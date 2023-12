Le Migliori App del 2023 per Android e iPhone ma stranamente manca ChatGpt

Nell’effervescente panorama delle applicazioni per smartphone, Apple e Google hanno recentemente svelato le selezioni delle migliori app dell’anno 2023. È un momento cruciale per gli appassionati di tecnologia e non solo, poiché queste piattaforme rivali hanno evidenziato i software che più hanno impressionato durante l’anno trascorso. Due aspetti in particolare catturano l’attenzione: la sorprendente coincidenza del vincitore del premio per il miglior gioco dell’anno sia su iPhone che su Android, con Honkai: Star Rail, un affascinante videogioco di ruolo fantasy in 3D, e l’assenza di ChatGpt, nonostante la sua rilevanza indiscussa nel panorama tecnologico degli ultimi 12 mesi.

Le Migliori App dell’Anno 2023 per Apple

Apple, con la sua sempre raffinata selezione di App Store Award, ha premiato ben 14 applicazioni distribuite sulle diverse piattaforme dell’ecosistema. Il riconoscimento più prestigioso va a AllTrails, un’applicazione dedicata all’escursionismo, dotata di una guida completa e ricca di dettagli per gli amanti delle avventure all’aria aperta. Tra le altre applicazioni degne di nota, spicca Too Good To Go, un’app che mira a ridurre gli sprechi alimentari, permettendo a ristoratori e negozi di offrire prodotti invenduti a prezzi scontati, contribuendo così alla lotta contro il desperdizio alimentare. Altro titolo di spicco è Proloquo, che si distingue per la sua missione di creare strumenti di comunicazione alternativa, promuovendo l’inclusività e migliorando la vita di coloro che ne fanno uso.

Il premio per il miglior videogioco dell’anno va all’epico Honkai: Star Rail, sviluppato e pubblicato da HoYoverse. Mentre, nell’ambito delle applicazioni specifiche per le diverse piattaforme Apple, l’app dell’anno per iPad è Prêt-à-Makeup, un alleato perfetto per makeup artist e appassionati di bellezza, offrendo suggerimenti e trucchi. Su Apple Watch, SmartGym brilla per la sua utilità nell’accesso a esercizi e piani di allenamento. Su Mac, l’app dell’anno è Photomator, che semplifica l’editing fotografico grazie all’integrazione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Infine, su Apple TV, Mubi si afferma per la selezione di film indipendenti e documentari che offre, al di fuori dei percorsi cinematografici tradizionali.

I Trionfi di Google

Google, dalla sua parte, ha assegnato il premio principale a Imprint: Learn Visually, un’applicazione multisettoriale che sfrutta il potere del racconto visivo per esplorare macroargomenti come la psicologia, la storia e la tecnologia. Questo approccio immersivo e intuitivo consente di spiegare concetti complessi con chiarezza e coinvolgimento.

Ancora una volta, Honkai: Star Rail si aggiudica il titolo di miglior videogioco dell’anno, confermando la sua supremazia nel mondo degli RPG fantasy. Google ha anche introdotto una nuova categoria, la migliore app e il miglior gioco multidevice, cioè applicazioni e giochi che possono essere fruite su diverse piattaforme Android, da smartphone a televisori. I vincitori in questa categoria sono Spotify, il noto servizio di streaming musicale, e il coinvolgente gioco di strategia a turni Outerplane – Strategy Anime. La lista delle applicazioni premiate è lunga e affascinante, con scelte interessanti come Bumble For Friend, un’app per fare nuove amicizie, Farlight 84, acclamato come il miglior gioco multiplayer, e il curioso Pokémon Sleep, un gioco con nobili intenti dedicato al sonno e al benessere.

ChatGpt: Il Silenzioso Trionfatore

E ora veniamo a ChatGpt, l’elefante nella stanza di questa prestigiosa cerimonia. Sorprendentemente, il celebre assistente virtuale non è mai menzionato nella lista delle applicazioni premiate da Apple. Un’assenza che ha destato molte discussioni e interrogativi, data la sua influenza significativa nell’ambito della tecnologia e della comunicazione.

Tuttavia, Google, seppur in modo meno eclatante, ha riconosciuto l’importanza di ChatGpt. Benché la sua presenza sia quasi camuffata nella lunga lista delle selezioni, è emerso trionfante in una delle categorie più significative, ottenendo il titolo di miglior app scelta dagli utenti nel 2023. Un riconoscimento che sottolinea il valore di questa innovativa piattaforma di intelligenza artificiale e la sua continua evoluzione nell’ottica di migliorare l’esperienza dell’utente.

In conclusione, il 2023 ha visto emergere app straordinarie che hanno reso la nostra vita digitale più ricca e soddisfacente. Sia Apple che Google hanno fatto un lavoro straordinario nell’evidenziare le eccellenze del settore, nonostante alcune sorprendenti omissioni. ChatGpt, pur non riuscendo ad ottenere il riconoscimento desiderato da Apple, ha dimostrato di essere il preferito dagli utenti su Google, confermando il suo status di figura autorevole nell’ambito della tecnologia e della comunicazione.