Porsche Design e AGON by AOC:quando l’estetica delle auto sportive incontra l’innovazione del gaming

Porsche Design collabora ancora una volta con AGON by AOC, uno dei marchi leader a livello mondiale di monitor gaming e accessori IT, per presentare il monitor gaming curvo AGON PRO PD49.



Porsche Design | AOC AGON PRO PD49 è un monitor da gioco curvo che combina design pluripremiato, tecnologia e che rappresenta una dichiarazione di stile e prestazioni. Premiato con l'”iF Design Award 2023″ e il “Red Dot Award: Product Design 2023″, è dotato di un pannello all’avanguardia QD-OLED da 49” (124,46 cm) e aspect ratio da 32:9, il PD49 offre prestazioni di livello di alto livello per competizioni esport: refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms GtG.

Nuovi parametri di riferimento per la brillantezza visiva e lo spessore del display

Con uno spessore di circa 5 mm, il PD49 ospita un pannello curvo QD-OLED estremamente sottile che si estende su un imponente display da 49 pollici. La sua curvatura di 1800R abbraccia l’intero campo visivo dell’utente. Inoltre, la risoluzione QHD doppia mozzafiato di 5120 × 1440 pixel, ridefinisce l’esperienza visiva e con la luminosità di picco di 1000 nits e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, questo schermo offre una visione radiosa, profondamente satura di 1,07 miliardi di colori anche grazie alla sua profondità di colore a 10 bit, che copre il 99% della gamma di colori DCI-P3. Grazie all’eccezionale riproduzione HDR, il PD49 diventa una finestra su magnifici mondi di gioco nei giochi single-player incentrati sulla storia e con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, adatta agli sport e un tempo di risposta di 0,03 ms Gray-to-Gray (GtG), il ghosting diventa solo lontano ricordo. Grazie all’inclusione dell’Adaptive-Sync per il supporto della frequenza di aggiornamento variabile, ogni sequenza di gioco scorre con una continuità immersiva e senza intoppi.

Il design funzionale incontra la tecnologia d’avanguardia





Il design del PD49 rispecchia i più sofisticati dettagli di un’auto sportiva Porsche. Il supporto in fusione di alluminio sabbiato del PD49, che ricorda il volante e le razze delle ruote di un’auto sportiva, conferisce al monitor un senso di grandezza. La parte posteriore del monitor è ispirata alla griglia del radiatore di una Porsche 911. Dal design unico dell’On-Screen Display al logo di avvio, ogni dettaglio sottolinea l’eleganza. Gli elementi RGB Light FX, dinamici e personalizzabili, impreziosiscono sia il logo posteriore che quello anteriore, emanando stile.

Sempre connessi

Oltre alla sua potenza visiva, il PD49 vanta una serie di opzioni di connettività. Il supporto di HDMI 2.1 e DP 1.4 assicura che i dispositivi più recenti si sentano a casa. L’hub USB incluso, completato da quattro porte USB 3.2 e da un ingresso RJ-45, garantisce una connettività continua. Una caratteristica di spicco è la porta USB-C con Power Delivery da 90 W, che consente di ricaricare i dispositivi anche mentre si è immersi nel mondo del gioco. Lo switch KVM integrato consente agli utenti amanti del multitasking di collegare due computer contemporaneamente, dividendo così il doppio schermo QHD.



Una rivisitazione del Gaming

Caratteristiche come il Frame Counter, il mirino personalizzabile (Dial Point) e l’ottimizzazione del lag a basso input danno agli utenti un vantaggio sulla concorrenza e migliorano l’esperienza di gioco. Inoltre, gli altoparlanti stereo integrati, con una potenza di 2×8 W, garantiscono un’esperienza audio coinvolgente quanto quella visiva.

Il Porsche Design AGON PRO PD49 è disponibile nei negozi Porsche Design e presso i rivenditori specializzati, oltre che online su porsche-design.com e in negozi online selezionati, al prezzo di 2.199 euro.

About Porsche Design:





In 1963, Professor Ferdinand Alexander Porsche created one of the most iconic design objects in contemporary history: the Porsche 911. Following his vision to take the principles and myth of Porsche beyond the automotive world, he created the exclusive lifestyle brand Porsche Design in 1972. His philosophy and design language can still be seen in all Porsche Design products today. Every Porsche Design product stands for extraordinary precision and perfection, boasts a high level of technological innovation and seamlessly combines intelligent functionality and puristic design. Created by Studio F. A. Porsche in Austria, our products are sold worldwide in Porsche Design stores, high-end department stores, exclusive specialist retailers and the official online store (www.porsche-design.com).



AOC

Fondata nel 1967, AOC è leader mondiale di monitor e accessori IT e una azienda sussidiaria di TPV Technology Limited, il più grande produttore di LCD al mondo. Il portfolio AOC offre soluzioni innovative, ergonomiche, rispettose dell’ambiente ed eleganti per applicazioni sia professionali sia personali.

Il sub-brand di AOC, AGON by AOC, offre una gamma di monitor gaming ad alte prestazioni tra le migliori al mondo e un ecosistema completo di accessori di gioco raggruppati in tre categorie: AOC GAMING per i giocatori core, AGON per i giocatori competitivi e AGON PRO per appassionati di eSport e giocatori professionisti di eSport. Dal 2020 AGON di AOC è il marchio di monitor da gioco numero uno e la prima scelta dei giocatori in tutto il mondo.