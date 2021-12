QUINDO: L’AGENZIA SEO VOTATA ALL’INCLUSIONE

L’agenzia SEO che opera online dal 2014 ha lanciato il suo sito corporate rinnovato, più usabile e intuitivo.

L’innovazione sul web è cruciale per tutti, tanto più per un’agenzia SEO. Così Quindo ha scelto di creare il nuovo www.quindo.it per riflettere le novità in fatto di servizi, consulenze e professionalità offerte.

In arrivo per il 2022 tante news, raccontate nel nuovo sito web grazie a una grafica accattivante, un’usabilità migliorata e un nuovo portfolio di casi di successo.

Fondata da Laura Venturini come prima agenzia SEO italiana completamente in smart working, Quindo ha all’attivo oltre 800 progetti e tanti altri in cantiere.

Grazie al lavoro in team di developer, SEO specialist, copywriter e digital strategist, le aziende che si affidano a Quindo rimangono sempre soddisfatte e raggiungono ottimi risultati in fatto di posizionamento, user experience e conversioni.

Come nasce www.quindo.it

Fondata nel 2014 dalla filologa e consulente SEO Laura Venturini, Quindo nasce come un’agenzia SEO presente ovunque. I dipendenti sono distribuiti sul territorio italiano ma lavorano insieme come un team, la pausa caffè si svolge su Skype e lo staff si incontra online e offline per creare progetti di successo.

Tra i servizi più apprezzati da chi si è rivolto a Quindo in questi 7 anni di vita, ci sono le strategie SEO per ecommerce, il diritto all’oblio, la creazione o ottimizzazione di interi siti web che incontrano le necessità dei clienti.

Tutte queste operazioni aiutano l’azienda cliente o il libero professionista a raggiungere i tre tasselli necessari per un buon posizionamento sul web:

usabilità;

contenuti di valore;

autorevolezza.

Le professioniste e i professionisti che lavorano in Quindo si riconoscono nei valori condivisi dell’inclusività, dell’innovazione e della continua formazione.

Per questo sono in grado di realizzare progetti complessi negli ambiti più disparati, portando all’azienda cliente il know-how di nativi digitali votati al rinnovamento della comunicazione sul web.

Cosa può fare Quindo per un business, un libero professionista o una PMI

L’agenzia si specializza in consulenze SEO e SEO per ecommerce, ma ha un vasto numero di servizi digitali a tutto tondo.

Per permettere ai propri clienti di posizionarsi correttamente come esperti nei rispettivi settori, i professionisti del digital realizzano:

tech audit;

analisi dello scenario e dei competitor;

keyword research alla ricerca delle chiavi più pertinenti e rilevanti;

attività di ottimizzazione dei contenuti;

creazione di contenuti ad hoc per intercettare nuovi intenti di ricerca;

ottimizzazione dell’architettura SEO per ecommerce;

migrazioni SEO che non rischiano la perdita di posizionamento;

strategie di link building per rafforzare l’autorità percepita dai motori di ricerca;

attività di creazione di nuovi siti web da zero;

strategie di digital advertising sia su Google che sui social network;

attività di monitoraggio dei risultati tramite specifici tool di analisi;

ottimizzazioni in ottica CRO;

attività di diritto all’oblio.

Il tutto mantenendo il più possibile la brand identity del cliente, o aiutandolo a crearne una che sia riconoscibile e unica nel panorama dei competitor.

Il punto di forza di Quindo

Già pioniera dell’attuale migrazione di massa verso lo smart working, l’agenzia SEO ha dimostrato di guardare in avanti anche in altri campi. Primo fra tutti l’inclusività, vero marchio di fabbrica in Quindo.

Le professioniste e i professionisti vengono scelti unicamente sulla base del principio di merito, e la diversità è un valore che si coltiva giorno dopo giorno all’interno dell’ambiente lavorativo.

Anche il lavoro per i clienti viene svolto sempre all’insegna dell’inclusività, con la costante ricerca di nuove formule e nuovi metodi per comunicare in maniera non escludente.

La ricerca di soluzioni innovative per rispondere alle esigenze delle aziende che si rivolgono a Quindo è ben percepita dal sito web www.quindo.it, in cui alle descrizioni dei vari servizi si accompagnano articoli di blog con consigli, guide, approfondimenti e novità di settore.