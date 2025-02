Funzione Lens su iOS migliora la ricerca visiva direttamente dallo schermo del dispositivo

Ricerca visiva sullo schermo con Google Lens

Recentemente, Google ha introdotto un aggiornamento significativo per la funzione Lens su iOS, che offre agli utenti l’opportunità di effettuare ricerche visive direttamente dallo schermo. Questa innovazione rappresenta un netto passo avanti nella modalità con cui gli utenti interagiscono con i contenuti digitali. A differenza del passato, non sarà più necessario effettuare screenshot o aprire nuove schede per raccogliere informazioni da immagini o testi visualizzati. Questa funzionalità, disponibile su Chrome e sull’app Google, consente di esplorare e approfondire i contenuti in modo intuitivo e immediato. Gli utenti potranno accedere a questa novità sia su smartphone che su tablet, rendendo l’esperienza di navigazione più fluida e dinamica.

All’interno di Chrome per iOS, la nuova opzione “Cerca sullo schermo con Google Lens” è facilmente accessibile tramite il menu a tre puntini. Tale funzionalità non solo semplifica il processo di ricerca, ma promette anche di essere ulteriormente potenziata nei prossimi mesi. Google ha già in programma di introdurre un’icona Lens direttamente nella barra degli indirizzi, una modifica che garantirà un accesso ancora più rapido e intuitivo, simile a quanto è già in atto nella versione desktop.

In parallelo, l’app Google per iOS offre una funzionalità analoga. Selezionando l’opzione “Cerca questo schermo” presente nel menu, gli utenti possono interagire con contenuti visualizzati in diverse modalità. Questa versatilità permette di disegnare, evidenziare o semplicemente toccare vari elementi dello schermo per analizzarli. Un approccio che semplifica notevolmente la ricerca di informazioni mentre si leggono articoli, si effettuano acquisti online o si guarda video, rendendo più efficiente l’esperienza utente complessiva.

Funzionalità disponibile in Chrome e nell’app Google

Il recente aggiornamento di Google Lens per iOS porta con sé una serie di funzionalità che elevano notevolmente l’interazione degli utenti con i contenuti digitali. Su Chrome per iOS, l’opzione “Cerca sullo schermo con Google Lens” consente un accesso diretto e immediato alla ricerca visiva. Questa opzione è comodamente accessibile dal menu a tre puntini, eliminando la necessità di passaggi aggiuntivi come screenshot o navigazione tra schede.

Anche l’app Google sfrutta questa innovazione. Con un semplice tocco sulla funzione “Cerca questo schermo”, gli utenti possono marcare parti specifiche dei contenuti, permettendo di evidenziare, disegnare o toccare elementi da esplorare. Questa interfaccia è progettata per facilitare la ricerca di informazioni, rendendo l’esperienza più naturali e intuitiva in situazioni quotidiane, come durante la lettura di articoli o mentre si fanno acquisti online.

Inoltre, la disponibilità della funzione sia su Chrome che sull’app Google dimostra l’impegno di Google a unificare l’esperienza utente tra le diverse piattaforme. Non solo migliora la fruizione dei contenuti, ma offre anche un modo innovativo di interagire con le informazioni presentate, enfatizzando la rilevanza della ricerca visiva nel mondo digitale moderno.

Come utilizzare la ricerca sullo schermo

Utilizzare la nuova funzione di ricerca sullo schermo con Google Lens è un processo semplice che arricchisce notevolmente l’interazione con i contenuti presenti sul dispositivo. Per iniziare, gli utenti possono accedere all’app Google o a Chrome per iOS e cercare l’icona con i tre puntini, che apre il menu delle opzioni. Qui, l’opzione “Cerca questo schermo” permette di iniziare subito a esplorare i contenuti visualizzati. Una volta selezionata, l’utente può interagire con lo schermo in modi variabili: è possibile disegnare attorno agli oggetti, evidenziare parti di testo o semplicemente toccare l’elemento di interesse.

Questa funzionalità risulta particolarmente vantaggiosa mentre si naviga in articoli su temi d’attualità, siti di e-commerce o durante la visualizzazione di video. Ad esempio, mentre si legge un articolo, è sufficiente selezionare un frammento di testo o un’immagine per ottenere istantaneamente contenuti correlati o ulteriori informazioni su quell’argomento. La versatilità di interazione offerta da Google Lens consente anche di ottenere dettagli su prodotti specifici che ci si può trovare davanti e così agevolare il processo decisionale durante gli acquisti online.

