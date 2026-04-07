Home / SPETTACOLI & CINEMA / Netflix contestata sui rimborsi abbonamento, consumatori preparano maxi class action

Class action Netflix, cosa cambia per milioni di abbonati italiani

Il Movimento Consumatori ha avviato i passi per una class action contro Netflix, dopo la sentenza che ha dichiarato illegittimi gli aumenti degli abbonamenti tra il 2017 e il 2024. A essere coinvolti sono gli utenti italiani di tutti i piani – base, standard e premium – che potrebbero ottenere un rimborso fino a circa 500 euro ciascuno.

La vicenda nasce dalle decisioni del Tribunale di Roma, mentre Netflix ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso.

L’azione collettiva scatterà se la piattaforma non riconoscerà spontaneamente gli importi contestati, aprendo un contenzioso potenzialmente lungo e rilevante per l’intero mercato dello streaming.

In sintesi:

Aumenti Netflix 2017‑2024 dichiarati illegittimi dal Tribunale di Roma

Possibile rimborso fino a 500 euro per clienti premium continuativi

Movimento Consumatori prepara class action con modulo di adesione online

Netflix annuncia ricorso ma rischia un contenzioso pluriennale

Dettagli sulla sentenza e sul rimborso degli abbonamenti Netflix

Netflix contesta la decisione del Tribunale di Roma, annunciando ricorso contro la sentenza che ha giudicato illegittimi gli aumenti applicati dal 2017 al 2024.

Il Movimento Consumatori, guidato dal presidente Alessandro Mostaccio, ha reagito invitando la piattaforma a riconoscere i rimborsi invece di affrontare un lungo contenzioso. “Se Netflix intende anteporre a ogni altro interesse i diritti dei propri abbonati e dei consumatori, rispetti la sentenza del Tribunale di Roma e provveda ai rimborsi”, ha dichiarato Mostaccio, sottolineando i rischi di danno di immagine e di fiducia.

Gli avvocati dell’associazione, Paolo Fiorio e Corrado Pinna, hanno precisato che gli aumenti sarebbero contrari alla normativa europea e italiana, chiarendo che “le prassi di mercato non possono derogare alle norme di legge”.

Sul sito del Movimento è già disponibile un modulo online per manifestare l’interesse ad aderire alla class action, destinata a tutti gli utenti che hanno subito rincari ritenuti illegittimi.

Le simulazioni diffuse dal Movimento indicano che un cliente premium che abbia mantenuto l’abbonamento continuativamente dal 2017 a oggi potrebbe ottenere intorno ai 500 euro di rimborso, mentre un cliente standard si attesterebbe sui 250 euro.

Gli aumenti contestati riguardano anche il piano base, con un incremento di 2 euro registrato nell’ottobre 2024.

L’adesione tramite modulo non avvia ancora la causa, ma consente di costituire il gruppo di utenti danneggiati in vista dell’eventuale deposito formale della class action se Netflix non dovesse corrispondere spontaneamente gli importi dovuti.

Prospettive future per utenti, piattaforme e mercato streaming

L’esito definitivo del caso Netflix potrebbe fissare un precedente vincolante sulle modalità di modifica unilaterale dei prezzi nei servizi digitali in abbonamento.

Una conferma della sentenza del Tribunale di Roma costringerebbe le piattaforme a maggiore trasparenza, prevedibilità degli aumenti e informazione preventiva degli utenti.

Per i consumatori italiani la vicenda rappresenta un test cruciale sulla reale efficacia degli strumenti collettivi di tutela, come le class action, in un settore – quello dello streaming – ormai essenziale nelle abitudini quotidiane e fortemente esposto a politiche tariffarie aggressive.

FAQ

Chi può chiedere il rimborso degli abbonamenti Netflix

Possono farlo gli abbonati italiani Netflix che hanno subito gli aumenti dal 2017 al 2024 su piani base, standard o premium.

A quanto può arrivare il rimborso per un abbonato premium

Può arrivare indicativamente a circa 500 euro per chi ha mantenuto l’abbonamento premium ininterrotto dal 2017 a oggi.

Come si aderisce alla possibile class action contro Netflix

Si aderisce compilando il modulo online pubblicato dal Movimento Consumatori, manifestando interesse alla futura azione collettiva.

Cosa succede se Netflix vince il ricorso sulla sentenza

In tal caso i rimborsi potrebbero essere ridimensionati o non riconosciuti, rendendo non più perseguibile la class action.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni sul caso Netflix

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.