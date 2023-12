Ducati Diavel for Bentley una incredibile ed inedita Fusione di Eleganza e Performance

L’Innovativa Collaborazione tra Ducati e Bentley In un incontro tra due colossi dell’automotive e della motocicletta, Ducati e Bentley hanno unito le forze per creare la Ducati Diavel for Bentley, una moto che incarna il meglio di entrambi i marchi. Questa collaborazione, svelata durante l’evento fuorisalone di Art Basel a Miami Beach, simboleggia una fusione di performance, cura artigianale ed esclusività.

Design e Stile: L’Unione di Due Visioni Il Centro Stile Ducati, in collaborazione con i designer di Bentley, ha dato vita a un design unico per la Ducati Diavel for Bentley. Ispirandosi alla Bentley Batur, questa moto presenta linee orizzontali raffinate e l’esclusivo colore Scarab Green, tipico delle Bentley Mulliner. La fusione di elementi di design di Bentley con le linee decise del Diavel V4 crea un’estetica unica e sofisticata.

Dettagli Tecnici e Artigianali La Ducati Diavel for Bentley non è solo un capolavoro di design, ma anche un esempio di eccellenza tecnica. Elementi come i cerchi forgiati e le griglie delle prese d’aria richiamano il design della Batur, mentre le componenti in fibra di carbonio e la sella in Alcantara nera, ricamata con il logo Bentley, esemplificano l’attenzione ai dettagli.

Ducati Diavel for Bentley Mulliner: Esclusività per i Clienti Bentley Oltre ai 500 esemplari, Ducati propone una serie limitata di 50 Ducati Diavel for Bentley Mulliner, riservata ai clienti Bentley. Questi modelli offrono un livello ancora più elevato di personalizzazione, permettendo ai clienti di scegliere colori e finiture che rispecchiano la loro auto Bentley.





Bentley Batur: L’Isprazione dietro la Collaborazione La Bentley Batur, modello di spicco da cui la Ducati Diavel for Bentley trae ispirazione, rappresenta il culmine dell’ingegneria e del design di Bentley. Con soli 18 esemplari prodotti, la Batur è un simbolo di esclusività e innovazione, anticipando le future tendenze stilistiche del marchio.

Un’Edizione Limitata che Definisce Nuovi Standard di Lusso e Performance

Un Connubio di Visioni e Valori La collaborazione tra Ducati e Bentley nella creazione della Diavel for Bentley rappresenta un incontro tra due filosofie di design e ingegneria, combinando la passione per le prestazioni elevate con un’impareggiabile attenzione ai dettagli.





Estetica e Funzionalità: L’Arte del Design Ogni aspetto della Ducati Diavel for Bentley è stato curato per riflettere la sinergia tra i due marchi. Dalla scelta del colore alla disposizione delle linee, ogni elemento è stato pensato per creare un’opera d’arte su due ruote che esprime potenza e raffinatezza.

Esclusività e Personalizzazione La serie limitata Ducati Diavel for Bentley Mulliner eleva ulteriormente il concetto di esclusività. Offrendo ai clienti Bentley la possibilità di personalizzare la loro moto in base ai propri gusti, questa collaborazione stabilisce nuovi standard nel mondo del lusso su due ruote.

L’Eredità della Bentley Batur La Bentley Batur non è solo la fonte di ispirazione per la Diavel for Bentley, ma anche un modello che stabilisce nuove direzioni per il futuro del design di Bentley. Ogni esemplare della Batur è un testamento della maestria artigianale e dell’innovazione di Bentley.

Conclusione: Un Futuro di Collaborazioni Audaci La Ducati Diavel for Bentley rappresenta non solo un traguardo significativo per entrambe le aziende, ma anche un esempio del potenziale delle collaborazioni audaci nel mondo dell’automotive e della motocicletta. Questa partnership ridefinisce i confini del lusso, della performance e dell’esclusività.