Inoltre, l’interfaccia intuitiva e l’immediatezza della funzione rendono accessibile un approccio più naturale nella ricerca di informazioni. Anche gli utenti meno esperti di tecnologia possono trarre vantaggio da questa funzionalità, migliorando così la fruizione di contenuti digitali senza dover ricorrere a procedure complesse o a strumenti esterni. I feedback iniziali degli utenti indicano un alto tasso di soddisfazione, evidenziando come questa novità stia già migliorando l’esperienza di navigazione quotidiana.

Integrazione degli AI Overviews

Un altro significativo avanzamento introdotto con l’aggiornamento della funzione Google Lens su iOS è l’integrazione degli AI Overviews. Questa innovazione consente agli utenti di ricevere risultati di ricerca più approfonditi e contestualizzati senza la necessità di formulare domande specifiche. Grazie a un sistema di intelligenza artificiale potenziato, Google Lens è in grado di analizzare e riconoscere oggetti unici e contenuti complessi in modo più efficiente, offrendo informazioni utili e pertinenti in modo proattivo.

Questo sviluppo non solo migliora l’esperienza di ricerca, ma si rivela particolarmente utile in situazioni in cui gli utenti potrebbero avere domande generali o desiderare un contesto più ampio su ciò che stanno osservando. Per esempio, se un utente punta la fotocamera su un’opera d’arte, Google Lens, attraverso l’AI Overviews, può fornire informazioni storiche, dettagli sull’autore e altri dati pertinenti automaticamente, eliminando il bisogno di una ricerca manuale. Questo approccio non solo arricchisce la fruizione dei contenuti, ma aumenta anche l’efficienza nella ricerca, rendendo l’interazione con materiali informativi più coinvolgente e meno faticosa.

Grazie a queste innovazioni, Google si posiziona come frontrunner nel settore della ricerca visiva, dimostrando una chiara volontà di integrare intelligenza artificiale e tecnologia di imaging per ottimizzare l’interazione degli utenti con il mondo digitale. Gli AI Overviews rappresentano un passo in avanti nell’evoluzione delle capacità di Google Lens, ponendo l’accento sull’importanza dell’accessibilità e della reattività nell’ambito della ricerca visiva.

Disponibilità e prossime migliorie

Il recente aggiornamento della funzione Google Lens per iOS è in fase di distribuzione globale e sarà pienamente accessibile questa settimana su Chrome e sull’app Google. Questo nuovo strumento di ricerca visiva si preannuncia come una svolta nell’interazione con i contenuti digitali, consentendo agli utenti di migliorare la loro esperienza di navigazione in modo significativo. L’integrazione delle funzionalità di Lens nelle due piattaforme principali di Google evidenzia l’impegno dell’azienda a rendere la tecnologia di ricerca visiva accessibile a un pubblico sempre più vasto, con l’intento di snellire le modalità di accesso alle informazioni.

Nei prossimi mesi, Google ha in programma di apportare ulteriori migliorie, tra cui la semplificazione dell’interfaccia e l’introduzione di un’icona dedicata a Lens direttamente nella barra degli indirizzi di Chrome. Questa modifica non solo renderà la funzione più visibile, ma guiderà anche gli utenti all’uso quotidiano di questa tecnologia avanzata, eliminando i passaggi superflui e facilitando così l’accesso ai contenuti visivi durante la navigazione.

È importante sottolineare che l’integrazione degli AI Overviews sarà inizialmente disponibile solo per gli utenti di lingua inglese. Questo segmento di sviluppo indica una chiara strategia di Google, che mira a testare e perfezionare le capacità del sistema di AI in un mercato specifico prima di espandere il supporto a lingue e regioni aggiuntive. Allenarsi su risultati in lingua inglese permette a Google di ottenere feedback preziosi, perfezionando così l’efficacia e la precisione della ricerca visiva nel complesso.

Insieme a queste migliorie, gli utenti possono aspettarsi una maggiore attivazione e supporto della funzione su versioni future di Chrome e sui dispositivi desktop e mobile, rendendo la ricerca visiva sempre più integrata e standardizzata nell’esperienza di navigazione online.