Nubia Red Magic 9 Pro il super smartphone android da gaming con Snapdragon 8 Gen arriva in Europa: sarà vera gloria?

Nubia Red Magic 9 Pro: Una Nuova Frontiera nel Gaming Mobile

Arrivo in Europa del Nubia Red Magic 9 Pro Nubia annuncia l’arrivo in Europa del suo ultimo smartphone da gaming, il Red Magic 9 Pro. A un mese dal lancio in Cina, questo dispositivo promette di rivoluzionare il mercato con le sue caratteristiche avanzate. Dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3, si posiziona come uno dei primi smartphone a integrare questa tecnologia.

Design Innovativo e Prestazioni Fotografiche Il design del Red Magic 9 Pro si distingue per la sua eleganza, con bordi laterali piatti e una parte posteriore integrata senza sporgenze per il comparto fotografico. La fotocamera principale da 50 megapixel, affiancata da un’ultra grandangolare e un obiettivo macro, promette prestazioni di alto livello. Inoltre, la fotocamera anteriore UDC da 16 megapixel è sapientemente nascosta nel display.

Potenza e Raffreddamento: Un Binomio Vincente Il cuore del dispositivo è rappresentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Il sistema di raffreddamento del Red Magic 9 Pro, con una superficie di oltre 10.000 mmq e una ventola che raggiunge i 22.000 giri/min, assicura performance ottimali anche nelle sessioni di gioco più intense.

Esperienza di Gioco e Autonomia I triggers sensibili alla pressione e il controllo a scorrimento per la modalità di gioco dell’interfaccia RedMagic OS 9 elevano l’esperienza gaming. La batteria da 6.500 mAh, con ricarica rapida da 80W, garantisce un’autonomia prolungata, fondamentale per i giocatori più esigenti.

Colori, Prezzi e Disponibilità Il Nubia Red Magic 9 Pro è disponibile in tre colorazioni e due configurazioni di memoria. La variante Sleet costa 649 euro (12/256 GB), mentre le versioni Snowfall e Cyclone, con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, sono proposte a 799 euro. I preordini apriranno il 27 dicembre 2023 con consegne dal 3 gennaio 2024.

Nubia Red Magic 9 Pro: Caratteristiche Tecniche e Innovazioni

Display e Prestazioni Audiovisuali Il display OLED da 6,8 pollici del Nubia Red Magic 9 Pro offre una risoluzione di 2.480 x 1.116 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La luminosità massima di 1.600 nit e il PWM a 2.160 Hz garantiscono un’esperienza visiva di alta qualità, essenziale nel gaming mobile.

SoC e Memoria: Un Tandem di Alta Tecnologia Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a un sistema di raffreddamento avanzato, fornisce prestazioni di livello superiore. La memoria varia tra 12 GB di RAM LPDDR5x con 256 o 512 GB di archiviazione UFS 4.0, offrendo diverse opzioni per adattarsi alle esigenze degli utenti.

Fotocamere: Versatilità e Qualità La configurazione fotografica del Red Magic 9 Pro include una fotocamera principale da 50 MP, una ultra wide da 50 MP e una frontale UDC da 16 MP. Questa combinazione promette di catturare immagini dettagliate in una varietà di scenari.

Audio e Connettività L’esperienza audio del Red Magic 9 Pro è arricchita da altoparlanti stereo, DTS:X Ultra e ingresso jack audio da 3,5 mm. La connettività è garantita da 5G dual SIM, Wi-Fi 7, USB-C 3.2 e NFC, assicurando un’esperienza di gioco sempre connessa e fluida.





Dimensioni, Peso e Batteria Con dimensioni di 164 x 76,4 x 8,9 mm e un peso di 229 grammi, il Red Magic 9 Pro bilancia ergonomicità e portabilità. La batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 80 watt completa il profilo di questo smartphone da gaming di alta gamma.