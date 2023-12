BYD DOLPHIN: Vincitrice del Titolo AUTOBEST ‘Best Buy Car of Europe 2024’

Premiazione Rivoluzionaria ad Amsterdam In un evento che ha segnato la storia dei riconoscimenti automobilistici europei, la BYD DOLPHIN è stata eletta “Best Buy Car of Europe 2024” da AUTOBEST. Questo premio è il risultato di un’attenta valutazione da parte di una giuria di 31 giornalisti esperti, rappresentanti di altrettanti Paesi europei, che hanno conferito alla DOLPHIN un totale di 20.057 punti, posizionandola in vetta rispetto alle altre tre finaliste.

Un Debutto Impressionante Per BYD, questo riconoscimento da parte di AUTOBEST è un debutto memorabile sul palcoscenico europeo. Dan Vardie, presidente di AUTOBEST, ha espresso un giudizio estremamente positivo sul veicolo, sottolineando che la competizione è stata una delle più equilibrate degli ultimi dieci anni e che la DOLPHIN, come modello esclusivamente EV (Electric Vehicle), ha trionfato meritatamente.

Rapporto Qualità/Prezzo Insuperabile Il rapporto qualità/prezzo della BYD DOLPHIN ha colpito la giuria per il suo eccezionale livello. Il comfort, la qualità costruttiva e l’esperienza di guida sono stati determinanti nel processo di valutazione. Ma non solo: gli interni spaziosi, nonostante le dimensioni compatte, e il prezzo accessibile hanno contribuito a definire la DOLPHIN come un acquisto senza precedenti nel suo segmento.

Dimensioni Compatte e Sicurezza di Livello Superiore Con il massimo punteggio di 5 stelle Euro NCAP, la DOLPHIN si distingue per la sua sicurezza. La vettura abbina un design moderno a prestazioni e sicurezza eccezionali, grazie anche alla sua e-Platform 3.0. Le misure ottimizzate e gli spazi interni ampi assicurano comfort e praticità, mentre la capacità del bagagliaio e la modularità degli interni offrono una versatilità adatta a ogni esigenza.

La Rivoluzione della Batteria Blade La tecnologia della batteria Blade di BYD è stata riconosciuta per aver imposto nuovi standard di sicurezza e durata nel settore EV. Questa batteria innovativa, che si avvale di materiali come il litio-ferro-fosfato (LFP), si distacca dalle tradizionali batterie agli ioni di litio, promettendo una sicurezza e una durata superiori con una minore incidenza ambientale.

La Visione di BYD e il Futuro della Mobilità La soddisfazione per il premio è stata espressa da Michael Shu, amministratore delegato di BYD Europe, che ha sottolineato l’importanza del riconoscimento da parte di un panel di esperti. La DOLPHIN, con il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, è destinata a catturare l’attenzione dei consumatori, promuovendo al contempo la mobilità elettrica su larga scala.

Conclusioni di Dan Vardie e la Globalizzazione del Settore Automobilistico Dan Vardie ha evidenziato che il successo della DOLPHIN riflette una tendenza più ampia verso la globalizzazione dell’industria automobilistica, una tendenza che vede prodotti con un appeal universale, capaci di soddisfare i gusti e le esigenze di guida dei consumatori europei.

Lancio e Disponibilità in Europa La BYD DOLPHIN è già disponibile sul mercato europeo a un prezzo inferiore ai 30.000 euro, esclusi incentivi locali. L’attesa per la consegna ufficiale del premio AUTOBEST “Best Buy Car of Europe 2024” cresce, con il 23° gala AUTOBEST che si terrà a Lussemburgo, dove la DOLPHIN riceverà l’onore ufficiale.

L’Ascesa della BYD DOLPHIN: Il Futuro dell’Elettrico

Innovazione e Design della BYD DOLPHIN La BYD DOLPHIN ha ridefinito il concetto di veicolo elettrico compatto, combinando design innovativo e funzionalità avanzate. Lunga 4.290 mm e larga 2.012 mm, con un passo di 2.700 mm, la vettura offre un’esperienza di guida dinamica senza compromettere lo spazio interno. Gli interni ben progettati massimizzano il comfort per i passeggeri e la capacità di carico, evidenziando la filosofia di BYD che pone l’utente al centro del processo di design.

La Tecnologia di Sicurezza della DOLPHIN Con il massimo riconoscimento di 5 stelle Euro NCAP, la DOLPHIN non solo rispetta ma supera gli standard di sicurezza attuali. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di BYD nella creazione di veicoli che proteggano i passeggeri in ogni scenario di guida, ponendo la DOLPHIN come punto di riferimento nel settore della sicurezza automobilistica.

La Rivoluzionaria Batteria Blade Il cuore della DOLPHIN è la sua innovativa batteria Blade. Questa tecnologia pionieristica, esente da cobalto, gestione e nichel, utilizza il litio-ferro-fosfato (LFP) per fornire una sicurezza senza precedenti e una durata eccezionale. La stabilità termica e la densità di energia di questa batteria pongono la DOLPHIN anni luce avanti rispetto ai concorrenti.

La Dichiarazione di Michael Shu e l’Impegno di BYD Michael Shu, amministratore delegato e generale manager di BYD Europe, ha riconosciuto il premio AUTOBEST come un momento di orgoglio per la compagnia, anticipando un interesse crescente e una domanda elevata per la DOLPHIN in Europa. L’impegno di BYD è quello di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, promuovendo un futuro sostenibile.

La Visione Globale di AUTOBEST Il presidente di AUTOBEST, Dan Vardie, ha ribadito che la vittoria della DOLPHIN è simbolica di un’industria automobilistica in rapida evoluzione. Le aziende stanno superando i confini tradizionali, portando sul mercato prodotti innovativi che rispondono alle aspettative dei consumatori a livello globale.

Disponibilità e Accessibilità La BYD DOLPHIN è ora disponibile sul mercato europeo a un prezzo di lancio competitivo. Questa accessibilità è una mossa strategica di BYD per accelerare l’adozione di veicoli elettrici e per dimostrare che le prestazioni superiori possono essere offerte a prezzi ragionevoli.

Il Gala di AUTOBEST e l’Attende Premiazione L’entusiasmo per la premiazione ufficiale è alto, con il 23° gala AUTOBEST che si terrà a Lussemburgo. Questo evento celebrerà non solo la DOLPHIN ma anche l’innovazione e il progresso dell’intero settore automobilistico.

Con il premio AUTOBEST, la BYD DOLPHIN si posiziona come leader nel segmento delle auto elettriche, offrendo un mix vincente di qualità, sicurezza e accessibilità. Il suo lancio in Europa segna un momento decisivo per BYD e per l’industria dei veicoli elettrici nel suo complesso, promettendo di plasmare il futuro della mobilità sostenibile.