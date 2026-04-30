michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Chi l’ha visto indaga su Ricina omicidi irrisolti e tombe profanate

Chi l’ha visto indaga su Ricina omicidi irrisolti e tombe profanate

Chi l’ha visto? riapre tre casi irrisolti tra Campobasso, Foggia e Milano

SEGUICI SU DISCOVER

Questa sera, alle 21:20 di mercoledì 29 aprile, la nuova puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3 riporta al centro dell’attenzione tre vicende ancora senza verità giudiziaria definitiva. Alla conduzione, come sempre, la giornalista Federica Sciarelli, che ricostruirà cosa è emerso finora e quali sono i nuovi interrogativi.
Le telecamere del programma torneranno sul mistero della morte di madre e figlia a Campobasso, sull’omicidio del personal trainer Dino Carta a Foggia e sul caso di Pamela Genini, ex modella uccisa a Milano e poi vittima di un’ulteriore oltraggio con la profanazione della sua tomba nel cimitero di Strozza.
L’obiettivo della trasmissione è ricostruire i fatti, verificare piste e testimonianze e raccogliere nuovi elementi utili alle indagini, coinvolgendo chiunque possa fornire informazioni decisive.

In sintesi:

  • Nuova puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3 alle 21:20 con tre casi irrisolti.
  • Mistero a Campobasso: ricina in casa, morte di madre e figlia ancora senza responsabili.
  • A Foggia si indaga sull’omicidio di Dino Carta grazie ad audio di sorveglianza.
  • Caso Pamela Genini: tomba profanata a Strozza, responsabilità ancora da accertare.

Ricina a Campobasso, omicidio a Foggia e tomba profanata a Strozza

Il primo fronte riguarda il caso di madre e figlia morte a Campobasso, collegato alla presenza di ricina nell’abitazione. Gli esiti del Centro Antiveleni di Pavia confermano la sostanza, ma resta irrisolta la domanda chiave: chi l’ha introdotta in casa e con quale modalità.
Gli inquirenti stanno analizzando in dettaglio i dati estratti dal cellulare di Alice, la sorella maggiore, che la sera del 23 dicembre – momento cruciale dell’inchiesta – era fuori a mangiare una pizza con amici. Ogni spostamento, messaggio e contatto viene oggi incrociato con gli altri elementi raccolti per chiarire tempi e dinamica dell’avvelenamento.
A Foggia, invece, l’attenzione è sull’omicidio di Dino Carta, 42 anni, personal trainer, colpito da quattro colpi di pistola alla schiena mentre portava a spasso il cane vicino a casa. Le indagini ruotano intorno alle registrazioni di una telecamera di sorveglianza: in quegli audio emergerebbero le voci di un uomo e una donna presenti nell’area del delitto, potenziali testimoni chiave o figure ancora da collocare nella scena.

La terza storia è quella di Pamela Genini, ex modella uccisa con 30 coltellate nel suo appartamento nel quartiere milanese di Gorla. L’imputato per omicidio volontario è l’ex compagno Gianluca Soncin, attualmente detenuto in attesa di processo. A rendere il caso ancora più inquietante è la successiva profanazione della tomba di Pamela nel cimitero di Strozza, con il corpo mutilato.
Un amico della vittima, colui che quella sera chiamò la polizia e corse ad aiutarla, è stato a lungo ascoltato dagli investigatori anche sulla violazione della sepoltura. All’inviato della trasmissione, che gli ha chiesto “hai fatto tu questo scempio?”, ha risposto respingendo ogni sospetto: “Sono cattolico, non avrei mai profanato una tomba, qualcuno vuole incastrarmi”.
La puntata di Chi l’ha visto? dedicata a questi tre dossier giudiziari punta a raccogliere segnalazioni, chiarire incongruenze e portare nuove informazioni alle autorità competenti, mantenendo alta l’attenzione dell’opinione pubblica su vicende ancora aperte.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Indagini aperte e ruolo centrale delle testimonianze dei cittadini

I tre casi raccontati da Federica Sciarelli hanno un punto comune: mancano ancora tasselli fondamentali sulla ricostruzione dei fatti. Proprio per questo gli inquirenti e la redazione di Chi l’ha visto? puntano sulle testimonianze dei cittadini che potrebbero aver visto, sentito o saputo qualcosa all’epoca dei fatti.
Nel mistero di Campobasso, ogni dettaglio sulla famiglia, sui contatti e sulle abitudini domestiche potrebbe aiutare a capire chi abbia avuto accesso all’abitazione dove è comparsa la ricina. Per l’omicidio di Dino Carta a Foggia, l’identificazione delle persone presenti nei pressi della scena del crimine – emerse dagli audio di sorveglianza – può rappresentare una svolta.
Infine, nel caso di Pamela Genini, oltre al processo per omicidio a carico di Gianluca Soncin, resta da accertare chi abbia profanato la tomba a Strozza e perché. L’eco mediatica e il lavoro congiunto tra forze dell’ordine e programmi d’inchiesta mantengono viva la ricerca della verità e possibili futuri sviluppi investigativi.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Chi l’ha visto?

Va in onda questa sera, mercoledì 29 aprile, alle 21:20 in prima serata su Rai 3.

Qual è il nodo irrisolto del caso di Campobasso sulla ricina?

Il nodo principale riguarda chi abbia introdotto la ricina in casa e con quali modalità operative precise.

Cosa si sa delle ultime ore di vita di Dino Carta a Foggia?

È stato ucciso con quattro colpi di pistola alla schiena mentre portava a spasso il cane vicino casa.

Perché la profanazione della tomba di Pamela Genini è così rilevante?

È rilevante perché aggiunge un ulteriore reato, con corpo mutilato, e apre nuove piste su possibili responsabili.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache