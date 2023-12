Stangati gli automobilisti, aumenta la polizza RC AUTO al 7,9%: ecco come e perchè pagherai di più

Rc Auto: Aumenti Ingiustificati e Impatto sui Consumatori

L’ultimo report dell’Ivass ha rivelato un significativo aumento del 7,9% nel costo delle polizze Rc auto in Italia, con un prezzo medio di 388 euro a ottobre 2023. Questo incremento, che supera l’effetto dell’inflazione, ha sollevato preoccupazioni tra le associazioni dei consumatori, che lo considerano ingiustificato. Le regioni mostrano differenze sostanziali nei prezzi, con Napoli e Aosta agli estremi.

Critiche dalle Associazioni dei Consumatori

Assoutenti e l’Unione Nazionale Consumatori hanno espresso forte disapprovazione per gli aumenti, definendoli “mostruosi” e senza giustificazione logica. Sottolineano che questi rincari non corrispondono a un aumento dei costi per le compagnie assicurative o dell’incidentalità. Inoltre, evidenziano come le clausole imposte dalle compagnie contribuiscano all’aumento dei prezzi.





L’Analisi del Mercato Assicurativo e le Sue Anomalie

La situazione attuale del mercato assicurativo riflette alcune anomalie, come l’ampia diffusione di clausole di guida esperta e risarcimento in forma specifica. Queste pratiche, insieme all’adozione di tecnologie come la perizia remota e l’intelligenza artificiale, hanno influito sulle tariffe assicurative.

Impatto sul Bilancio delle Famiglie

Gli aumenti hanno un impatto diretto sulle famiglie italiane, già provate da altre spese crescenti come mutui e energia. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento urgente per proteggere i consumatori da ulteriori speculazioni da parte delle compagnie assicurative.

Prospettive Future: Tra Tecnologia e Necessità di Regolamentazione

L’adozione crescente di nuove tecnologie nel settore assicurativo solleva questioni sulla necessità di una regolamentazione più equa e trasparente. Il mercato si trova a un bivio, tra l’adozione di pratiche innovative e la tutela dei diritti dei consumatori.

