la teoria del coronavirus CHE VIAGGIA SUL 5G E’ UNA BUFALA ASSURDA IN ITALIA E NEL RESTO DEL MONDO

Una bizzarra nuova teoria della cospirazione collega la nuova tecnologia 5G, che aumenterà le velocità di connettività mobile, con l’epidemia di coronavirus. I sostenitori della teoria hanno incendiato gli alberi del telefono e hanno molestato gli ingegneri delle telecomunicazioni che posavano cavi in fibra ottica nel Regno Unito ed in Italia.

La teoria infondata circola sui social media da almeno gennaio ma sembra aver preso piede durante la prima settimana di aprile. Il governo britannico e l’industria delle telecomunicazioni sono stati costretti a confrontarsi con la teoria della cospirazione.

La teoria funziona più o meno in questo modo: l’implementazione di Internet 5G più veloce sta causando o accelerando la diffusione del coronavirus.

È difficile individuare la fonte della teoria e la BI ha sentito per la prima volta una variante della voce all’inizio di marzo. Mentre la pandemia continua, la cospirazione sembra aver preso piede.

La teoria della cospirazione e le sue varie derivazioni sono prive di fondamento ma hanno portato a danni nel mondo reale, con oltre 50 incendi dolosi su antenne telefoniche in tutto il paese.

Ecco tutto ciò che sappiamo su come la teoria della cospirazione ha iniziato a circolare:

5G è la prossima generazione di banda larga mobile. Offrirà velocità più elevate rispetto a 4G o 3G e viene attualmente implementato in diversi paesi.

Ci sono stati teorici della cospirazione sul presunto danno delle onde radio 5G da quando la tecnologia ha iniziato ad attirare l’attenzione del pubblico. L’idea di base è: il 5G è più potente del 4G o 3G ed è quindi pericoloso per l’uomo e gli animali.

L’utilizzo del telefono si basa su onde radio, che si trovano all’estremità inferiore dello spettro elettromagnetico, e come tali producono radiazioni non ionizzanti. Ciò significa che non danneggiano il DNA nel tessuto cellulare e non causano il cancro.

Il watchdog internazionale delle radiazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) ha fissato le nuove linee guida per la frequenza 5G il mese scorso e ha confermato che le frequenze alle quali verrà distribuito il 5G saranno sicure.

“Le linee guida sono state sviluppate dopo un’attenta revisione di tutta la letteratura scientifica pertinente, seminari scientifici e un ampio processo di consultazione pubblica. Forniscono protezione contro tutti gli effetti negativi sulla salute scientificamente comprovati a causa dell’esposizione del [campo elettromagnetico] nell’intervallo da 100 kHz a 300 GHz “,

Ha dichiarato il dott. Eric van Rongen, presidente dell’ICNIRP.