Nuovo incidente per il Boeing 737-9 MAX: ecco come è esploso un portello in volo.

PANICO IN VOLO: Il Dramma dell’Alaska Airlines

Un tragico incidente ha scosso i cieli sopra l’Oregon, quando un volo dell’Alaska Airlines è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza dopo che un finestrino e una parte della fusoliera sono esplosi a mezz’aria. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questo dramma in volo e le immediate azioni intraprese dalla compagnia aerea.

Il Momento di Panico

Minuti di terrore hanno sconvolto i 174 passeggeri a bordo di un Boeing 737-9 dell’Alaska Airlines, che aveva appena decollato da Portland, in Oregon, diretto a Ontario. Poco dopo il decollo, un finestrino e una parte della fusoliera hanno ceduto, causando una depressurizzazione in cabina a quasi cinquemila metri di quota. Tuttavia, fortunatamente, non si sono registrate vittime o feriti gravi a bordo.

La Risposta della Compagnia Aerea

La compagnia aerea ha reagito prontamente all’incidente, assicurando che l’aereo atterrasse in modo sicuro e che tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio fossero incolumi. Tuttavia, il dramma in volo ha avuto conseguenze significative, con la compagnia che ha deciso di mettere a terra temporaneamente l’intera flotta di Boeing 737-9, comprendente 65 aeromobili.

L’amministratore delegato di Alaska Airlines, Ben Minicucci, ha dichiarato: “In seguito all’evento sul volo 1282, abbiamo deciso di prendere la misura precauzionale di mettere temporaneamente a terra la nostra flotta di 65 aerei Boeing 737-9. Il mio pensiero va a coloro che erano su questo volo: mi dispiace tanto per quello che avete vissuto.”

Il Video Che Ha Scioccato il Mondo

Subito dopo l’incidente, un video girato da uno dei passeggeri è emerso sui social media. Il filmato mostra chiaramente il finestrino completamente distrutto e il rumore assordante dei motori proveniente dall’esterno. Un passeggero intervistato dalla CNN ha raccontato: “È stato davvero brusco. Appena saliti in quota il finestrino è saltato, ma non me ne ero accorto finché le maschere di ossigeno non si sono staccate.”

Il video sembra essere stato girato diverse file dietro l’incidente, mostrando almeno due persone sedute proprio accanto e dietro la sezione danneggiata. Questo incidente ha sollevato numerose domande sulla sicurezza dei voli commerciali e sulla manutenzione delle flotte aeree.

La Prossima Mossa

Alaska Airlines ha annunciato che ciascun aereo verrà riportato in servizio solo dopo una completa manutenzione e ispezione di sicurezza. Il periodo necessario per queste operazioni sarà di alcuni giorni. Inoltre, la compagnia sta collaborando con Boeing e le autorità di regolamentazione per stabilire le cause dell’incidente e garantire che tali eventi non si ripetano in futuro.

Nonostante l’atterraggio d’emergenza sia avvenuto in assoluta sicurezza, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per curare feriti lievi direttamente sul posto. Secondo il sito web FlightAware, l’aereo è rientrato sei minuti dopo il decollo, con il pilota che ha segnalato l’emergenza dovuta alla depressurizzazione e la necessità di rientrare.

Questo tragico episodio solleva domande cruciali sulla sicurezza dell’aviazione e sulle procedure di manutenzione. Nella seconda parte di questo articolo, esploreremo in dettaglio le indagini in corso per determinare le cause dell’incidente e le implicazioni per l’industria aerea.