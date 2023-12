Unrae e Luiss Business School vedono nero nel settore Settore Automobilistico italiano ecco cosa succede

L’Evento Rivoluzionario di Unrae e Luiss Business School Roma diventa nuovamente il fulcro dell’innovazione nel settore automobilistico con il ritorno dell’evento organizzato da Unrae e Luiss Business School. Quest’anno, il focus è sulle “Nuove prospettive automotive e futuro della mobilità”, un tema che catalizza l’attenzione di esperti e appassionati. L’incontro si svolge nella prestigiosa Villa Blanc di Roma, offrendo un palcoscenico ideale per discussioni di alto livello.

Analisi del Mercato 2023 e le Prospettive per il 2024 Il direttore generale di Unrae, Andrea Cardinali, ha presentato un rapporto cruciale, “Analisi del mercato 2023 e le prospettive 2024”, che fornisce una visione dettagliata dello stato attuale del mercato automobilistico e le sue tendenze future. Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi approfondito l’argomento, focalizzandosi sul “Futuro della im-mobilità”, un concetto che sfida le convenzioni e invita a ripensare il settore.

L’Automobile Cinese in Europa e Italia: Uno Studio di Grande Rilevanza Un aspetto fondamentale dell’evento è stato il contributo di Fabio Orecchini, direttore scientifico dell’Osservatorio Luiss Business School. La sua ricerca, “L’auto cinese in Europa e in Italia: conoscere per decidere”, getta una nuova luce su un argomento di grande attualità e rilevanza strategica per il mercato europeo e italiano.

Un Format Innovativo e Accessibile L’evento “Nuovi scenari automotive e futuro della mobilità” si è articolato in due sessioni, rendendolo un’esperienza intensa e informativa. Inoltre, l’evento è stato reso accessibile a un pubblico più ampio tramite streaming live, dimostrando un impegno verso la condivisione della conoscenza e l’innovazione.





La Situazione del Mercato Automobilistico Italiano: Uno Sguardo al Futuro Il mercato italiano dell’auto, nonostante una crescita sostenuta, mostra segni di incertezza. Secondo l’Unrae, ci vorrà tempo per recuperare le perdite subite a causa di varie crisi, compresa quella legata alla pandemia. Tuttavia, questa fase di transizione rappresenta anche un’opportunità unica per il settore, spingendo verso l’innovazione e l’adattamento a nuove tecnologie.

Unrae: Visione e Strategie per il Futuro dell’Automotive

La Transizione Sostenibile: Opportunità o Minaccia? Michele Crisci, presidente dell’Unrae, affronta il concetto di transizione sostenibile non come una minaccia, ma come una reale opportunità di crescita. Questa transizione non riguarda solo l’adozione di nuove tecnologie, ma anche la creazione e la riconversione di posti di lavoro, l’attrazione di investimenti esteri, e la promozione di nuovi impianti produttivi.





La Pianificazione Efficace per il 2035 Il 2035, spesso citato in toni negativi, è in realtà una pietra miliare per la pianificazione e lo sviluppo dell’automotive in Italia. È l’orizzonte temporale ideale per adattarsi e adottare nuove tecnologie motoristiche e sistemi software avanzati per una mobilità rinnovata.

Impatto Economico e Industriale del Settore Automobilistico Il settore automobilistico in Italia non è solo un pilastro dell’economia nazionale, ma anche un importante generatore di lavoro e gettito fiscale. Con circa 1,25 milioni di addetti e un fatturato che rappresenta il 20% del Pil nazionale, il settore è un motore vitale per l’economia italiana.

Il Ruolo dell’Industria Componentistica e la Globalizzazione Il rapporto sottolinea l’importanza dell’industria componentistica italiana, con il 64,5% del suo fatturato derivante da vendite a costruttori stranieri associati all’Unrae. Questo evidenzia non solo la qualità dei componenti italiani, ma anche l’integrazione del settore nell’economia globale.

La Visione di Unrae per il Futuro dell’Automotive in Italia In conclusione, l’evento di Unrae e Luiss Business School ha offerto una visione completa e dettagliata del settore automotive. Con un focus sulla transizione verso una mobilità più sostenibile e tecnologicamente avanzata, si delinea un futuro ricco di sfide, ma anche di immense opportunità per il settore automobilistico in Italia.