i clienti del piano ChatGpt Pro, a un costo di 200 dollari al mese. Tuttavia, ora gli utenti di Plus possono godere di questa nuova esperienza con miglioramenti significativi. Gli abbonati a piani aziendali, educativi e Team potranno seguire a breve, mentre chi accede al servizio in modo gratuito dovrà attendere ulteriormente per sperimentare le funzionalità avanzate di Gpt-4.5.

Il lancio dell’aggiornamento è stato accompagnato da modifiche strategiche nel modello di abbonamento. OpenAI mira a diversificare le opzioni di abbonamento, potenzialmente introducendo un sistema di crediti, garantendo in questo modo una maggiore flessibilità nell’accessibilità ai vari strumenti dell’ecosistema IA. Questo approccio potrebbe risultare vantaggioso per gli utenti che desiderano scegliere tra le diverse piattaforme a pagamento, come ChatGpt, Sora e Deep Research, ottimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili. Questo cambiamento potrebbe quindi trasformare significativamente la modalità di fruizione dei servizi di intelligenza artificiale offerti da OpenAI, rendendoli più alla portata di un pubblico ampio e variegato.

Annunci strategici di OpenAI per il futuro dei servizi IA

OpenAI sta rivedendo la sua strategia commerciale per i servizi di intelligenza artificiale, introducendo modifiche che potrebbero ampliare notevolmente l’accesso alle sue tecnologie. Con l’inserimento di un modello di abbonamento più flessibile, gli utenti potranno beneficiare di un sistema di crediti periodici, permettendo l’uso di vari strumenti della suite IA di OpenAI. Questa mossa potrebbe favorire una fruizione più versatile, consentendo agli utenti di selezionare le applicazioni più adatte alle loro esigenze, dal supporto linguistico di ChatGpt all’analisi dati approfondita offerta da Deep Research.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha comunicato tali cambiamenti attraverso un post su X, enfatizzando la necessità di adattarsi a un mercato in continua evoluzione e di rispondere alle esigenze di una clientela diversificata. Questo nuovo approccio non solo promette una semplificazione dell’accesso ai servizi, ma potrebbe anche posizionare OpenAI come leader nel settore, giacché si sforza di rendere le sue tecnologie più accessibili e utilizzabili in vari contesti professionali e personali. L’iniziativa segna un passo significativo verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale diventa uno strumento comune e condiviso, piuttosto che un servizio elitario e limitato a pochi.