Bonus fotovoltaico per famiglie a basso reddito: ecco come ottenerlo

Nuovo Aiuto alle Famiglie per Installare il Fotovoltaico

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recentemente annunciato una significativa iniziativa per sostenere le famiglie a basso reddito nell’installazione di impianti fotovoltaici. Questo “bonus”, disponibile per il biennio 2024-2025, mira a promuovere l’energia rinnovabile e a ridurre i costi energetici per le famiglie meno abbienti. Il nuovo portale, gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse), è già operativo e permette di richiedere il finanziamento, che copre impianti di potenza compresa tra 2 e 6 kilowatt.

Questo incentivo è un passo importante verso un futuro più sostenibile e inclusivo, offrendo a molte famiglie l’opportunità di partecipare attivamente alla transizione energetica.

Come Ottenere il Beneficio fiscale per il fotovoltaico a basso reddito

Per accedere al “bonus”, le famiglie interessate devono inviare la domanda tramite il portale del Gse. Questo processo deve essere eseguito in collaborazione con l’azienda che installerà l’impianto fotovoltaico, la quale riceverà il contributo in conto capitale.

È essenziale che le imprese coinvolte siano qualificate e aggiornate in materia di installazione e manutenzione di impianti di energia rinnovabile.

La procedura è stata semplificata per garantire un accesso più agevole al finanziamento, ma è fondamentale seguire attentamente tutte le indicazioni fornite sul portale per evitare ritardi o rifiuti della domanda.

A Chi è Destinato il bonus di stato

Il finanziamento è riservato alle famiglie con un Isee inferiore a 15.000 euro, o sotto i 30.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Il richiedente deve possedere un diritto reale su coperture, superfici di edifici o unità immobiliari dove verrà installato l’impianto solare. Inoltre, l’abitazione deve essere la residenza anagrafica del nucleo familiare.

Le unità immobiliari devono appartenere al gruppo A delle categorie catastali, con l’eccezione delle categorie A1, A8, A9 e A10. È anche necessario che il contratto di fornitura energetica dell’abitazione sia intestato al richiedente o a un altro membro del nucleo familiare.

Cosa Succede in Caso di Rigetto del Bonus

Ogni nucleo familiare può richiedere una sola agevolazione per la propria abitazione. In caso di incongruenze nei requisiti, la domanda può essere rigettata, ma è possibile ripresentarla dopo aver corretto le mancanze riscontrate dal Gse.

Se le risorse disponibili dovessero esaurirsi prima dell’approvazione della domanda, sarà necessario attendere il prossimo bando per presentare una nuova richiesta.

È quindi cruciale preparare una domanda completa e precisa per aumentare le probabilità di successo.

Quante Sono le Risorse Disponibili per il Bonus fotovoltaico

Per il biennio 2024-2025, sono stati stanziati complessivamente 200 milioni di euro, con 100 milioni per ciascun anno. L’80% di queste risorse è destinato alle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), mentre il restante 20% sarà ripartito tra le altre Regioni e Province autonome.

Oltre ai benefici immediati dell’energia autoprodotta, i beneficiari contribuiranno al “Fondo Nazionale Reddito Energetico”, gestito dal Gse, mettendo a disposizione l’eventuale energia in eccesso prodotta dai loro impianti.

Questo fondo aiuterà ulteriormente a sostenere famiglie e progetti di energia rinnovabile in futuro.